【高砂青年会議所】 今井絵理子氏講演会「地域で生きる、地域で挑む」を開催

公益社団法人日本青年会議所近畿地区協議会

一般社団法人高砂青年会議所（理事長：澤田勝仁、所在地：高砂市高砂町北本町1169番地）は、2026年7月12日（日）、高砂市ユーアイ福祉交流センターにて、参議院議員 今井絵理子氏を講師に迎えた講演会「地域で生きる、地域で挑む ～若者がつくるこれからのまちと自分の未来～」を開催いたします。

人口減少や少子高齢化が進む中、地域の活力を維持し、より良い未来を築いていくためには、若い世代が主体的に地域と関わり、自ら行動していくことが求められています。

本講演では、歌手として、母として、そして国政の場で活躍される今井氏から、ご自身の経験を交えながら、若者が地域で活動する意義や挑戦することの大切さについてお話しいただきます。

本事業を通じて、地域の青年世代が自らの可能性や地域との関わり方について考える機会を創出するとともに、新たな挑戦へのきっかけとなることを目指しています。

●事業概要

【事業名】今井絵理子氏講演会「地域で生きる、地域で挑む～若者がつくるこれからのまちと自分の未来～」

【日時】2026年7月12日（日）16:00～17:30

【会場】高砂市ユーアイ福祉交流センター 交流スペース6・7

【講師】今井絵理子氏（参議院議員）

【参加費】無料

【対象】20歳から39歳 ※どなたでも参加可能

【お申込みURL】https://x.gd/1jS3C

【主催】一般社団法人高砂青年会議所

●問い合わせ・取材申し込み先

一般社団法人高砂青年会議所

会員拡大特命室長：島津明香

haruka.s12226@gmail.com

■⻘年会議所(近畿地区協議会）とは

私たち青年会議所は（略称「JC」） は、1949年（昭和24年）、戦争の傷跡が街にも人々の心にも深く残る中、「新日本の再建は⻘年の仕事である」という志を同じにする⻘年達によって築き上げられました。

以来、⻘年会議所は「明るい豊かな社会の実現」という理念を掲げ、様々な活動・運動を行ってきました。人種、国籍、性別、職業および宗教の別なく自由な個々の意志により入会したメンバーで構成されています。日本の⻘年会議所は活動の基本を「個人の修練」「社会への奉仕」「世界との友情」におき、会員相互の啓発と交流をはかり、公共心を養いながら、地域との協働により社会の発展に貢献するために活動し、社会的課題に積極的に取り組んでいます。⻘年会議所におけるさまざまな実践トレーニングを経験した活動分野は幅広く、40歳をむかえ卒業した卒業生も含め、地域のリーダーとして活躍するばかりではなく、政財界へも多くの人材を輩出しています。

公益社団法人日本⻘年会議所近畿地区協議会は近畿圏内2府4県を活動地域としており、各地青年会議所が円滑に運営できるよう連絡調整機関としての機能を持ちつつ、近畿圏内に様々な運動を展開している組織となります。

◆近畿地区協議会Instagram公式アカウント

https://www.instagram.com/kinkidc.jci/?hl=ja