TVアニメ『魔法の姉妹ルルットリリィ』コンビニプリントにキャラクター達がデザインされた限定ブロマイド＆シールが登場しました！
全国のコンビニで利用可能なプリントサービスとして、TVアニメ『魔法の姉妹ルルットリリィ』コンビニプリントの提供を開始しました。
※画像のものはブロマイドデザインです ※画像はイメージです
◆専用サイト ： https://myseries-collab.com/luluttolilly
商品の詳細
■TVアニメ『魔法の姉妹ルルットリリィ』ブロマイド
プリント用紙の種類：写真用紙のL判
販売形式：選択式（ご希望のデザインを選んでプリントできます。）
価格：L判200円/枚（税込）
販売期間：2026年6月22日（月）～ 2027年1月31日（日）
※販売期間は変更になる可能性がございます。
商品デザイン：こんぺとリリィ＆野々山風、ましゅールル＆野々山流、うぐいす・あずき＆ミーター
商品ラインナップ（※一例）
・ブロマイド 全3種
(C)ぴえろ・ルルットリリィ製作委員会
(C)ぴえろ・ルルットリリィ製作委員会
※画像はイメージです、実物は画像と異なる場合があります。
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■TVアニメ『魔法の姉妹ルルットリリィ』シール
プリント用紙の種類：シール用紙のL判
販売形式：選択式（ご希望のデザインを選んでプリントできます。）
価格：L判250円/枚（税込）
販売期間：2026年6月22日（月）～ 2027年1月31日（日）
※販売期間は変更になる可能性がございます。
商品デザイン：野々山風・野々山流・神立塔子・青園せな、野々山風・野々山流・こんぺとリリィ・ましゅールル・うぐいす・あずき
商品ラインアップ（※一例）
・シール 全2種
(C)ぴえろ・ルルットリリィ製作委員会
(C)ぴえろ・ルルットリリィ製作委員会
※画像はイメージです、実物は画像と異なる場合があります。
コンビニプリント発売記念のキャンペーン実施中！
(C)ぴえろ・ルルットリリィ製作委員会
フォロー＆リポストで、抽選で10名様に1000円分のAmazonギフトカードが当たるキャンペーン実施中！
▼詳しくはマイシリーズIPコラボレーションズのXをチェック
https://x.com/myseries_collab
ご利用方法- 専用サイト（https://myseries-collab.com/luluttolilly）へアクセスして、欲しい商品を選択
- プリント番号とQRコードを入手
- コンビニのマルチコピー機で「QRコード」を選択し、QRコードをかざす
- 料金を投入して購入
◆プリントできるコンビニ 全国約30,000店舗
全国のファミリーマート、ローソン、ミニストップ、ポプラにてご利用可能です。
※一部の店舗ではシール紙のプリントができない場合があります。詳しくは店舗にてご確認ください。
(C)ぴえろ・ルルットリリィ製作委員会
IPホルダー・版元様へ
当社では、コンビニプリントを活用したIP展開をご希望の企業様を随時募集しております。
ぜひ『マイシリーズIPコラボレーションズ』をご活用ください
＜実施するメリット＞
・初期費用・運用コストは完全ゼロのレベニューシェア方式： 導入リスクを抑え、最小限の工数でスタートできます。
・最短1か月で販売開始が可能： 原稿データのご支給だけで、企画～販売～運用まで当社が一貫対応。
・推し活層・ファン層に刺さる企画からPRまでフルサポート： ファン導線を理解したクリエイティブと、SNS～メディア露出まで一括支援します。コンビニプリントでのIP展開にご興味をお持ちでしたら、小さく試して大きく伸ばせる仕組みをご案内いたします。
ぜひお気軽にお問い合わせくださいませ。
＜サービス提供＞
株式会社SAMURAI SWORD
プリントサービス事務局 担当：石原
〒170-0013 東京都豊島区東池袋3-1-3
サンシャインシティ ワールドインポートマートビル5階
TEL：03-6426-5159
http://samuraisword.co.jp/