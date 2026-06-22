TVアニメ『魔法の姉妹ルルットリリィ』コンビニプリントにキャラクター達がデザインされた限定ブロマイド＆シールが登場しました！

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株式会社サムライソード

全国のコンビニで利用可能なプリントサービスとして、TVアニメ『魔法の姉妹ルルットリリィ』コンビニプリントの提供を開始しました。



※画像のものはブロマイドデザインです　※画像はイメージです

◆専用サイト ： https://myseries-collab.com/luluttolilly


商品の詳細


■TVアニメ『魔法の姉妹ルルットリリィ』ブロマイド


プリント用紙の種類：写真用紙のL判


販売形式：選択式（ご希望のデザインを選んでプリントできます。）


価格：L判200円/枚（税込）


販売期間：2026年6月22日（月）～ 2027年1月31日（日）


※販売期間は変更になる可能性がございます。


商品デザイン：こんぺとリリィ＆野々山風、ましゅールル＆野々山流、うぐいす・あずき＆ミーター



商品ラインナップ（※一例）


・ブロマイド　全3種



(C)ぴえろ・ルルットリリィ製作委員会

(C)ぴえろ・ルルットリリィ製作委員会

※画像はイメージです、実物は画像と異なる場合があります。



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■TVアニメ『魔法の姉妹ルルットリリィ』シール


プリント用紙の種類：シール用紙のL判


販売形式：選択式（ご希望のデザインを選んでプリントできます。）


価格：L判250円/枚（税込）


販売期間：2026年6月22日（月）～ 2027年1月31日（日）


※販売期間は変更になる可能性がございます。


商品デザイン：野々山風・野々山流・神立塔子・青園せな、野々山風・野々山流・こんぺとリリィ・ましゅールル・うぐいす・あずき



商品ラインアップ（※一例）


・シール　全2種



(C)ぴえろ・ルルットリリィ製作委員会

(C)ぴえろ・ルルットリリィ製作委員会

※画像はイメージです、実物は画像と異なる場合があります。


コンビニプリント発売記念のキャンペーン実施中！


(C)ぴえろ・ルルットリリィ製作委員会

フォロー＆リポストで、抽選で10名様に1000円分のAmazonギフトカードが当たるキャンペーン実施中！



▼詳しくはマイシリーズIPコラボレーションズのXをチェック


https://x.com/myseries_collab


ご利用方法

- 専用サイト（https://myseries-collab.com/luluttolilly）へアクセスして、欲しい商品を選択
- プリント番号とQRコードを入手
- コンビニのマルチコピー機で「QRコード」を選択し、QRコードをかざす
- 料金を投入して購入


◆プリントできるコンビニ　全国約30,000店舗


全国のファミリーマート、ローソン、ミニストップ、ポプラにてご利用可能です。


※一部の店舗ではシール紙のプリントができない場合があります。詳しくは店舗にてご確認ください。



(C)ぴえろ・ルルットリリィ製作委員会


IPホルダー・版元様へ

当社では、コンビニプリントを活用したIP展開をご希望の企業様を随時募集しております。
ぜひ『マイシリーズIPコラボレーションズ』をご活用ください



＜実施するメリット＞
・初期費用・運用コストは完全ゼロのレベニューシェア方式： 導入リスクを抑え、最小限の工数でスタートできます。


・最短1か月で販売開始が可能： 原稿データのご支給だけで、企画～販売～運用まで当社が一貫対応。


・推し活層・ファン層に刺さる企画からPRまでフルサポート： ファン導線を理解したクリエイティブと、SNS～メディア露出まで一括支援します。コンビニプリントでのIP展開にご興味をお持ちでしたら、小さく試して大きく伸ばせる仕組みをご案内いたします。



ぜひお気軽にお問い合わせくださいませ。



＜サービス提供＞


株式会社SAMURAI SWORD


プリントサービス事務局　担当：石原


〒170-0013　東京都豊島区東池袋3-1-3


サンシャインシティ ワールドインポートマートビル5階


TEL：03-6426-5159


http://samuraisword.co.jp/