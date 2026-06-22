国内最大級のフリーBGMサイト「DOVA-SYNDROME」が「弾いてみた」「歌ってみた」を解禁。あわせて楽譜販売を開始へ

株式会社TRACKS

株式会社TRACKS（本社：東京都千代田区、代表取締役：宮川雄一、以下「TRACKS」）が運営し、YouTube・TikTok等における音源利用動画の月間視聴数が当社最新集計で100億回を超える国内最大級のフリーBGMプラットフォーム「DOVA-SYNDROME」は、これまで禁止していた楽曲の演奏・歌唱利用について、2026年6月22日より、YouTube・TikTok等のSNS上での投稿に限り、利用を解禁することをお知らせいたします。

また、同時にYouTube等で活動する演奏クリエイターと親和性の高い楽譜配信サービス「ココミュ」との連携を開始し、一部楽曲における楽譜販売を順次開始いたします。これにより、演奏・歌唱を行うクリエイターの活動を支援するとともに、楽曲制作者への新たな収益還元とアーティストとしての認知拡大を実現してまいります。

■ なぜ「演奏・歌唱」は制限されていたのか

近年、SNSにおいて既存の楽曲を自ら演奏・歌唱するUGC（ユーザー生成コンテンツ）文化は拡大を続けています。この背景に伴い、DOVA-SYNDROMEの楽曲も、動画の「背景音楽」としてだけでなく、楽曲として「演奏したい」「歌いたい」という対象として、多くのリクエストをいただいてきました。

（リクエストをいただいていた曲の例）

もっぴーさうんど作曲「ながれぼし」https://www.youtube.com/watch?v=QEj6JQ0iKYc

しゃろう作曲「2:23 AM」https://www.youtube.com/watch?v=16Bj6aPi1A8

この状況に対して、これまでDOVA-SYNDROMEでは、原則として楽曲の演奏・歌唱利用を制限してきました。これには主に以下の理由がありました。

・作曲家の意図と異なる利用の防止： 意図しない改変や不正転載、二次配布を避けるため。

・権利処理の複雑さ： フリーBGMという性質上、二次的著作物に関するルール整備が難しかったこと。

・運営負荷の限界： 膨大な個別の許諾確認や問い合わせに対し、十分なサポート体制を構築することが容易ではなかったこと。

結果として、楽曲への愛着を持つ演奏者の皆様の要望にお応えしつつ、作家の権利を守るための仕組みづくりが難しい状況でした。

■ 解禁の狙い

今回、法人による運営体制の強化と外部連携により、規定を整備し、SNS上での演奏・歌唱コンテンツを正式に解禁することが可能となりました。これにより、以下の3つの価値実現を目指します。

「よく聞くBGM」から「BGM作曲家の音楽」へ

これまでの「メロディは知られているが、曲名も誰が作ったかも知られていない」という状況を打破します。演奏・歌唱を通じて作曲家の名前が広まることで、BGM作曲家を「アーティスト」として確立し、ファン育成の土壌を作ります。

公式楽譜の提供による演奏のサポート

演奏者が利用しやすい環境を整えるため、楽譜販売サービス「ココミュ」と連携。公式の楽譜を提供することで、楽曲の価値を正しく伝え、演奏者の活動を支援します。

利便性を維持した収益還元モデルの構築

従来の「動画制作者が無料で安心して使える」という利便性は一切損ないません。その上で、演奏による付加価値や楽譜販売等の新規収益については作家に還元される仕組みを構築します。

※対象範囲、禁止事項等の詳細については、DOVA-SYNDROME上に公開されている音源利用ライセンス・FAQをご確認ください。

■ 最後に

DOVA-SYNDROMEおよびTRACKSはこれまで、動画制作を中心とした「利用される音楽」の流通と権利保護を支援してきました。今回の解禁により、今後は「演奏する人」「歌う人」「配信する人」「楽曲を広げる人」を含む、より広い創作コミュニティを支えるプラットフォームを目指します。 私たちは、昨今のAI生成コンテンツが急増する時代においても、人間の創作活動から生まれる音楽を支援し、クリエイターが安心して活動できる環境を提供し続けてまいります。

【DOVA-SYNDROMEについて】

国内最大級のフリーBGMプラットフォーム。

楽曲数：19,000曲以上

月間サイト利用者数：50万人以上

音源利用動画の月間視聴数：100億回以上

URL：https://dova-s.jp/

【ココミュについて】

YouTube等で活動する演奏クリエイターと親和性が高く、演奏動画と連動した楽譜販売を特徴とする楽譜プラットフォーム。 グローバル楽譜販売プラットフォーム 'mymusic5' などを展開するMPAGグループの楽譜販売サービス。

所有楽譜数：約12万曲

月間サイト利用者数：約20万人

販売アーティスト数：約2,300名

URL：https://kokomu.jp/



株式会社TRACKS 会社概要

フリーBGMプラットフォーム「DOVA-SYNDROME」の運営、YouTube等における音楽利用管理、クリエイター支援、コンテンツ流通支援を行う。

代表者：代表取締役 宮川 雄一

所在地：東京都千代田区

URL：https://www.tracks.co.jp

本件に関するお問い合わせ先

株式会社TRACKS 広報担当

Email：pr@tracks.co.jp