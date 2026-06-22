むだなく、かしこく、ちょうどよく　しずくりあ新サーバー『Flatta（フラッタ）』新登場！！

株式会社TOKAI

給水型浄水ウォーターサーバーブランド「しずくりあ」を運営する、株式会社TOKAI（本社：静岡県静岡市、代表取締役：浜崎貢、以下TOKAI）は、新製品『Flatta（フラッタ）』を発売いたしました。

『Flatta』は、「暮らしに馴染む、ちょうどいいウォーターサーバー」をコンセプトに、無駄を省いたフラットなデザインと日常使いに寄り添う機能性を両立させています。インテリアに馴染むシンプルなフォルムは、家電らしさを感じさせず、お部屋の雰囲気を損ないません。また、受け皿を本体にすっきり収納できる設計を採用し、省スペースも実現しました。

▶製品詳細ページ： https://shizuclear.jp/server/(https://shizuclear.jp/server/flatta)flatta(https://shizuclear.jp/server/flatta)

『Flatta』の特長

■使わない時は受け皿をすっきり収納。家電らしさを抑えた洗練されたフォルムが、家具や空間に自然に溶け込む。

上質なカラーと素材感、シンプルで無駄のないフラットなデザインを組み合わせることで、洗練された佇まいを実現しました。受け皿は出し入れができる設計で、お手入れもラクラク。すっきりとしたフォルムで、どんな空間にも調和します。

さらに、日常での使いやすさを考慮し、操作ボタンは斜めに配置。押しやすく、快適な操作性を追求しました。

■「定量抽出」や「再加熱機能」、「水補充ランプ」などユーザー目線で本当に必要な機能を厳選して搭載。

ユーザー目線で本当に必要な機能だけを厳選しました。

・120mlで自動停止する「定量抽出機能」

・ワンタッチで93℃まで温水を再加熱する「再加熱機能」

・見えない内部タンクを紫外線によって自動で定期的に除菌する「UVクリーン機能」

・給水タイミングが一目でわかる「水補充ランプ」

・全機種にある「エコモード」ももちろん搭載

■お手入れしやすく、衛生管理も万全

『Flatta』のフィルターは、JIS規格の除去対象物質12項目はもちろんのこと、浄水器協会自主規格項目も合わせた計21項目の対象物質を除去可能。

昨今ニュースを騒がせているPFAS（有機フッ素化合物）もしっかり除去できます。

フラットなデザインなのでお手入れもしやすく、給水タンクは取り出してまるごと洗えるため、中も外も衛生的にご利用いただけます。

また、フィルターは交換時期に合わせて、1年に1回無料でお届けするので、交換し忘れる心配はありません。工具も不要で簡単に交換できます。

■ハイスペックなのに月額2,970円で使い放題

美しく直観的なデザインや厳選された機能、高性能フィルターを詰め込み、リーズナブルな価格帯を実現しました。

初期費用・配送費用・交換用フィルターも全て月額利用料に含まれており、

使用量が多くても料金が変動しない定額制のため、追加費用の心配もなく、毎月のコストも明確で安心です。

給水型浄水ウォーターサーバー『Flatta』 詳細

製品名 ：しずくりあ 『Flatta』

製品寸法 ：幅260×奥行360×高さ1,130mm

重量 ：20kg

タンク容量 ：冷水1.3L、温水：1.5L、浄水：0.8L

温水温度設定 ：87～91℃

冷水温度設定 ：3～5℃

※再加熱時：93℃

しずくりあについて

株式会社TOKAIが展開する「しずくりあ」は、2023年4月にサービスを開始した給水型浄水ウォーターサーバーのブランドです。

「自宅でおいしい水を飲みたい」という思いがある一方で、これまで料金や配送料がネックとなり導入をためらっていた方にも、気軽においしい水とウォーターサーバーの便利さをお届けしたいという想いから「しずくりあ」は誕生しました。

「しずくりあ」は、定額制で重いボトル交換やごみ捨ての手間もないため、ウォーターサーバーを初めてご利用の方だけでなく、すでにご利用いただいたことがある方にも、より便利で快適な毎日をお届けします。

しずくりあ公式サイト： https://shizuclear.jp

株式会社TOKAIについて

1950年に静岡県を起点として都市ガス事業を開始して以来、多彩な商品を扱うTOKAIグループの中で住生活部門を担い、エネルギー、アクア（宅配水・浄水サーバー）、住宅関連、セキュリティ、保険等暮らしに欠かすことのできないサービスを提供しています。

お客様の暮らしのために。地域とともに、地球とともに、成長・発展し続けます。



【会社概要】

社名：株式会社TOKAI

所在地：静岡市葵区常磐町2-6-8（本社）

代表取締役社長：浜崎 貢

事業内容：

（１）エネルギー事業（LPガス、都市ガス、LNG、高圧ガス、石油製品）

（２）リフォーム事業

（３）アクア事業（リターナブル、ワンウェイ、浄水）

（４）住宅建築事業（住宅、設備機器、設備工事、建築、不動産）

（５）保険事業（生保、損保）