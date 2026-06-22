【OMO7大阪】「夏祭り」×「笑い」！食べて笑って踊らな損やで！「OSAKA PIKAPIKA NIGHT夏祭り」開催。吉本芸人と踊る大阪の笑いが詰まった新感覚の盆踊りが誕生。

星野リゾート「コテコテ盆踊りSHOW TIME」イメージ

「なにわラグジュアリー」を体感できる「街ナカ」ホテル「OMO7大阪（おも） by 星野リゾート」では、2026年6月15日から8月31日の期間、通年イベント「OSAKA PIKAPIKA NIGHT」が「夏祭り」×「笑い」をテーマとし「OSAKA PIKAPIKA NIGHT夏祭り」に進化します。メインイベントは、幅約100mのホテル壁面に登場する巨大櫓の映像とともに踊る、たこやきポーズやなんでやねんポーズなどを採り入れたオリジナルの盆踊り。「ビリケンキンキンかき氷」や、「ドデカたこやきスマートボール」なども登場し、笑いと活気に満ちた夏夜を楽しめます。

背景

夏祭りは夏の風物詩であり、日本人にとって家族や友人と過ごすかけがえのない時間です。しかし、国内の祭りは担い手不足等で減少傾向にあり、気軽にその熱気に触れる機会が失われつつあります。（＊1）そして、台湾・香港・タイからの訪日旅行客の調査では92％が「日本の祭りに参加したい」と熱望するも、実体験者は14.2％に留まり（＊２）、国内外共に「参加機会の不足」が課題です。一方で、大阪の街を象徴するエネルギーの源泉は、生活文化に深く根付いた「笑い」にあります。そこで、大阪最大の魅力である「笑い」を祭りの熱気に掛け合わせることで、これまでにない体験を届けたいという想いから、「OSAKA PIKAPIKA NIGHT」を笑いをテーマにした夏祭りに進化させ、ここでしか味わえない活気あふれる大阪の夏夜を提案します。

＊1 afterコロナ時代における祭り・イベント関係者の意識・動向調査（2023年）より

＊2 経済産業省調べ（https://www.travelvoice.jp/20251126-158769）より

1．笑わずにはいられない「コテコテ盆踊りSHOW TIME」を開催「コテコテ盆踊りSHOW TIME」のイメージ

吉本興業の芸人とOMOレンジャーが盛り上げる「コテコテ盆踊りSHOW TIME」を開催。お笑いライブや、BINGOを楽しんだ後は、幅約100mのホテル壁面に巨大な櫓の映像が登場し、大阪の食や大阪弁をイメージした振付を使ったオリジナルの盆踊りを実施。参加者は、自身で作成したオリジナルのビリケンお面を付け、たこやき柄やお好み焼きのコテ型の楽器を持って参加し、遊び心あふれる大阪らしい盆踊りを楽しめます。

2．ユーモアが炸裂！「おもしろ夏祭りフード」が登場「ビリケンキンキンかき氷」イメージ「二度漬け禁止！串チュロス」イメージ

OMOカフェ＆バルでは、大阪・新世界のシンボルがテーマの「ビリケンキンキンかき氷」が登場。水晶に見立てた蓋を開けると煙が立ち昇り、食べ進めると出てくるカラフルなゼリーで「ビリケン占い」を楽しめます。屋台が並ぶPIKAPIKA横丁では、串カツ屋さながらの屋台から提供する「二度漬け禁止！串チュロス」や、大阪名物冷やし飴とレモンが爽やかな「しょーがネード」が登場。ユーモアのあるメニューが、夏祭り気分を盛り上げます。

「ビリケンキンキンかき氷」概要

時間：10:00～22:00

料金：1,000 円（税込） ＊数量限定

対象：宿泊者、日帰り

場所：OMOカフェ&バル

3．笑いの仕掛けが詰まった「おもしろ夏祭りあそび」が登場「ドデカたこやきスマートボール」イメージ

一般的なスマートボールの約7倍サイズ、縦2.4m、横1.2mの「ドデカたこやきスマートボール」が登場。たこ焼き器を模した盤面へ、たこ焼き柄のボールを打ち込む予想外のデザインと規格外のスケールに、笑ってしまうこと間違いなし。また、的が「ええかんじやん！」「痛いって～！！」といった大阪弁を喋る射的や、足元に「なんでやねん」「おおきに」などの大阪弁が映し出される提灯を用意し、思わず笑いがこぼれる賑やかな夜を演出します。

「OSAKA PIKAPIKA NIGHT夏祭り」概要

開催期間 ：2026年6月15日～8月31日

時間 ：19:15～22:00（「コテコテ盆踊りSHOW TIME」は20:30～20:45頃）

場所 ：ガーデンエリアみやぐりん（「ビリケンキンキンかき氷」はOMOカフェ＆バルにて販売）

対象 ：宿泊者限定（「ビリケンキンキンかき氷」は日帰りも可）

料金 ：無料（屋台を楽しむチケット3枚付き。添い寝のお子様はお子様用ドリンクチケットのみお 渡し）、チケットの追加購入は有料

予約 ：不要

～OSAKA PIKAPIKA NIGHTとは～

「OSAKA PIKAPIKA NIGHT」は、2025年11月4日よりガーデンエリア「みやぐりん」にて通年開催している宿泊者限定イベントです 。会場には、無数の提灯が灯る「PIKAPIKA横丁」が誕生し、たこ焼き発祥の店「会津屋」と共同開発した「OMOラヂオ焼き」や、オリジナルのクラフトビールなどの「なにわうまいもんグルメ」を楽しめます 。また、新世界で親しまれる射的やスマートボールといった「なにわレトロ遊び」も用意 。メインイベント「コテコテSHOW TIME」では、吉本興業の芸人によるお笑いライブのほか、大阪をイメージしたイラストや大阪弁を用いた巨大BINGOをホテル壁面を使用して実施します 。大阪の活気や食、エンタメなど日中の日中の観光で得た高揚感光をそのままに、寝る直前まで大阪を大満喫できるイベントです。

OMO7大阪（おも） by 星野リゾート

OMO7大阪 施設外観

2022年4月22日に開業した、OMOブランド10施設目のホテルです。新今宮駅の目の前に位置し、交通

の便が良く、観光スポットへのアクセスも抜群です。当ホテルでは、「なにわラグジュアリー」を合言

葉に、「笑い」と「おせっかい」を採り入れた大阪らしいおもてなしと、個性的なファシリティを通し

て、上質で贅沢な旅を提案します。

所在地 ：〒556-0003 大阪府大阪市浪速区恵美須西3丁目16-30

電話 ：050-3134-8095（OMO予約センター）

客室数 ：436室・チェックイン 15:00／チェックアウト 11:00

料金 ：1泊38,000円～（1室あたり、税込、朝食付）

アクセス：新今宮駅（JR・南海電鉄）目の前、動物園前駅（Osaka Metro御堂筋線・堺筋線）

新今宮駅前駅（阪堺電気軌道）から徒歩3分

URL ：https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/omo7osaka/

「OMO（おも）」とは？

「OMO」は星野リゾートが全国に展開する「テンションあがる『街ナカ』ホテル」。街をこよなく愛

するスタッフが地域の方々と仕掛ける、新感覚のホテル。思いもよらない魅力に出会い、知らず知らず

のうちにその街までお気に入りに。現在18施設を展開。2026年1月に開業した「OMO5横浜馬車道」に続き、4月には「OMO7横浜」が開業しました。

https://www.hoshinoresorts.com/brand/omo/

OMOは全国に18施設を展開