Fracta Japan×東邦ガスネットワーク、AIを活用した「供内管の劣化予測アルゴリズム」の開発を完了

Fracta

Fracta Japan株式会社（代表取締役：的場雄介、以下「Fracta」）と東邦ガスネットワーク株式会社（代表取締役社長：柴田喜充 以下「東邦ガスネットワーク」）は、AIを活用し、供内管※1の劣化を予測するアルゴリズムを都市ガス業界で初めて※2開発しました。本アルゴリズムの活用により、計画的な入れ替え時の投資対効果※3が、埋設年の古い管から順に更新していく手法に比べ、2倍程度となることを確認しました。

概 要

Fractaはガス事業参入にあたり、以前より東邦ガスネットワークとの共同開発を進めてきました。東邦ガスネットワークでは、既にガス本管※4でFractaと開発した劣化予測AIを導入しており、効率的なガス本管の更新に活用してきました。地中のガス管の劣化速度は、土壌の性質や気象条件などの周辺環境によって大きく異なります。このたび開発した劣化予測AIは、ガス本管における同AI運用で蓄積したノウハウやガス管路などのデータを活用することで、供内管に範囲を広げ、劣化を予測することが可能となったものです。東邦ガスネットワークは、保安確保のために進める道路下の供給管の更新や、古くなったお客さま敷地内の内管の取り替え提案においても、本予測を活用していく予定です。

引き続きFractaは東邦ガスネットワークと連携し、供内管の劣化を予測する新技術として、国内の他インフラ事業者への展開を目指し、経年管更新の効率化について取り組んでまいります。

※1 道路下の供給管とお客さま敷地内の内管。詳細は、＜参考1＞を参照。

※2 都市ガス業界のシンポジウム等への出展実績に基づく(東邦ガスネットワーク調べ）

※3 埋設年の古い管から更新する手法に対し、劣化予測に基づく優先順位付けを活用することで劣化確率が半減となったもの。

※4 お客さまへガスをお届けするために道路に並行して道路に埋設されたガス管。詳細は＜参考1＞を参照。

出典：東邦ガスネットワーク株式会社

■会社概要■

会社名： Fracta Japan株式会社

所在地： 東京都中野区中野4-10-1 中野セントラルパークイースト

代表者： 代表取締役 的場雄介

設 立： 2019年9月

サイト：https://www.fracta-jp.com/

〈事業内容〉

AI（人工知能）/機械学習に基づく、地下埋設配管の劣化予測等のソフトウェア開発

・「配管損傷予測」〈特許 第7585041号〉

■会社概要■

会社名：東邦ガスネットワーク株式会社

所在地：愛知県名古屋市熱田区桜田町19番18号

代表者：代表取締役社長 柴田喜充

設 立：2021年4月1日（2022年4月1日 東邦ガス株式会社から分社化）

サイト：https://www.tohogas.co.jp/nw/

〈事業内容〉

愛知県・岐阜県・三重県における一般ガス導管事業など

《本件に関する問い合わせ先》

■Fracta Japan株式会社 事業開発部

Tel：03-4446-7020 担当：井原

〈月～金 9：00～18：00〉