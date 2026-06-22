【ホテルメトロポリタン】今年も登場！食べるのがもったいない！Suicaのペンギンがキュートに飛び出すメロンゼリー

日本ホテル株式会社

ホテルメトロポリタン（豊島区西池袋1-6-1 総支配人 伊藤 茂夫）ケーキ＆ベーカリーショップでは、昨年も大変ご好評をいただきました「Suicaのペンギン メロンゼリー」が、今年も2026年7月1日（水）より再登場いたします。メロンからちょこんと顔を出すSuicaのペンギンがなんとも可愛らしい、暑い夏にぴったりな爽やかなスイーツです。ホテルパティシエが織りなす本格的な味わいは、見た目の愛らしさだけでなく、フルーツの瑞々しさを存分にお楽しみいただけます。

お集まりの手土産や自分へのご褒美として、ティータイムに華を添えるスイーツをぜひご賞味ください。

(C)C.S/JR東日本/Ｄ

「Suicaのペンギン メロンゼリー」 ＜数量限定＞ 料金：\880（税込）

メロンからちょこんと顔を出したSuicaのペンギンが可愛らしい期間限定のゼリー。とろけるココナッツのブランマンジェ、メロンやグレープフルーツ、マンゴーなど季節のフルーツの果肉がふんだんに入ったメロンゼリー、ブルーキュラソー＆ライムの爽やかなクラッシュゼリーの3つの層が重なり、多彩な味わいをお楽しみいただけます。ライムゼリーやフルーツの爽やかな酸味と、メロンの繊細な甘み、ココナッツの優しいコクが一体となった、暑い日にもさっぱりとお召し上がりいただける、奥行きのある一品です。

【販売店舗】1F 「ケーキ＆ベーカリーショップ」

【販売期間】2026年7月1日（水）～8月31日（月）11:00a.m.～8:00p.m.

【お問い合わせ】03-3980-5533（レストラン予約 10:00a.m.～8:00p.m.）

公式WEBサイトより、インターネット予約も承ります。

公式WEBサイト :https://ikebukuro.metropolitan.jp/restaurant/list/cake_bakery/suicapenguincake.html

※仕入れによりメニュー内容が変更になる場合がございます。

※Suicaのペンギン商品が写っている画像を使用される際は、(C)C.S/JR東日本/Dを画像内もしくは文章の最後にご掲載ください。

※写真はイメージです。