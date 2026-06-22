【A評価受賞】本音のコスメ批評誌『LDK the Beauty 』シャンプー＆トリートメント部門にて ジョルクス　PPTデイリッチケア　シャンプー＆トリートメントが「A評価」を獲得

株式会社Me usJoluXe（ジョルクス）PPTデイリッチケア シャンプー＆トリートメントセット

株式会社Me us（本社：東京都港区、代表取締役：栗田絵理）が運営するヘアケアブランド「JoluXe（ジョルクス）」は、株式会社晋遊舎が発行する『LDK the Beauty 2026年7月号』の「シャンプー＆トリートメントABC判定100」にて、「A評価」を獲得いたしました。

■『LDK the Beauty』について

掲載媒体

『LDK the Beauty』2026年7月号（2026年5月21日発売）

『LDK the Beauty』は、株式会社晋遊舎が発行するコスメ専門誌です。広告やタイアップを排除し、編集部と専門家が消費者目線でコスメを評価することで広く知られており、読者・消費者から信頼性の高いメディアとして支持されています。今回、JoluXe PPTデイリッチケア シャンプー＆トリートメントは、同誌の「シャンプー＆トリートメントABC判定100」において、成分・仕上がり・使用感などを総合的に評価され、「A評価」を受賞しました。

受賞内容

特集名： 「シャンプー＆トリートメントABC判定100」

受賞部門： シャンプー＆トリートメントOver 2,000yen 部門

対象商品：JoluXe PPTデイリッチケア シャンプー＆トリートメント

調査方法： 専門家による仕上がり・成分評価、および20～40代の複数の女性モニターによる使用感調査（調査期間：2026年4月13日～2026年5月11日）

■「JoluXe（ジョルクス）」について

「JoluXe（ジョルクス）」は、毛髪診断士(R)でありブランドプロデューサーを務める美容クリエイター・水越みさとが監修し、処方開発30年以上の経験を持つメンバーを含んだ専門家チームと共に開発したヘアケアブランドです。「当たり前を、上質に」をブランドコンセプトに掲げ、ブランド構想から3年以上の歳月をかけて誕生しました。 本製品は、8種類のPPT系成分*1*2を惜しみなく配合した贅沢な処方を採用。毛髪内部・外部のあらゆる層にアプローチし、ドライヤーやヘアアイロンの熱・摩擦・紫外線などによる「無自覚な日常ダメージ」をケアします。洗いながら補修できるPPT系洗浄成分*1をシャンプーのメイン成分として採用するほか、セラミド5種*3、熱ダメージケア成分*4、頭皮ケア成分*5も配合。乾燥・パサつきのない、素髪のように軽やかなツヤ髪へと導きます。

■受賞製品詳細

8種類のPPT系成分*1*2配合で理想の髪を叶える

JoluXe PPTデイリッチケア シャンプー＆トリートメントセット

定期購入：\6,490(税込)

通常購入：\8,470(税込)

▼販売先

JoluXe公式オンラインストア

https://joluxe.jp/

Amazon JoluXe公式ストア

※Amazonでは単品商品もご購入いただけます。

・PPTデイリッチケア シャンプー 360mL \4,840（税込）

https://www.amazon.co.jp/dp/B0H4Q6Z3F5 (https://www.amazon.co.jp/dp/B0H4Q6Z3F5)

・PPTデイリッチケア トリートメント 280g \3,960（税込）

https://www.amazon.co.jp/dp/B0H4PVWDJ8 (https://www.amazon.co.jp/dp/B0H4PVWDJ8)

・PPTデイリッチケア シャンプー＆トリートメントセット\8,470（税込）

https://www.amazon.co.jp/dp/B0H4Q3C5SD

PPTデイリッチケア シャンプー 360mL

JoluXe PPTデイリッチケア シャンプー 360mL

単品価格：\4,840（税込）

１.PPT系洗浄成分*1を高濃度処方し、洗いながら髪を補修。

PPT系補修成分*2で理想的な髪へ。

２.髪だけでなく地肌をケアする頭皮ケア成分*5を配合。

３.ぬめりのない洗い上がりときしみのなさのバランスがとれた心地よい使用感。

PPTデイリッチケア トリートメント 280g

JoluXe PPTデイリッチケア トリートメント 280g

単品価格：\3,960（税込）

１.PPT 系補修成分*2 を配合し、毛髪内部・外部をケアし、指通り良くツヤ、まとまりのある仕上がりに。

２.ドライヤーやアイロンの熱に反応して髪と結合する熱ダメージケア成分を配合*4。

３.髪を包み込むような濃密なテクスチャーと仕上がりの軽やかさを追求。

■ブランドプロデューサー 水越みさと コメント

美容クリエイター・水越みさと

「ブランド構想から3年以上かけて開発したJoluXeの品質が、広告に左右されない第三者の評価で認めていただけたことを、大変嬉しく思います。今後も使ってくださる方へ上質な製品をお届けできるように、新たな製品の開発に取り組んでいきたいです。」

「JoluXe」ブランドプロデューサー 水越みさと

美容クリエイター。徹底的なコスメ比較やコスメレビュー動画で人気を博し、自身のYouTubeチャンネルは登録者数95万人を超える。（26年6月時点）TikTokやInstagramでも美容コンテンツを発信。的確な分析力と誠実な人柄が支持され、最近では美容誌の露出も多数と、注目を集める傍ら2025年には毛髪診断士(R)の資格も取得。人の印象を大きく左右する「髪の毛」の美をもっと追及してほしいとして2026年3月にヘアケアブランドをリリース。SWEE所属。

・YouTube：https://www.youtube.com/@mizukoshimisato

・Instagram：https://www.instagram.com/mitan.m/

・X：https://twitter.com/mthsp2

・TikTok：https://www.tiktok.com/@mizukoshimisato

「JoluXe」各種公式サイト

・公式オンラインストア：https://joluxe.jp/

・公式Instagram：https://www.instagram.com/joluxe_jp/ (https://www.instagram.com/joluxe_jp/)

・公式LINE：https://lin.ee/tpM7ppo

会社概要

・社名：株式会社 Me us

・本社所在地：〒107-0062

東京都港区南青山4-18-11 表参道フォレストヒルズ イーストウィング 2階

・役員：栗田絵理（代表取締役）、水越美聡（取締役）

・お客様 お問い合わせ先：info@meus.co.jp

・リリース、商品の貸し出し等に関してのお問い合わせ先：joluxe@meus.co.jp

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（注釈）

*1 ラウロイル加水分解シルクNa、ココイル加水分解ケラチンK（羊毛）、ココイル加水分解ダイズタンパクK（全て洗浄成分、シャンプーのみに配合）

*2 （ジヒドロキシメチルシリルプロポキシ）ヒドロキシプロピル加水分解シルク、ヒドロキシプロピルトリモニウム加水分解ケラチン、ステアルジモニウムヒドロキシプロピル加水分解ケラチン（羊毛）、イソステアロイル加水分解コラーゲン、加水分解ケラチン（カシミヤヤギ）（全て補修成分）

*3 セラミドNG、セラミドAS、セラミドNP、セラミドAP、セラミドEOP（全て保湿成分）

*4 γ-ドコサラクトン（補修成分、トリートメントのみに配合）

*5 グリチルリチン酸２Ｋ（整肌成分、シャンプーのみに配合）