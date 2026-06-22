温度に着目した新・2層フィルム処方！毛穴＆崩れ研究20年の『毛穴パテ職人』から、毛穴特化の新「パーフェクティングシリーズ」が誕生

常盤薬品工業株式会社

2026年9月1日、ノエビアグループの常盤薬品工業株式会社（本社：東京都港区）は、国産毛穴ベースメイク市場売上No.1*1ブランド『毛穴パテ職人』から、毛穴特化の新ライン「パーフェクティング」シリーズより「パーフェクティングベース」「パーフェクティングパウダー」を発売いたします。

◆発売日はメーカー出荷日となります。購入可能日は各店舗により異なります。

2006年に誕生した『毛穴パテ職人』は、毛穴悩みに寄り添い続け、今年で20周年を迎えるベースメイクブランドです。長年、根強い毛穴悩みに向き合い続け、多くの方に支持されてきた“毛穴特化ブランド”としての誇りと技術を改めて見つめ直し、その集大成ともいえる「パーフェクティング」シリーズが誕生します。

パーフェクティングシリーズの最大の特長は、新処方のダブルフィルム設計。肌の温度でとろけて毛穴の凹凸にぴったり密着するソフトフィルムと、外側でヨレや崩れを防ぐ鉄壁ガードフィルムが重なり合うことで、どんな毛穴も逃さずカバーします。毛穴だけでなく、崩れ・色ムラ・乾燥・テカリといった複合的な肌悩みも全方位から補正し、隙のない美しい仕上がりを長時間キープします。

「パーフェクティングベース」は、少量でもなめらかに伸び、自然にトーンアップしながらつるんとした毛穴レス肌を一日中保つ化粧下地です。ＳＰＦ５０＋ ＰＡ＋＋＋＋。

「パーフェクティングパウダー」は、ひと塗りで毛穴をふんわりカバーし、サラサラの上質な肌に仕上げるパウダーで、ミラー付きのコンパクトは持ち運びにも便利。外出先でのメイク直しにも頼れるアイテムです。

*1 セルフブランドを対象とした国産毛穴ベースメイクブランドの売上金額（毛穴パテ職人 全アイテムの累計）2025年 TPCマーケティングリサーチ(株)調べ 国産：最終製造国が日本であること

【複雑化する毛穴悩み】

『毛穴パテ職人』は、毛穴に悩む多くの方に寄り添いながら2026年にブランド誕生20周年を迎えました。“毛穴特化”のブランドとして、毛穴に悩むお客様のニーズに20年間向き合い続け、技術研究を続けてまいりました。

近年、気温の上昇や環境の変化によるメイク崩れや、乾燥とテカリが同時に起こる複合的な肌悩みなど、毛穴まわりの悩みがより複雑に感じられる声が増えています。毛穴をカバーするだけでなく、

崩れや色ムラ、乾燥といった複数の悩みにも対応できるベースメイクを求める方が多いことから、より幅広い肌悩みに応えられるアイテムが必要だと考えました。

こうした変化に応えるため、20年間積み重ねてきた技術と知見をもとに、さらに進化させた新たな「パーフェクティングシリーズ」が誕生。毛穴悩みを抱える方がより自信を持てる肌を目指せるように開発したラインアップです。

【商品特長】

もう、午後の鏡も怖くない。毛穴＆崩れ研究20年！ 職人技の集大成。毛穴特化のパーフェクティングシリーズが誕生！

職人技で毛穴を忘れる肌づくり！

「サナ 毛穴パテ職人 パーフェクティングベース」

スーッと伸びの良いテクスチャー。

毛穴をカバーして、つるんとなめらかな毛穴レス肌が1日続きます。

ほんのりトーンアップし、

自然な肌色でなじみやすいライトベージュ。

ＳＰＦ５０＋ ＰＡ＋＋＋＋

ニキビのもとになりにくい処方ノンコメドジェニックテスト済み。

（すべての方にニキビのもとができないわけではありません）

※ メイクアップ効果による

職人技でサッと瞬間毛穴レス※

「サナ 毛穴パテ職人 パーフェクティングパウダー」

簡単ひと塗りでサラッと毛穴をカバーして、

さらさらのマット肌が1日続きます。

どんな肌色にもなじみ、

メイクの邪魔をしないクリアベージュ。

ＳＰＦ１５ ＰＡ＋＋

持ち運びに便利なコンパクトサイズで、

メイク直しに便利なミラー付き。

＜パーフェクティングシリーズ 処方特徴＞

１.新処方！毛穴特化のダブルフィルム設計と独自処方で肌悩み※1をカバー

●ダブルフィルム設計 new

肌温度でとろけて毛穴の凹凸に密着する内側の密着ソフトフィルムと、

外側でぴたっと薄膜を形成し、ヨレ・崩れを防ぐ外側の鉄壁ガードフィルム。

温度に合わせて溶け方が変わる2層のフィルムが、どんな毛穴もスキなしカバーします。

●プリズムカバーパテ処方

光の力で毛穴やくすみなど、お肌のアラを均一カバー。

●スピーディーオイルロックパウダー※2

皮脂をすばやく固めて毛穴落ち＆テカリを徹底ブロック。

●ウォータープルーフ処方

汗・水に強い処方。

２. お肌にうれしい美容成分を贅沢配合

⇒毛穴、崩れ、色ムラ、乾燥、テカリ。

毛穴パテ職人独自の処方で肌悩みを全方位カバーして、隙のない美しい仕上がりに！

※1 毛穴、テカリ、色ムラ、崩れ、乾燥 ※2 オクテニルコハク酸デンプンAl、酸化亜鉛 ※3 酸化セリウム ※4 ジペプチドー１５ ※5 リン酸アスコルビルMg ※6トコフェロール

【企画担当者のコメント】

『毛穴パテ職人』企画担当 山本奏子

私自身、長年毛穴悩みに向き合ってきました。毛穴といっても、開き・黒ずみ・たるみなど種類はさまざまで、その原因も肌質や生活環境にとって一人ひとり異なります。だからこそ、しっくりくるものになかなか出会えず、試しては迷い…という経験を何度もしてきました。

パーフェクティングシリーズは、そんな多様な毛穴悩みに幅広く対応できるようにという想いで開発した自信作です。

“これだ”と思えるアイテムになかなか出会えない、毛穴に悩む迷子状態の方にこそ、ぜひ一度手に取っていただきたいシリーズです。

■毛穴パテ職人 ブランドサイト：https://sana.jp/keanapate/

■サナ オンラインショップ：https://noevirgroup.jp/sana/

【読者お問い合わせ先・販売店など】

■常盤薬品工業株式会社 お客さま相談室（サナ） 0120‐081‐937

■全国のバラエティショップ、ドラッグストア、量販店 等

＊公式オンラインショップからもお買い求めいただけます。