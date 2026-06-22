【チヨダ】 「bio fitter」シリーズ累計販売足数5,000万足を突破（※）20年以上、幅広い世代の足もとを支える「からだ想い」のシューズブランド

株式会社チヨダ

株式会社チヨダ（東京都杉並区 代表取締役社長 町野 雅俊）は、2005年より展開しているプライベートブランド「bio fitter（バイオフィッター）」シリーズの累計販売足数が5,000万足（※）を突破したことをお知らせいたします。

「bio fitter」は、子供から大人まで、老若男女を問わず『全ての人に優れた靴を届けたい』という想いのもと開発された『からだ想い』のシューズブランドです。 ブランド名は「Bio＝生命」と「Fitter＝フィットするもの」に由来し、スポーツ医学の観点から「歩く」を科学。クッション性やフィット感、軽量性など、快適な歩行をサポートするさまざまな機能を搭載しています。また、夜間の歩行時の安全性に配慮した反射材搭載モデルも展開し、高機能でありながら、物価高が続くいまでも手に取りやすい価格帯を実現しています。

「bio fitter」は、発売以来20年以上にわたり多くのお客様にご愛顧いただき、シリーズ累計販売足数5,000万足を超えるチヨダのロングセラーブランドとして成長してきました。現在では、メンズ・レディース・キッズ＆ジュニア向けに、スポーツやウォーキング、カジュアルなどの用途やライフスタイルに対応したシリーズを展開し、幅広い世代のお客様の足もとを支えています。

近年は、当社の大ヒット商品である手を使わずに立ったままスパッと履ける「スパットシューズ」の技術を取り入れたモデルも展開し、より快適で便利な履き心地を提案しています。また、認知症当事者の方々との共創を通じて開発したケアシューズが、経済産業省主催「オレンジイノベーション・アワード2025」にて特別賞を受賞しました。同商品は、手を使わずに履ける「スパット機能」を搭載しており、2026年６月に発売いたしました。機能性の向上だけでなく、社会課題の解決にも貢献する商品としても高い評価をいただいています。

チヨダはこれからも、「bio fitter」を通じて、お客様一人ひとりの暮らしに寄り添い、時代とともに進化する商品開発を続けてまいります。

※2005年９月～2026年４月販売実績

《 bio fitter 商品一例 》

（品番、価格、カラー）

▪メンズブラック

品 番：BF-5301（メンズ）

価 格：\5,940（税込）

カラー：ブラック、ダークブラウン

サイズ：24.0～27.0/28.0cm

詳細を見る :https://kutsu.com/item_list.html?q=BF-5301&sort=Score

ホワイト/ブラック

品 番：BF-175（メンズ）

価 格：\3,850（税込）

カラー：ブラック、ホワイト/ブラック

サイズ：24.5～27.0/28.0cm

詳細を見る :https://kutsu.com/item_list.html?q=BF-175&sort=Score

キャメル

品 番：BF2913S（メンズ）

価 格：\5,390（税込）

カラー：ブラック、キャメル、ダークブラウン

サイズ：24.0～28.0cm

（ダークブラウンのみ24.5cm～）

詳細を見る :https://kutsu.com/item_list.html?q=BF2913S&sort=Score

・レディースネイビー

品 番：BF-301W（レディース）

価 格：\4,290（税込）

カラー：ブラック、ネイビー

サイズ：22.5～24.5cm

詳細を見る :https://kutsu.com/item_list.html?q=BF-301W&sort=Score

グレー

品 番：BFL-4509（レディース）

価 格：\5,390（税込）

カラー：ブラック、グレー

サイズ：22.5～25.0cm

詳細を見る :https://kutsu.com/item_list.html?q=BFL-4509&sort=Score

ブルー

品 番：BFL-4510（レディース）

価 格：\5,390（税込）

カラー：ブラック、ブルー

サイズ：S・M・L・LL

詳細を見る :https://kutsu.com/item_list.html?q=BFL-4510&sort=Score

▪キッズ ジュニアライム

品 番：BF-384K（キッズ）

価 格：\3,190（税込）

カラー：ブルー、ライム

サイズ：16.0～18.5cm

詳細を見る :https://kutsu.com/item_list.html?q=BF-384K&sort=Score

ブラック

品 番：BF-3021（キッズ）

価 格：\2,530（税込）

カラー：ブラック

サイズ：15.0～22.0cm

詳細を見る :https://kutsu.com/item/313012390.html

ホワイト

品 番：BF-005（キッズ）

価 格：\2,090（税込）

カラー：ホワイト

サイズ：18.0～26.0cm

詳細を見る :https://kutsu.com/item/413018200.html

▪オレンジイノベーション・プロジェクト モデルベージュ

品 番：BF-605M（メンズ）、BF-605W（レディース）

価 格：\4,950（税込）

カラー：グレー、ベージュ（レディースのみ）

サイズ：22.5～27.0/28.0cm

詳細を見る :https://kutsu.com/item_list.html?q=BF-605&sort=Score

「bio fitter」シリーズの詳細はこちら ＞(https://kutsu.com/category/B_BIOF/)

■取り扱い業態

シュープラザ、東京靴流通センター、公式オンラインショップ「kutsu.com」他

※一部取り扱いのない店舗がございます。

＜Chiyoda 会社概要＞

■社名：株式会社チヨダ（東証プライム 証券コード：8185）

■本社：東京都杉並区荻窪４丁目30番16号 藤澤ビルディング５階

■代表者：代表取締役社長 町野 雅俊

■設立：1948年（創業1936年）

■決算期：２月末

■従業員数：1,102名（単体）

■資本金：68億9,321万円

■売上：789億円（単体）

■子会社：チヨダ物産株式会社、トモエ商事株式会社

■店舗数：863店舗（単体）

（2026年２月末現在）

https://www.chiyodagrp.co.jp/

https://prtimes.jp/a/?f=d13170-495-889c7209c228dcfe13237be70321009b.pdf