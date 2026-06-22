5層構造生地とすき間ブロック加工で、窓辺の熱と光を防ぐ「すき間ブロックカーテン」が進化して登場！

株式会社ニトリホールディングス

株式会社ニトリ（本社：札幌市北区 代表取締役会長兼社長：似鳥 昭雄 以下：ニトリ）は、2026年6月下旬より、従来より展開している「すき間ブロックカーテン」を改良し、すき間対策性能を高めた新商品「すき間ブロック 遮光1級・遮熱・遮音カーテン」をニトリ全店およびニトリネットにて販売開始しました。【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2114100525269s/(https://www.nitori-net.jp/ec/product/2114100525269s/)

年々厳しさを増す夏の暑さや、強い日差しへの家の中でできる対策に注目が集まっています。

ニトリでは、暑さや光漏れの対策商品として展開してきた「すき間ブロックカーテン」を、使いやすさと性能のさらなる向上を目指し、リニューアルしました。

こちらの商品は、生地全体に5層構造を採用し、遮熱性・遮光性・遮音性を兼ね備えた高機能カーテンです。外からの強い日差しや熱気の侵入を抑え、室内の温度上昇を軽減することで、冷房効率の向上にも貢献します。さらに、中央部分にはマグネットを内蔵し、カーテン同士をしっかり密着させることで光漏れを軽減。加えて、側面にはリターン加工を施し、窓枠とのすき間を覆うことで、サイドから差し込む光や外気の侵入も効果的に抑制します。

今回のリニューアルでは、左右の生地の重なり幅を従来より拡大し、より広い範囲ですき間をカバーできる設計に見直しました。さらに、中央部分のマグネットを1個から3個へと増やすことで密着性を大幅に向上。これにより、従来品と比較してすき間対策性能がさらに高まり、外気や光の侵入をより効果的に抑えます。

カラーはブルー、ベージュ、グレーの3色をご用意しています。既製サイズに加え、幅や丈を1cm単位で指定できるイージーオーダーにも対応しており、さまざまな窓環境やインテリアに合わせてお選びいただけます。

リニューアルした「すき間ブロック 遮光1級・遮熱・遮音カーテン」で、毎日を快適にしませんか？

ニトリでは、今後も暮らしを便利に、快適に彩る商品の開発に力を入れてまいります。

■商品概要 ※価格は全て税込み表記

・RD220シリーズ

正面は「5層構造生地」、側面は「リターン加工」、中央は「磁石と重ね」で熱と光をブロックするドレープカーテン。

【商品名】すき間ブロック 遮光1級・遮熱・遮音カーテン(RD220)

【サイズ・売価】5,490円 ※幅100cm×丈110cm×2枚入りの場合

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2114100525269s/

※一部離島でのお買上げまたはお届けの場合は、手数料を頂戴します。

※需要状況により、品切れとなる場合がございます。