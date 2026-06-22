2.5次元アイドルグループ「いれいす」のナムコキャンペーンが7月3日（金）より開催決定！推し活にぴったりなナムコ限定プライズが登場するほか、録りおろしボイスが再生されるクレーンゲーム機もご用意

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株式会社サイバーエージェント アニメ＆IP事業本部



株式会社サイバーエージェント（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：山内隆裕、東証プライム市場：証券コード4751）は、株式会社VOISING（本社：東京都港区、代表者：ないこ、以下：VOISING）に所属する2.5次元アイドルグループ「いれいす」と、全国のアミューズメント施設「ナムコ」との期間限定キャンペーンを2026年7月3日（金）より開催することをお知らせいたします。



本キャンペーンでは、メンバー6人や公式マスコット「もふめいと」のイラストなどを使用した、ナムコ限定プライズを多数展開いたします。



期間中は、キャンペーン内容を紹介する録りおろし店内放送を実施いたします。


さらに、一部店舗では「いれいす」の録りおろしショートボイスでプレイが楽しめる特別なクレーンゲーム機もご用意しております。




◼︎キャンペーン概要


内容　　：録りおろしショートボイスが楽しめる『いれいす×ナムコ』クレーンゲーム機の設置


開催期間：2026年7月3日（金）～2026年8月30日（日）


会場　　：全国のアミューズメント施設「ナムコ」（一部店舗を除く）




◼︎ラインナップ



・いれいす ピタッとおともぬいぐるみ（全6種）


サイズ：高さ約12cm


素材　：ポリエステル






・いれいす もふめいと マスコットシュシュ（全6種）


サイズ：高さ約10cm


素材　：ポリエステル






・いれいす ぬいぐるみクリアポーチ（全6種）


サイズ：高さ約15cm


素材　：PVC / 鉄 / 亜鉛合金






・いれいす ぷちキャラ前髪アクリルクリップ （全12種）


サイズ：高さ約5cm


素材　：アクリル樹脂 / 鉄






取り扱い元　：株式会社サイバーエージェント


コピーライト：(C)︎VOISING Inc.




〈特典〉


キャンペーン期間中、対象のクレーンゲーム機に500円を投入する毎に、ナムコ限定特典「クリアイラストシート（全6種）」をランダムで1枚プレゼントいたします。



※お金を投入する前にスタッフへお声かけください。


※配布期間：2026年7月3日（金）よりなくなり次第終了






■取り扱い店舗


株式会社バンダイナムコアミューズメントが運営する、全国のアミューズメント施設「ナムコ」と、ナムコオンラインクレーンにて展開いたします。



取り扱い店舗一覧につきましては、下記よりご確認いただけます。


https://prtimes.jp/a/?f=d85936-291-01a18c007cc1898f8b539a8496787924.pdf


「ナムコオンラインクレーン」


URL： https://app.online-crane.namco.co.jp/landing


※商品のお取り扱いに関しては、お近くの施設へお問い合わせください。




■「いれいす」について


2020年10月9日に結成した、6人組2.5次元アイドルグループ。りうら、-hotoke-、初兎、ないこ、If、悠佑の6名からなり、毎月オリジナル曲をリリースするなど精力的に活動中。2024年には結成から3年ですでに日本武道館ライブを成功させるなど、次世代のエンタメシーンを牽引するトップグループです。



公式サイト：https://ireisu.com/


公式X（旧Twitter）：https://x.com/ireisu_info




■サイバーエージェント　会社概要


社名　　　　　：株式会社サイバーエージェント


所在地　　　　：東京都渋谷区宇田川町40番1号 Abema Towers


設立　　　　　：1998年3月18日


資本金　　　　：7,654百万円（2025年9月末現在）


代表者　　　　：代表取締役社長　山内隆裕


事業内容　　　：メディア事業、インターネット広告事業、ゲーム事業、投資育成事業



■本リリースに関するお問い合わせ
株式会社サイバーエージェント　広報担当　田口
E-mail：support@caanime.com