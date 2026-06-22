2.5次元アイドルグループ「いれいす」のナムコキャンペーンが7月3日（金）より開催決定！推し活にぴったりなナムコ限定プライズが登場するほか、録りおろしボイスが再生されるクレーンゲーム機もご用意

株式会社サイバーエージェント アニメ＆IP事業本部

株式会社サイバーエージェント（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：山内隆裕、東証プライム市場：証券コード4751）は、株式会社VOISING（本社：東京都港区、代表者：ないこ、以下：VOISING）に所属する2.5次元アイドルグループ「いれいす」と、全国のアミューズメント施設「ナムコ」との期間限定キャンペーンを2026年7月3日（金）より開催することをお知らせいたします。

本キャンペーンでは、メンバー6人や公式マスコット「もふめいと」のイラストなどを使用した、ナムコ限定プライズを多数展開いたします。

期間中は、キャンペーン内容を紹介する録りおろし店内放送を実施いたします。

さらに、一部店舗では「いれいす」の録りおろしショートボイスでプレイが楽しめる特別なクレーンゲーム機もご用意しております。

◼︎キャンペーン概要

内容 ：録りおろしショートボイスが楽しめる『いれいす×ナムコ』クレーンゲーム機の設置

開催期間：2026年7月3日（金）～2026年8月30日（日）

会場 ：全国のアミューズメント施設「ナムコ」（一部店舗を除く）

◼︎ラインナップ

・いれいす ピタッとおともぬいぐるみ（全6種）

サイズ：高さ約12cm

素材 ：ポリエステル

・いれいす もふめいと マスコットシュシュ（全6種）

サイズ：高さ約10cm

素材 ：ポリエステル

・いれいす ぬいぐるみクリアポーチ（全6種）

サイズ：高さ約15cm

素材 ：PVC / 鉄 / 亜鉛合金

・いれいす ぷちキャラ前髪アクリルクリップ （全12種）

サイズ：高さ約5cm

素材 ：アクリル樹脂 / 鉄

取り扱い元 ：株式会社サイバーエージェント

コピーライト：(C)︎VOISING Inc.

〈特典〉

キャンペーン期間中、対象のクレーンゲーム機に500円を投入する毎に、ナムコ限定特典「クリアイラストシート（全6種）」をランダムで1枚プレゼントいたします。

※お金を投入する前にスタッフへお声かけください。

※配布期間：2026年7月3日（金）よりなくなり次第終了

■取り扱い店舗

株式会社バンダイナムコアミューズメントが運営する、全国のアミューズメント施設「ナムコ」と、ナムコオンラインクレーンにて展開いたします。

取り扱い店舗一覧につきましては、下記よりご確認いただけます。

https://prtimes.jp/a/?f=d85936-291-01a18c007cc1898f8b539a8496787924.pdf

「ナムコオンラインクレーン」

URL： https://app.online-crane.namco.co.jp/landing

※商品のお取り扱いに関しては、お近くの施設へお問い合わせください。





■「いれいす」について

2020年10月9日に結成した、6人組2.5次元アイドルグループ。りうら、-hotoke-、初兎、ないこ、If、悠佑の6名からなり、毎月オリジナル曲をリリースするなど精力的に活動中。2024年には結成から3年ですでに日本武道館ライブを成功させるなど、次世代のエンタメシーンを牽引するトップグループです。

公式サイト：https://ireisu.com/

公式X（旧Twitter）：https://x.com/ireisu_info

■サイバーエージェント 会社概要

社名 ：株式会社サイバーエージェント

所在地 ：東京都渋谷区宇田川町40番1号 Abema Towers

設立 ：1998年3月18日

資本金 ：7,654百万円（2025年9月末現在）

代表者 ：代表取締役社長 山内隆裕

事業内容 ：メディア事業、インターネット広告事業、ゲーム事業、投資育成事業



■本リリースに関するお問い合わせ

株式会社サイバーエージェント 広報担当 田口

E-mail：support@caanime.com