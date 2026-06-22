健康寿命は血流にある？ 血液×血管に着目した新発想のエイジングサプリメント『LUXURY RED SECRET』新発売

株式会社we labo

「LUXURY RED SECRET」 30包（1包6粒）

日本では平均寿命と健康寿命の差（※1）が約10年の差があるとされ、その要因の一つとして、血液と血管に関わる機能低下などの健康課題が指摘されています。

こうした背景を受け、株式会社welabo（本社：東京都中央区銀座）は、日本予防医学研究所との共同開発により、血液と血管の両面に着目したエイジングケア（※2）サプリメント『LUXURY RED SECRET』を発売いたしました。

加齢や生活習慣の影響により、体内の巡り（血流環境）は徐々に変化するといわれています。

血液は栄養や酸素を運ぶ役割を担い、血管はそれを全身に届ける重要な通路です。この両方のバランスは、健やかな毎日を維持するうえで重要と考えられています。

（※1）健康寿命差：約男性8.49年／女性11.63年（平均約10年）

出典：厚生労働省「健康寿命の令和４年値について」（2024年12月24日公表）

（※2）エイジングケアとは年齢に応じた健康維持を指します

⠀『LUXURY RED SECRET』について

「血液」×「血管」に着目した新発想

従来、多くのサプリメントは血液に着目したものが中心でした。

本製品は「血液」と「血管」の両方に着目し、それぞれのメカニズムに沿った設計を採用しています。

＜開発コンセプト＞

本製品は、日本予防医学研究所との共同開発による、独自の成分配合です。

血液と血管の両方に着目し、それぞれの特性を考慮した独自設計を行っています。その考えのもと開発された製品が「LUXURY RED SECRET」です。

開発の背景には、老化研究の概念「Aging Hallmarks」に基づき、加齢に伴う体内環境の変化にも着目しています。

＜配合成分＞

・紅蚯蚓由来酵素（ルンブルクス・九州産）

・南極クリルオイル（オメガ3）、DHA・EPA

・アルギニン・シトルリン

・エラスチン

これらの成分を独自配合し、体内のめぐりとコンディション維持をサポートします。

⠀商品概要

商品名：LUXURY RED SECRET

内容量：30包（1包6粒）

価格：23,760円（税込）

おすすめの飲用方法

健康補助食品として1日1～2包を目安に、水などでお召し上がりください。昼食後がおすすめです。

〈詳細はこちら〉

https://welabo.jp/products/luxuryｰredｰsecret/(https://welabo.jp/products/luxury%EF%BD%B0red%EF%BD%B0secret/)

伊勢丹新宿店 POPUPSTORE 開催情報

場所：伊勢丹新宿店 本館地下2階 イセタン ビューティー アポセカリー、プロモーションスペース

日程：2026年6月24日（水）～30日（火）

時間：10:00～20:00

※ POPUP期間限定の特別キットをご用意しております。

※ 22,000円（税抜）以上ご購入の方に、LUXURY RED SECRETのサンプルをプレゼントいたします。

⠀ご購入はこちら

【2026年6月24日先行発売】

■公式オンラインストア

https://welabo.jp/shopping/#onlinestore

※お得な定期購入もございます。

■伊勢丹新宿店 B2F・6F

【2026年7月1日発売】

銀座三越 7F/三越日本橋本店 4F/京王百貨店新宿店 8F/小田急百貨店 町田店 5F/伊勢丹浦和店 6F/

新潟伊勢丹 3F/ジェイアール京都伊勢丹 B2F/大丸京都店 B1F/阪神梅田本店 B1F/

あべのハルカス近鉄本店 ウィング館B2F/福屋八丁堀本店 6F

▶︎ we world 公式Instagram

https://www.instagram.com/ww.weworld/

@ww.weworld

⠀株式会社welabo 企業理念

年齢を超えて常に躍動し、輝き続ける人生

「アクティブエイジング」という未来を、あなたへ。

we worldは、年齢を超えた輝きと力強さを引き出すエイジングインナーケアブランドです。

老化を恐れる時代から、年齢を味方にする時代へ。



新たな可能性に満ちた未来のために、we worldはこれからも進化を続けます。