果実の再現度にこだわった「つぶグミPREMIUM」シリーズから、濃厚マンゴーが期間限定で登場！

春日井製菓株式会社

春日井製菓株式会社（本社：愛知県名古屋市西区、代表取締役社長 春日井大介、以下 春日井製菓）は、「つぶグミ」の大人気シリーズ「つぶグミPREMIUM」から、『つぶグミPREMIUM濃厚マンゴー』を2026年6月22日(月)より全国の一部コンビニエンスストアで発売いたします。ペリカンマンゴー・アップルマンゴー・アルフォンソマンゴーの3種をアソートし、品種ごとの食べ比べをお楽しみいただけます。

大人気！「つぶグミPREMIUM」シリーズ

「つぶグミPREMIUM」は、「つぶグミ」ブランドのシリーズ品として2020年に誕生。「果汁W仕込み製法（※1）」による果実の濃厚な味わいと、フルーツの品種による味の違いの食べ比べが好評を博し、発売より様々なフルーツをテーマに展開している人気シリーズです。

この度発売する「つぶグミPREMIUM濃厚マンゴー」は、2023年の発売以来、「そこまで再現する必要があるのかと思うほどリアルなマンゴー味」「想像以上にしっかりとしたマンゴーの風味に驚いた」といったお声を多数いただいている、「つぶグミPREMIUM」シリーズの人気フレーバーです。マンゴー本来の芳醇な香りと濃厚な味わいを追求した、高い再現度が特長となっております。

また、一袋にペリカンマンゴー味、アップルマンゴー味、アルフォンソマンゴー味の3種類をアソート。濃厚さの中にも爽やかさを感じられる味わいに仕上げており、夏にぴったりな3種のマンゴーの食べ比べをお楽しみいただけます。

※1 果汁W仕込み製法とは

グミの原料を加熱する際に果汁を2段階に分けて配合する、春日井製菓独自の製法。濃厚さの中に果汁のコクとフレッシュ感をどちらも楽しめる味わいに仕上げています。

マンゴーの食べ比べをより深く楽しめるパッケージ

パッケージデザインには、夏を感じる爽やかなブルーを使用し、色鮮やかな3種のマンゴーを並べました。パッケージの裏面には、味わいの違いのイメージをわかりやすくグラフ化して表現するとともに、マンゴーに関する雑学も掲載。グミを食べることで芳醇な香りと甘みを感じながら、より深くマンゴーの味わいを楽しめる仕様となっています。

開発担当者コメント

つぶグミPREMIUMの開発にあたっては、3種の食べ比べを楽しんでいただきたいという想いから、品種の選定のみならず、味わいの差をしっかりと感じていただける味づくりを目指しています。 「つぶグミPREMIUM濃厚マンゴー」は、歴代のつぶグミPREMIUMシリーズの中でも上位に入ると自負するほど、生の果実の再現度が高い商品です。 なかでもペリカンマンゴー味の再現度は、ぜひご注目いただきたいポイントです。生の果実をかじったときに感じる、ペリカンマンゴー特有の青臭さまで再現しており、春日井製菓のこだわりを感じていただけるのではないでしょうか。（商品開発部 長嶋）

商品概要

商品名：つぶグミPREMIUM濃厚マンゴー

内容量 ：75g

商品特徴：

マンゴーの濃厚で繊細な個性の食べ比べを楽しめるつぶグミです。春日井製菓独自の「果汁W仕込み製法」により、果汁のコクとフレッシュさを感じられる味わいに仕上げました。ペリカンマンゴー味、アップルマンゴー味、アルフォンソマンゴー味 のアソート。

価格：オープン

発売日：2026年6月22日(月)～

つぶグミとは

1994年誕生のグミブランド。これまでに発売してきたフレーバーは合計150種を超え、バラエティ豊かな色と味で、幅広いお客様にカラフルなおいしさをお届けしています。近年は「つぶ＆ピース！」を合言葉に、商品の枠を超え、ひとりひとりの自分らしさが集まって輝く様々な活動を展開中です。

つぶグミブランドサイト：https://www.kasugai.co.jp/tsubugumi/ (https://www.kasugai.co.jp/tsubugumi/)

春日井製菓とは

1928年に愛知県名古屋市で創業。キャンディ、グミ、ラムネ、こんぺいとう、豆菓子など幅広い年齢層に支持される菓子を手掛ける菓子メーカーです。『つぶグミ』の他に、『キシリクリスタル』、『黒あめ』、『ミルクの国』、『グリーン豆』など、ロングセラーのお菓子を作っています。経営理念は「おいしくて、安心して多くの人々に愛され続けるお菓子作り」。

＜認証取得＞

国際規格の食品安全マネジメントシステム「FSSC22000」

品質マネジメントシステム「ISO9001」

公式HP：https://www.kasugai.co.jp/