お中元期間限定！めんたい重のおみやげ商品を熨斗付でお贈りいただけます！

元祖博多めんたい重株式会社

元祖博多めんたい重株式会社は、2026年6月22日（月）より期間限定で、一部商品をお中元用の「のし」を掛けてお届けいたします。

対象商品は、「めんたい重のお中元ギフト（西中洲ドレッシング3本＋めんたい重のたれ2本）」「昆布巻き明太子（5本）」「めんたい煮こみつけ麺（2食入）×4箱」の3種類。熨斗をご希望の場合は、ご購入手続きの際にご選択いただけます。

めんたい重のお中元ギフト ※イメージ昆布巻き明太子（5本） ※イメージめんたい煮こみつけ麺（2食入）×4箱 ※イメージ

なお、西中洲ドレッシングとめんたい重のたれが入った「めんたい重のお中元ギフト」は、このお中元期間のみの限定商品です。

これまでは1本ずつの個別販売のみでしたが、本ギフトでは商品を専用のギフト箱に大切にお納めしてお届けいたします。

大切な方へ感謝を伝える特別な機会に、ぜひ当店の商品をお役立てください。

■概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/168234/table/19_1_232325527504ca3eb2916cba420691d3.jpg?v=202606221152 ]公式通販はこちら :https://shop.mentaiju.com/

■商品紹介

イメージめんたい重の昆布巻き明太子

様々な旨味成分を配合した調味液に漬け込み、じっくりと味を染み込ませております。当店では更に、特製調味だれに漬け込んだ昆布を明太子一つひとつに手作業で巻き付けております。

「イノシン酸」を含む明太子と「グルタミン酸」を含む昆布の組み合わせが旨味成分の相乗効果を生み、より味に美味しさや深みを持たせます。

ご購入はこちら :https://shop.mentaiju.com/view/item/000000000021めんたい重の昆布巻き明太子（5本）※化粧箱付

イメージめんたい煮こみつけ麺

つけ汁にはめんたい重の明太子をふんだんに使用しました。

そこに、“アゴ”や“昆布”からとった出汁を加え、トマトやしいたけなど十数種類の野菜と一緒にじっくりと煮こみました。もちもちの太麺と明太子が絡み合う、専門店ならではのつけ麺です。

ご購入はこちら :https://shop.mentaiju.com/view/item/000000000034めんたい煮こみつけ麺（2食入）×4箱

イメージ西中洲ドレッシング

元祖博多めんたい重秘伝のレシピでつくる、粒感たっぷりのドレッシング。

味の決め手は、様々な旨味成分を独自配合した明太子の漬け込み調味液。旨味成分が凝縮されたこの調味液をベースに、唐辛子や柑橘など様々な香辛料を組み合わせ、濃厚ながらもさっぱりとした味わいに仕上げました。

イメージめんたい重のたれ

めんたい重に合うよう、試行錯誤の上編み出された、かけだれ。

昆布の旨味を凝縮させた美味しさが特長で、明太子の旨味を何倍も引き出し、いつもの食材に合わせるだけで本格的な味わいへと導きます。

ご購入はこちら :https://shop.mentaiju.com/view/item/000000000038めんたい重のお中元ギフト

当店は「明太子料理専門店」として、明太子の魅力を最大限に引き出すべく日々探求を続けております。伝統の味を守りながらも、明太子料理の新たな可能性を追求し、お客様に「本場・本物」の感動体験をお届けできるよう、常に進化してまいります。

■元祖博多めんたい重株式会社

・代表取締役社長：吉冨 朝香

・所在地：〒810-0002 福岡市中央区西中洲6-15

・公式WEB：https://www.mentaiju.com/

・公式通販：https://shop.mentaiju.com/