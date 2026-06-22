【大丸芦屋店】芦屋地区初登場ブランド多数！8月28日 (金) いよいよ5年ぶりの全館リニューアルが完成！

株式会社 大丸松坂屋百貨店

大丸芦屋店では5年ぶりとなる全館リニューアルを進めております。昨年12月から今年2月にかけて9ショップがニューオープン・リニューアルオープンを迎え、さらに6月に1ショップ、8月に5ショップが新たに加わります。これをもって、8月28日(金) に全館リニューアルオープンを迎える予定です。

6月・8月には、日々の暮らしに彩りと豊かさを添える「高感度食品MD」を構成する個性豊かなブランドが続々と登場。こだわりの食との出会いを通じて、芦屋ならではの上質なライフスタイルをご提案いたします。

また、化粧品売場もリニューアルし、大丸松坂屋百貨店が運営するコスメの情報メディア＆オンラインストア「DEPACO」初のリアルショップがオープン。店頭とオンラインを融合したOMO型店舗として、29ブランドのコスメを取り揃えたセレクトショップを展開いたします。

【芦屋と、あなたと、明日へ。】をリニューアルキャッチコピーに、「出会い」「暮らし」「サービス」の3つのポイントを強化し、全館リニューアルを進めていきました。

地域のお客様の毎日に新たな価値をご提案し、より魅力的で心地よいお買い物空間へと進化する全館リニューアルに、ぜひご期待ください。

★６月ニューオープンブランド

●6月17日(水) ニューオープン

【関西初登場】〈アロマトリュフ〉

イタリア・ウンブリア州の契約農家の黒トリュフだけを使ったトリュフチップスは格別の香りで、ちょっぴり贅沢なお茶うけやおつまみにもぴったりです。多彩なフレーバーのチップスをはじめ、ポップコーンやフィナンシェなどもラインアップ。ワンランク上の手土産にも最適です。

■商品ラインナップ

「アロマ ブラックサマートリュフチップス」

イタリア産ウンブリア州でトリュフハンターが厳選した高級な黒トリュフを乾燥させ厚みのあるリッジカットのポテトチップスに纏わせ、上質なオリーブオイルと合わせました。

開封した瞬間に芳醇なトリュフの薫りが広がります。

「アロマ ブラックサマートリュフポップコーン」

イタリア産ウンブリア州で採れた黒トリュフを贅沢に使用したポップコーン。最高品質のGMOフリーのUSAマッシュルームヘッドポップコーンカーネルのみを使用した素材からこだわった商品です。

★８月ニューオープンブランド

●8月28日(金) ニューオープン

〈ダマンリュミエール〉

フランスの老舗紅茶ブランド〈ダマンフレール〉と唐渡泰シェフ率いる人気フレンチレストラン〈リュミエール〉とのコラボレーションによるティーサロン＆ブティックが登場します。60種類以上の紅茶をはじめ、〈ダマンフレール〉の茶葉を使用したスイーツを数多く取り揃えます。ギフトにも最適なお店となっております。

唐渉 泰シェフ

数々の名店・ホテルで修業後 2006 年大阪・心斎橋に「リュミエール」を開業する。シェフとして第一線で“野菜の美食”をテーマに自身の料理を追求しながら、レストラン経営、飲食事業のプロデュース、フランス老舗紅茶「ダマンフレール」の輸入を行う。

■店頭イメージ

●8月28日(金) ニューオープン

【関西初登場】〈プルニエ〉

1872年創業の老舗キャビアメゾン。伝統と革新を受け継ぐ完全フレンチキャビアは、自社管理で澄んだ味わいと繊細な食感を表現。〈プルニエ〉のキャビアは、塩のみで味付けするピュアソルト製法で添加物を使わず、空輸で新鮮なキャビアをお届けします。豊かな味わいをぜひご堪能ください。

■商品ラインナップ

「プルニエ キャビア トラディション」

プルニエの定番のフレッシュキャビア。

ボルドー近郊で健やかに育ったチョウザメから採取された卵を、伝統製法で丁寧に仕上げています。

低温殺菌処理や冷凍を施さず、キャビアのデリケートな食感をお楽しみいただけます。

●8月28日(金) ニューオープン

〈ちひろ菓子店〉

「素材にこだわり、本当においしい焼き菓子」を追求する焼き菓子専門店。素材の力と職人の技術を大切にし、一つひとつ丁寧にお菓子を焼き上げています。看板商品であるフィナンシェをはじめ、シュークリーム、バームクーヘンなど、どの商品も「もう一つ食べたくなるおいしさ」を目指して開発しています。

焼きたての香り、素材本来の風味、口に入れた瞬間の感動をお楽しみください。

●8月28日(金) ニューオープン

〈CHIHIRO the CHOUX〉

〈ちひろ菓子店〉が手がけるシュークリーム専門店。発酵バターの香り高いクッキーシュー生地に、たっぷりと詰めるのは銅鍋で毎日炊き上げる自家製カスタードクリーム。卵のコク、ミルクの旨み、バニラの香りが重なり合い、一口ごとに幸せを感じられる味わいに仕上げました。手土産にも、自分へのご褒美にも。こだわりのシュークリームをぜひお楽しみください。

★コスメの情報メディア＆オンラインストア「DEPACO」初のリアルショップが登場！

※画像はイメージです。

株式会社大丸松坂屋百貨店が運営する、コスメの情報メディア＆オンラインストア「DEPACO」初のリアルショップが出店いたします。

全29ブランドが一堂にあつまり、様々な商品を比較しながらお買い物を楽しむことができます。

テスターコーナーでは季節ごとにおすすめの商品テスターを設置。気に入った商品は芦屋店にお取り扱いのないブランドも「DEPACO」オンラインサイトで購入することができます。

【芦屋・神戸地区初登場ブランド一覧】

〈OLIVIA FRAGRANCES〉〈dr365〉〈ヘアセオリーラボ〉〈LOA〉

【DEPACO大丸芦屋店 ブランドラインアップ】※五十音順 ★印は芦屋・神戸地区初登場ブランド

アスレティア、ACCA KAPPA、アディクション、uka、OLIVIA FRAGRANCES★、カネボウ、クラランス、クリーン、クレ・ド・ポー ボーテ、コスメデコルテ、シスレー、SHISEIDO、ジバンシイ、ジミー チュウ、CHANEL、ジョンマスターオーガニック、THREE 、dr365★、ドットール・ヴラニエス、ドルチェ＆ガッパーナ、ニュクス、パンピューリ、ヘアセオリーラボ★、モルトンブラウン、ラグナボーテ、ラ・プレリー、ランバン、ルナソル、LOA★、ROGER＆GALLET



※〈クレ・ド・ポー ボーテ〉は2026年1月14日(水)、DEPACO隣接エリアにカウンター形式でオープンいたしました。