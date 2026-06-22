【チヨダ】プライベートブランド「bio fitter」から経済産業省主催「オレンジイノベーション・アワード2025 特別賞 」受賞の「スパットシューズ」を発売。

株式会社チヨダ

株式会社チヨダ（東京都杉並区 代表取締役社長 町野 雅俊）は、当社プライベートブランド「bio fitter（バイオフィッター）」より、経済産業省が主催する「オレンジイノベーション・アワード2025 特別賞」を受賞した、ケアシューズBF-605M/Wを発売いたしました。

当社は、経済産業省が主催する「オレンジイノベーション・プロジェクト」に2024年より実践企業として参画しております。同プロジェクトが推進する、認知症の人が主体的に企業や社会等と関わり、認知症当事者の真のニーズをとらえた製品・サービスの開発を行う「当事者参画型開発」として、認知症当事者の皆様と当社のスパットシューズの改良・開発を進めて参りました。そして誕生した「bio fitter」のBF-605M/Wは、手を使わずに立ったままスパッと履けるスパットシューズの利便性はそのままに、履き口のわかりやすいカラーリングや、他人の靴と間違えないように名前や目印が入る透明ポケットなど、認知症当事者の皆様が感じる消費者ニーズを叶える機能を搭載した商品となり、 「オレンジイノベーション・アワード2025 特別賞」を受賞いたしました。

今後もチヨダは、認知症当事者の方々をはじめ、すべての人の日常生活を快適にできるよう、商品やサービスの向上を通じて、足もとから支えてまいります。

BF-605M/Wの詳細はこちら ＞(https://kutsu.com/item_list.html?q=BF-605&sort=Score)

■商品詳細

（ブランド名、品番、価格、サイズ、カラー）

bio fitter スパットシューズグレー

品 番：BF-605M（メンズ）

価 格：\4,950（税込）

カラー：グレー

サイズ：25.0～27.0/28.0cm

詳細を見る :https://kutsu.com/item/413019120.html

ベージュグレー

品 番：BF-605W（レディース）

価 格：\4,950（税込）

カラー：ベージュ、グレー

サイズ：22.5～24.5cm

詳細を見る :https://kutsu.com/item_list.html?q=BF-605W&sort=Score

履き口がわかりやすいカラーリング名前・目印が入る透明ポケットらくらくゆったり幅広4Eつまづき転倒防止のトゥースプリング軽量設計ETOシステム(Easy to Take Off) かかと内側に突起があり脱ぎやすい設計になっている

消臭＆抗菌効果に優れたデオサニー使用夜間歩行時の車などからの視認性を高める反射材水を弾いて汚れも防ぐはっ水加工のアッパー

■取り扱い業態

シュープラザ、東京靴流通センター、公式オンラインショップ「kutsu.com」他

※全国約380店舗で取り扱っております。店舗により在庫・取り扱い状況が異なりますので、詳しくはお近くの店舗までお問い合わせください。

■スパットシューズのご紹介

「スパットシューズ」は、『手を使わずに立ったままスパッと履ける』をコンセプトに、ハンズフリーシューズの先駆けとなる商品として株式会社チヨダが2022年３月に発売いたしました。特許を取得した、靴ベラ状のかかと構造により、手を使わずに「スパッと！」履くことができます。その新感覚の履き心地と便利さで消費者のニーズを捉えて大ヒット。シリーズ累計販売足数500万足（※）を達成しました。

靴ベラ状のかかと構造で、手を使わずに立ったまま履けます。

スパットシューズはメンズ・レディース・ジュニア向けにスニーカーやカジュアルシューズ、ビジネスシューズなど幅広いラインナップを展開しております。またセーフティーシューズ（軽作業靴）や、厨房シューズなどの業務用をはじめ、ご高齢者やお身体の不自由な方に向けたサポートシューズなど、お客様のニーズに合わせて、さまざまなタイプのスパットシューズを展開しております。

※2022年３月～2026年２月 販売実績

＜Chiyoda 会社概要＞

■社名：株式会社チヨダ（東証プライム 証券コード：8185）

■本社：東京都杉並区荻窪４丁目30番16号 藤澤ビルディング５階

■代表者：代表取締役社長 町野 雅俊

■設立：1948年（創業1936年）

■決算期：２月末

■従業員数：1,102名（単体）

■資本金：68億9,321万円

■売上：789億円（単体）

■子会社：チヨダ物産株式会社、トモエ商事株式会社

■店舗数：863店舗（単体）

（2026年２月末現在）

https://www.chiyodagrp.co.jp/

https://prtimes.jp/a/?f=d13170-497-c70c5cf23dbf0d582ee55dae124afa08.pdf