【チヨダ】プライベートブランド「bio fitter」から経済産業省主催「オレンジイノベーション・アワード2025 特別賞 」受賞の「スパットシューズ」を発売。
株式会社チヨダ（東京都杉並区 代表取締役社長 町野 雅俊）は、当社プライベートブランド「bio fitter（バイオフィッター）」より、経済産業省が主催する「オレンジイノベーション・アワード2025 特別賞」を受賞した、ケアシューズBF-605M/Wを発売いたしました。
当社は、経済産業省が主催する「オレンジイノベーション・プロジェクト」に2024年より実践企業として参画しております。同プロジェクトが推進する、認知症の人が主体的に企業や社会等と関わり、認知症当事者の真のニーズをとらえた製品・サービスの開発を行う「当事者参画型開発」として、認知症当事者の皆様と当社のスパットシューズの改良・開発を進めて参りました。そして誕生した「bio fitter」のBF-605M/Wは、手を使わずに立ったままスパッと履けるスパットシューズの利便性はそのままに、履き口のわかりやすいカラーリングや、他人の靴と間違えないように名前や目印が入る透明ポケットなど、認知症当事者の皆様が感じる消費者ニーズを叶える機能を搭載した商品となり、 「オレンジイノベーション・アワード2025 特別賞」を受賞いたしました。
今後もチヨダは、認知症当事者の方々をはじめ、すべての人の日常生活を快適にできるよう、商品やサービスの向上を通じて、足もとから支えてまいります。
BF-605M/Wの詳細はこちら ＞(https://kutsu.com/item_list.html?q=BF-605&sort=Score)
■商品詳細
（ブランド名、品番、価格、サイズ、カラー）
bio fitter スパットシューズ
グレー
品 番：BF-605M（メンズ）
価 格：\4,950（税込）
カラー：グレー
サイズ：25.0～27.0/28.0cm
詳細を見る :
https://kutsu.com/item/413019120.html
ベージュ
グレー
品 番：BF-605W（レディース）
価 格：\4,950（税込）
カラー：ベージュ、グレー
サイズ：22.5～24.5cm
詳細を見る :
https://kutsu.com/item_list.html?q=BF-605W&sort=Score
履き口がわかりやすいカラーリング
名前・目印が入る透明ポケット
らくらくゆったり幅広4E
つまづき転倒防止のトゥースプリング
軽量設計
ETOシステム(Easy to Take Off) かかと内側に突起があり脱ぎやすい設計になっている
消臭＆抗菌効果に優れたデオサニー使用
夜間歩行時の車などからの視認性を高める反射材
水を弾いて汚れも防ぐはっ水加工のアッパー
■取り扱い業態
シュープラザ、東京靴流通センター、公式オンラインショップ「kutsu.com」他
※全国約380店舗で取り扱っております。店舗により在庫・取り扱い状況が異なりますので、詳しくはお近くの店舗までお問い合わせください。
■スパットシューズのご紹介
「スパットシューズ」は、『手を使わずに立ったままスパッと履ける』をコンセプトに、ハンズフリーシューズの先駆けとなる商品として株式会社チヨダが2022年３月に発売いたしました。特許を取得した、靴ベラ状のかかと構造により、手を使わずに「スパッと！」履くことができます。その新感覚の履き心地と便利さで消費者のニーズを捉えて大ヒット。シリーズ累計販売足数500万足（※）を達成しました。
靴ベラ状のかかと構造で、手を使わずに立ったまま履けます。
スパットシューズはメンズ・レディース・ジュニア向けにスニーカーやカジュアルシューズ、ビジネスシューズなど幅広いラインナップを展開しております。またセーフティーシューズ（軽作業靴）や、厨房シューズなどの業務用をはじめ、ご高齢者やお身体の不自由な方に向けたサポートシューズなど、お客様のニーズに合わせて、さまざまなタイプのスパットシューズを展開しております。
※2022年３月～2026年２月 販売実績
＜Chiyoda 会社概要＞
■社名：株式会社チヨダ（東証プライム 証券コード：8185）
■本社：東京都杉並区荻窪４丁目30番16号 藤澤ビルディング５階
■代表者：代表取締役社長 町野 雅俊
■設立：1948年（創業1936年）
■決算期：２月末
■従業員数：1,102名（単体）
■資本金：68億9,321万円
■売上：789億円（単体）
■子会社：チヨダ物産株式会社、トモエ商事株式会社
■店舗数：863店舗（単体）
（2026年２月末現在）
https://www.chiyodagrp.co.jp/
https://prtimes.jp/a/?f=d13170-497-c70c5cf23dbf0d582ee55dae124afa08.pdf