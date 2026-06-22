ABEMA Prime出演等、活躍の幅を広げている教育者・熱海康太氏の新刊『発達支援が必要な子への声かけ110』を6/22（月）に発売！

学事出版株式会社

学事出版株式会社は、ADHD（注意欠如・多動症）、ASD（自閉スペクトラム症）、LD（学習障害）といった発達支援が必要な子に対して伝わる声かけを集めた『発達支援が必要な子への声かけ110』を刊行いたしました。

本書は年々増え続けていると言われている発達障害傾向のある子どもに対し、「声かけ」という観点から、気持ちよく学び、自分らしく学校生活を送れることを目指した１冊です。著者は、公立小学校、私立小学校で15年以上教壇に立った経験を持ち、執筆、セミナー講師として、自身のメソッドを伝える活動を積極的に行っている熱海康太氏で、子どもの特性を踏まえつつ、いかにして子どもに効果的な声かけができるかを紹介しています。

■年々増え続ける発達障害傾向のある児童・生徒

発達障害傾向のある児童・生徒の数は年々増加し、「小中学校の通常の学級に『学習面又は行動面で著しい困難を示す（発達障害の可能性がある）児童生徒が8.8％在籍している』と言われています。この割合は35人クラスに３人は発達支援が必要な子がいるという計算になります。また、その子どもたちの多くは、ADHD（注意欠如・多動症）、ASD（自閉スペクトラム症）、LD（学習障害）の傾向があり、人とのコミュニケーションが苦手なことが多いのです。

さらに、子どもによってどんなことが、どのように苦手なのかも異なるため、特別支援学校（学級）に限らず、通常学級の教員にも、発達支援に関わる「声かけ力」の向上が不可欠となります。ただ、具体的にどのような声かけをすればよいかわからず、悩んでいる教員が多いというのが現状です。

■「声かけ」で子どもの行動を変えられるのか？

言葉（言い方）を変えたところで、子どもの行動が変わるのか、そう疑問を抱かれる方も多いかもしれません。著者は本書で、脳科学や心理学の研究をもとに、その疑問に答えています。

一例を挙げると、スタンフォード大学のキャロル・ドゥエック教授らによる研究です。この研究は「頭がいいね」と言われた子どもよりも、「よく頑張ったね」と努力を認められた子どもの方が、困難な課題にも挑戦し続けるという結果が出た、というものです。研究は数百人の子どもを対象に行われ、声かけによる「マインドセット」の違いが、その後の学習姿勢に長期的な影響を及ぼすことを明らかにした例だと言えるでしょう。

■直面しがちな例とそのポイントをマンガ付きで紹介！

本書では、年々増加傾向にある発達支援が必要な子どもへの具体的な「声かけ」とそのポイントを紹介しています。項目の頭には、その「声かけ」がどのようなねらい（意図）をもっているのかを示しているので、どういったシチュエーションでかけるべき声かけなのかを理解しながら実践できます。また、声かけ例すべてをマンガ付き見開き展開で紹介しており、より具体的・実践的に、すぐに活用いただけるようなつくりとなっています。

本書の「声かけ」を実践すれば、特別支援学校（学級）だけでなく、通常学級の教員も「伝える力」が身に付き、子ども一人ひとりに合った接し方を理解できるようになります。

マンガ付きで場面もイメージしやすく、どうしてこの言葉をかけるのか、というねらいも端的に示しているので、すぐに実践に役立てることができる！

■著者はABEMA Primeに出演するなど、多方面で活躍している熱海康太氏

熱海 康太 （アツミ コウタ）

一般社団法人日本未来教育研究機構 代表理事。

公立小学校、私立小学校で15年以上教壇に立ったのち、コアネット教育総合研究所・横浜研究室主任研究員を経て現職。教員時代から執筆、セミナー講師として、自身のメソッドを伝える活動を積極的に行う。主な著書に『教師のためのクレーム対応完全マニュアル』『心が折れない教師』『学級通信にも使える！ 子どもの伝えたいお話100』『伝わり方が劇的に変わる！ ６つの声を意識した声かけ50』（東洋館出版社）、『「明るさ」「おだやかさ」「自立心」が育つ 自己肯定感が高まる声かけ』（CCCメディアハウス）、『学級経営と授業で大切なことは、ふくろうのぬいぐるみが教えてくれた』（黎明書房）、『教師のための話し方の教科書』『駆け出し教師のための鬼速成長メソッド』（明治図書出版）、『こどもモヤモヤ解決BOOK もふもふ動物に癒されながら、みんなの悩みをスッキリさせる159のヒント』（えほんの杜）、『誰も教えてくれない基本のもっと基本 教師１年目の学級経営』（学事出版）がある。

Xアカウント：https://x.com/jetatsumi

■本書の使い方（「はじめに」より抜粋）

この本は、入門期の特別支援教育に携わる先生方、そして発達支援が必要な子どもたちと日々向き合う保護者の方々に向けても読んでいただけるように書きました。発達特性をもつ子どもに「どう声をかけたらいいんだろう」と悩んだとき、すぐに開いて使える実践ガイドです。

全１１０シーンを収録していますが、最初から順番に読む必要はありません。今日困ったこと、明日直面しそうな場面から、目次を頼りにページをめくってください。１シーン１見開きで完結していますから、必要なところだけを読んでも十分に役立ちます。

各シーンでは、「効果的な声かけ」とともに、その「ねらい」と「留意点」を示しています。なぜその声かけが有効なのか、どんな点に気をつけるべきかを理解することで、目の前の子どもに合わせた応用もできるようになります。

本書で扱うのは、ＡＤＨＤ、ＡＳＤ、ＬＤといった発達障害だけではありません。発達性協調運動障害（ＤＣＤ）、起立性調節障害（ＯＤ）、チック症など、学校生活で支援が必要となる様々な状態についても取り上げています。これらは診断名が異なっていても、子どもたちが抱える困難さは相互に関連し合っていることが多く、包括的な理解が求められます。

■目次

はじめに



本書の使い方

声かけが子どもを変える科学的根拠

届く声かけの三つの原則

声かけは関係性の上に成り立つ

小さな変化を見逃さない



第一章 発達支援が必要な子への理解と問題行動

「問題行動」の背景にあるもの

ADHDの特性と行動パターン

ASDの特性と行動パターン

LDの特性と行動パターン

発達性協調運動障害（DCD）の特性と行動パターン

起立性調節障害（OD）の特性と行動パターン

チック症の特性と行動パターン

声かけから始まる変化



第二章 110のシーンで紹介する「届く・伝わる」ワンフレーズ

忘れ物・持ち物管理

集中の持続・切り替え

課題への着手・遂行

読み・理解の困難

書字・作業の困難

体育・運動場面

発表・答える場面

評価場面

宿題・家庭学習

係活動・当番

朝の起床・準備

片づけ・整理整頓

時間管理・見通し

食事・給食

身支度・着替え

切り替え・終わり

休み時間の過ごし方

登下校・移動

安全・ルール

体調管理

連絡・報告

物の貸し借り・共有

友達とのトラブル

グループ活動・協働

こだわり・固執への対応

感情の表出・調整

会話・コミュニケーション

チック症状への対応

自己理解・自己受容

他者理解・多様性

謝罪・修復

思いやり・配慮の育成

■書誌詳細・ご購入

◎ページサンプル

『発達支援が必要な子への声かけ110』

著者：熱海 康太

ISBN：978-4-7619-3129-2

書籍仕様：四六判・256ページ

定価：2,420円（税込）

学事出版オンラインストア：https://www.gakuji.co.jp/book/b10169733.html

Amazon：https://amzn.asia/d/0eRTaAKv

■会社概要

会社名：学事出版株式会社

代表取締役社長：鈴木宣昭

所在地：東京都千代田区神田神保町1-2-5和栗ハトヤビル3F

事業内容：教育関連図書・教材の出版

コーポレートサイト：https://www.gakuji.co.jp/

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