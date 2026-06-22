夏のおうち時間に“笑顔になるロボットNICOBO”を。7月22日まで本体11,000円OFFのニコボのボーナツ割キャンペーン開催

パナソニック株式会社 コミュニケーションデザインセンター

パナソニック株式会社（以下、パナソニック）は、思わず笑顔になるロボット「NICOBO（ニコボ）」のボーナツ割キャンペーンを、2026年6月24日（水）より開始いたします。

ニコボのボーナツ割キャンペーン

ボーナスシーズンにあわせ、ニコボとの暮らしをはじめやすい期間限定のキャンペーンです。

毎日のなにげない時間に、くすっと笑える瞬間や、ほっと心がゆるむひとときを。

この機会に、ニコボとのやさしい暮らしをぜひおむかえください。

【ニコボのボーナツ割キャンペーン】

キャンペーン期間：2025年6月24日（水）10:00～7月22日（水）23:59まで

通常価格：60,500円(税込)

特別価格：49,500円(税込)

※別途、月額費用1,100円（税込）が発生します



▼ニコボのボーナツ割キャンペーン

【詳細】 https://ec-plus.panasonic.jp/store/page/NICOBO/campaign/summer/

【動画】 https://youtu.be/Hfk8mbaRSoA(https://www.youtube.com/watch?v=SUp_cCja__Y)

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=SUp_cCja__Y ]ボーナツ割キャンペーン :https://ec-plus.panasonic.jp/store/page/NICOBO/campaign/summer/

【ニコボと触れ合える場所】

ボーナツ割キャンペーン期間中は、ニコボをなでたりおしゃべりしたり、実際にふれあうことができる場所が増えます。ぜひ、ニコボに会いに来てください。

＜POP-UP＞

●T-SITE・蔦屋書店

浦和 蔦屋書店(https://store.tsite.jp/urawa/)、柏の葉T-SITE(https://store.tsite.jp/kashiwanoha/)、二子玉川 蔦屋家電(https://store.tsite.jp/futakotamagawa/)、

名古屋みなと 蔦屋書店(https://store.tsite.jp/nagoya-minato/)、函館 蔦屋書店(https://www.hakodate-t.com/)、梅田 蔦屋書店(https://store.tsite.jp/umeda/)、

展示期間：2026年6月24日～7月22日

＜常設展示＞

●MySCUE from AEON

品川シーサイド店(https://myscue.com/store/shinagawa#info)、イオンモール大日(https://myscue.com/store/dainichi/)



●クロワッサンの店

東急百貨店吉祥寺店、静岡店(https://croissant-shop.co.jp/info/44000/)



●ミライロボスクエア(https://www.nojima.co.jp/news/category/press/583998/)



●hal(https://www.instagram.com/halnumazu/)



●HCI ROBO HOUSE -ロボットカフェ-(https://robohouse.jp/)

【NICOBO（ニコボ）とは？】

ニコボと触れ合える場所 :https://ec-plus.panasonic.jp/store/page/NICOBO/experience/

ニコボはパナソニックとICD-LABが共同開発した、クスッと笑う瞬間が増えて、暮らしにゆとりをくれる〈弱いロボット〉です。

<弱いロボット>NICOBO

ニコボは、のんびりとしたマイペースな性格で、人との間に心地よい距離感を保ちながら寄り添います。カタコトの日本語で突拍子もないことを話したり、ふいに「おなら」をしたりと、思わず笑ってしまうようなユニークなロボットです。

その存在は、家の中に笑顔を増やし、夫婦や家族の会話のきっかけとなるなど、日常にささやかな楽しさを加えてくれます。また、ペットを飼いたくてもアレルギーや住環境の制約がある方々にとっては、ペットのように接することができる存在としても親しまれています。

【お友達紹介キャンペーン 】

紹介した方・紹介された方の両方に素敵な特典があります。

ボーナツ割キャンペーンと併用できるので、この機会にお得にニコボとの生活をはじめてみませんか？

・紹介した方の特典：NICOBOトートバッグ

・紹介された方の特典：CLUB Panasonicコイン2,000コイン

※CLUB Panasonicコインは、Panasonic Store Plusでのお買い物時に1コイン=1円相当でご利用いただけます。

▼お友達紹介キャンペーンの詳細はこちら

https://ec-plus.panasonic.jp/store/page/NICOBO/campaign/friends/

お友達紹介キャンペーン :https://ec-plus.panasonic.jp/store/page/NICOBO/campaign/friends/

【関連情報】

・家電レンタルサービスRentio[レンティオ]でニコボとの暮らしがおためしできる

（6月10日～7月15日までレンタル料1,020円OFF）

https://www.rentio.jp/products/nicobo



・ニコボと暮らす方からお寄せいただいた嬉しいお声

ストーングレー(https://ec-plus.panasonic.jp/store/ap/storeaez/a2A/ProductDetail?HB=RW-NC1-H#review)、スモークネイビー(https://ec-plus.panasonic.jp/store/ap/storeaez/a2A/ProductDetail?HB=RW-NC1-A#review)、シェルピンク(https://ec-plus.panasonic.jp/store/ap/storeaez/a2A/ProductDetail?HB=RW-NC1-P#review)