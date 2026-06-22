【ホテルオークラＪＲハウステンボス】浴衣レンタル＆着付けプラン「浪漫散歩」を6月22日より販売

株式会社オークラ ニッコー ホテルマネジメント

ホテルオークラＪＲハウステンボス（長崎県佐世保市／総支配人 蛭川 和洋）では、宿泊者限定の浴衣レンタル＆着付けプラン「浪漫散歩」を、2026年6月22日（月）～8月26日（水）の夏季限定で販売いたします。本プランは、ご宿泊のオプションとしてご利用いただけます。

「浪漫散歩」イメージ

これまで専用宿泊プランとして販売し、ご好評をいただいた本企画をより多くのお客様にお楽しみいただけるよう、本年はオプションプランとしてご用意しました。

浴衣はお好みの柄をお選びいただけるほか、下駄や巾着などの小物類も揃えており、手ぶらで気軽にご利用いただけます。着付けは、ホテル館内に店舗を構える「ブライダルコスチューム スエヒロ」のスタッフが担当します。

またレンタル期間は、着付け後から翌日のチェックアウトまでのため、ハウステンボスでの夜のイベントも時間を気にせずお楽しみいただけます。園内のヨーロピアンな街並みを浴衣姿で巡る、フォトジェニックな散策をお楽しみください。

着付けイメージ散策イメージ

【「浪漫散歩」概要 】

■予約期間：2026年6月22日（月）～8月26日（水）

■宿泊期間：2026年7月2日（木）～8月31日（月）

■料金：8,800円（消費税・サービス料込）

■内容：

浴衣のレンタルおよび着付け

＜女性用＞浴衣、半幅帯、下駄、巾着、着付小物一式

＜男性用＞浴衣、角帯、下駄、着付小物一式

※ヘアメイクはプランに含まれておりません。（お客様ご自身でのヘアセット用に、髪飾りの貸出をご用意しております）

※着付けは、当ホテル2階 「ブライダルコスチューム スエヒロ」のスタッフが行います。

■ご予約・お問い合わせ

・WEB予約：https://book.okura.com/booking/result?code=0190a023-1e06-74ff-8d76-c6bfc1be64ac&search_type=undated(https://book.okura.com/booking/result?code=0190a023-1e06-74ff-8d76-c6bfc1be64ac&search_type=undated)

※「ホテルオークラＪＲハウステンボス」公式ホームページの宿泊予約オプション画面にて「浪漫散歩」をお選びください。

・電話予約：ホテルオークラＪＲハウステンボス 宿泊予約係 TEL 0956-58-7111（9:00～18:00）

ホテルオークラＪＲハウステンボス

風光明媚で波穏やかな大村湾を眼前に望み、単独のテーマパークとしては日本最大のハウステンボスに隣接するリゾートホテル。オランダ鉄道アムステルダム中央駅を模した外観を特徴とし、ご利用いただくお客様の幅広いニーズにお応えするゲストルームに四季折々の食材で匠の技を競う和・洋の本格レストラン、格調高くも温もりあるウエディングを演出するチャペルやホール、温泉大浴場をご用意しております。



〒859-3296

長崎県佐世保市ハウステンボス町10番

公式サイトURL https://www.jrhtb.hotelokura.co.jp/