「大江戸温泉物語 ながやま」が遊び放題の温泉エンタメリゾートへリニューアル

GENSEN HOLDINGS株式会社

全国に75施設の温泉ホテル・宿やテーマパークを展開するGENSEN HOLDINGS株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：川崎俊介）は「大江戸温泉物語 ながやま」を“世代を超えてみんなで遊べる温泉エンタメリゾート”として、2026年8月1日(土)にリニューアルオープンいたします。

これに伴い、6月22日(月)より宿泊の予約受付を開始いたします。

本リニューアルでは「温泉に浸かり、ゆったりとくつろぐ」という温泉宿本来の価値に加え「滞在そのものがアクティビティになる」という新たな魅力を融合させた、次世代の温泉リゾートを目指しました。

最大の強みは、お子様から大人、シニアまで、1つの宿で何通りもの過ごし方が叶う多彩な館内体験のご提供です。にぎやかに遊べるエリアと、温泉やラウンジなどの癒し空間を共存させることで、三世代で訪れても気兼ねなく楽しめる空間を演出します。

さらに、カラオケルームやゲームセンター、スポーツパークなど、主要なエンタメコンテンツはすべて宿泊料金に含まれているため、滞在中は遊び放題。追加料金を気にせず “遊んで、癒される”気軽で自由な滞在スタイルをご提供いたします。

オープン日：2026年8月1日(土)

所在地：〒922-0414 石川県加賀市片山津町ム16

交通アクセス：（車）北陸自動車道 片山津ICより約10分

（電車）北陸新幹線ほか加賀温泉駅より車で約10分

ご予約方法

・公式サイト：https://x.gd/Ii0cM

・電話：050-3615-3456（受付時間：9:00～19:00）

目玉コンテンツ：全員主役。10の無料アクティビティが、あなたの「楽しい」を解放する！

館内には、滞在中は何度でも無料で遊びつくせる10のアクティビティをご用意。追加料金を気にする必要がないため、気軽で自由な滞在が可能です。

※プラン（日帰り・宿泊）によってはご利用いただけないサービスもございます

※サービス内容は変更になる場合がございます

１.アクティブ・スポーツパーク New!

デジタル投球・蹴球マシンを新設。屋内のため、天候を気にせずお子様から大人まで本気で遊べる空間が誕生します。

２.ピンポン・スタジオ New!

温泉旅の定番でもあり、大江戸温泉物語のシンボルでもある卓球が楽しめるエリア。通常のラケットのほか、ゲームをさらに盛り上げる「変わり種ラケット」もご用意。世代を超えて白熱のラリーをお楽しみいただけます。

３.フリードリンク＆スナック・カフェ New!

ドリンクやスナックを無料でお楽しみいただけるカフェが誕生します。遊びの合間に「ちょっと一息」つける憩いの空間です。

４.アドベンチャー・キッズパーク New!

大型の立体遊具など、お子様が大はしゃぎ必至の遊具をご用意。思いっきり体を動かしてお楽しみください。また、見守り用のスツールも完備していますので、ご家族のみなさまも快適にお過ごしいただけます。

５.ターゲット＆ヒット・ラウンジ New!

誰もが主役になれる定番の遊びを揃えたエンタメ空間です。

エリア内にはダーツやビリヤードを設置。旅の夜やちょっとした空き時間に、ご友人やご家族と気軽に競い合いながら盛り上がれる、白熱のひと時を提供します。

６.フリープレイ・ゲームセンター

懐かしのゲームから、定番のゲーム機種までが並ぶゲームセンター。チェックアウトまで何度でも無料で遊ぶことができます。大人のみなさまには懐かしく、お子様には新鮮なゲームの世界を、時間を忘れて遊びつくせます。

７.歌い放題！プライベート・カラオケルーム

周囲を気にせず自分たちの時間に没頭できる、完全個室のカラオケルーム。滞在中は何度でも無料でお楽しみいただけます。

８.至福の湯めぐり・リトリート

遊び疲れた体を芯からリセットできる、癒しのエリアです。全面ガラス張りの開放的な大浴場をはじめ、心地よい風を感じる露天風呂やサウナを完備。さらに、柴山潟に面した中庭にある足湯は、足元から体全体を温め、疲労をじんわりと和らげることができます。

９.コミックライブラリー

最新の話題作から不朽の名作まで、数千冊のまんがを取り揃えた静かな読書空間です。エリア内にはリラックスチェアをご用意。誰にも邪魔されることなく、お気に入りの物語に没頭する贅沢な自分時間をお過ごしいただけます。

１０.満腹エンタメ・バイキング

食事そのものを一つのイベントとして楽しめる、活気あふれるバイキングです。北陸の旬を味わうご当地グルメから定番メニューまで豊富にラインナップ。目の前で料理人が腕を振るうライブキッチンや、充実のデザートコーナーも備え、好きなものを好きなだけ心ゆくまでご堪能いただけます。

※アルコールドリンクや別注料理など一部サービスは別途ご精算が必要となります

※画像はイメージです

【会社概要】

■会社名：GENSEN HOLDINGS株式会社

■所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座7-16-21 銀座木挽ビル5階

■設立年月日：2017年12月5日（創業2001年11月）

■代表取締役：川崎 俊介

■事業内容：全国で温泉宿、ホテル、温浴施設、テーマパークの運営事業を展開

（大江戸温泉物語グループとして全国75施設。2026年6月現在）

■URL：https://corporate.ooedoonsen.jp