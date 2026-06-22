【新刊案内】近代俳句の巨星・高浜虚子の未発表書簡が大量発見

株式会社ホロンPBI

近代俳句の巨星として知られる高浜虚子と、その愛弟子であり、虚子の小説『椿子（つばきこ）物語』

のヒロイン・椿子の実名モデルであった叡子（えいこ）との間で交わされた、貴重な未発表往復書簡

集がこの度出版されることとなりました 。

本書『夢も現も ―虚子と叡子の往復書簡集―』は、叡子の娘に遺された古い文箱や虚子記念文学館

に保管されていた膨大な資料から編纂された、300ページ超に及ぶ重厚な一冊です 。

■ 本書の背景と意義

高浜虚子と直弟子 千原叡子。二人の間に流れていた慈しみ深くも瑞々しい時間が、数々の書簡を

通じて鮮やかに蘇ります。これまで知られることのなかった、俳壇の巨匠としてではない「一人の人

間」としての虚子の温かな眼差し、時には厳しく、時には茶目っ気たっぷりに弟子を導く姿が刻まれ

ています 。

タイトルの『夢も現も』は、小説というフィクション（夢）と、現実の師弟として歩んだ日々（うつつ）の境

界線が溶け合うような、濃密な精神の交流を象徴しています 。

■ 本書の注目ポイント

● 初公開の貴重な資料：叡子が大切に守り続けた未発表の書簡を多数収録 。

● 『椿子物語』の真実：虚子の代表的小説のモデルとなった女性との、現実の交流が明らかに 。

● 人間・高浜虚子の素顔：十七音の定型を超えた、豊穣な人間性と独自の世界観が息づく「魂の

対話」 。

● 絶版になっていた小説の復刻：絶版となっていた高浜虚子の小説「椿子物語」「絵巻物」同時収

録

■ 編者・金蔵院葉子（叡子の娘）のコメント

この度、高浜虚子と母・千原叡子との往復書簡集を、6月22日に出版する運びとなりました。本書

は、未発表の書簡に加えて、長らく絶版となっておりました虚子の小説『椿子物語』『絵巻物』を併せ

て収録した、文学史的にも貴重な一冊です。翻刻に思いのほか時間を要しましたが、ようやく完成の

目処が立ちました。

小説と書簡を突き合わせて全体を見直したとき、私はこの書簡集が、虚子という作家にとって「第三

の小説」とも呼べる物語になっていることに気がつきました。

虚子が亡くなるまで、他のお弟子さんや家族の書簡は残さずとも、母との手紙だけを死ぬまで手元

に残し続けた理由が、この書簡集を読み解くことで得心がいったように感じております。虚子自身

が、この書簡を通じて、もう一つの小説を完成させようとしていたのかもしれません。

まずは大阪の紀伊國屋書店 梅田本店、東京の紀伊國屋書店 新宿本店、ジュンク堂書店 池袋本店

にて販売を開始し、主要な図書館や大学へも寄贈する予定です。決して大部で派手な出版物ではご

ざいませんが、日本の文学史を再考する上で、大変重要な意味を持つ資料であると自負しておりま

す。

この貴重な発見について、ぜひ多くの方に知っていただき、ご覧いただける機会をいただけたらと存

じます。ご多忙の折とは存じますが、何卒ご検討のほどよろしくお願い申し上げます。

■ 書籍情報

● 書名：『夢も現も ―虚子と叡子の往復書簡集―』

● 編者：金蔵院葉子

● 仕様：348ページ

● 協力：虚子記念文学館

● 発売日：2026年6月22日

● 定価：2860円（税込）● 定価：2860円（税込）

● 出版社：クリエイターズ・パブリッシング

■ 高浜虚子（たかはま・きょし）について

明治・大正・昭和にかけて活躍した俳人・小説家。正岡子規に師事し、俳句雑誌『ホトトギス』を継

承。「客観写生」「花鳥諷詠」を提唱し、近代俳句の確立に多大な貢献をした。

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ホロンPBI

担当者名：金蔵院葉子

電話番号：078-219-3034

メールアドレス：office@holonpbi.com