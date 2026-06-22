佐賀で愛されてきた「味」と「想い」を次世代へ。オープンネーム事業承継「relay（リレイ）」と佐賀県が連携し「SAGA食のバトンプロジェクト」をスタート！

株式会社ライトライト

事業を譲りたい人と継ぎたい人を"共感"でつなぐオープンネーム事業承継プラットフォーム「relay（リレイ）」（運営会社：株式会社ライトライト、本社：宮崎県宮崎市、代表取締役：齋藤 隆太、以下、relay）は、このたび佐賀県と連携し、飲食店や老舗菓子店などの食に関わる事業の後継者マッチングを支援する「SAGA食のバトンプロジェクト」をスタートいたします。

■ プロジェクトの背景

詳細を見る :https://relay.town/local/saga

九州の北西部に位置する佐賀県には、地域に愛され、育まれてきたお店がたくさんあります。玄界灘・有明海の豊かな食材を活かした料理、長年守り続けてきた老舗菓子店の味、代々受け継がれてきた職人の技術--。食文化が息づくこの地域には、ひとつひとつの店に、地域と人の物語があります。

しかし近年、こうした名店や名物が「後継者不在」によりやむなく廃業してしまうケースも増加しています。経営者の高齢化と後継者不足は、地域経済や食文化の継承にとって深刻な課題となっており、なかでも飲食店・食品製造小売業（和菓子・洋菓子など）は、属人性の高い技術や味の伝承が求められる点で、事業承継の難しさが際立っています。

地域に根ざした食の担い手を次世代へつなぐため、このたびrelayは佐賀県と連携し、「SAGA食のバトンプロジェクト」を立ち上げました。

■ SAGA食のバトンプロジェクトについて

本プロジェクトは、佐賀県内の飲食店や食品製造小売業（老舗菓子店など）を主な対象として、事業承継を通じた地域の食文化の継承と地域商業の活性化を目指す取り組みです。

オープンネーム（実名開示）型の事業承継プラットフォーム「relay（リレイ）」を活用し、後継者を求める事業者の想いとストーリーを全国に公開。事業承継を希望する方・佐賀への移住・起業を検討している方に向けて幅広い接点を作り出すことを目的とし、3つのプログラムを実施します。

※ 本事業は、来店者の回遊などを通じて周辺商業への波及効果が期待できる立地・特性を持つ店舗を対象としています。

■ プロジェクトの3つのプログラム

PROGRAM 1｜後継者マッチング支援（relayへの掲載）

佐賀県で後継者を募集している事業者のストーリーや後継者募集への想いをrelayで公開し、全国から熱意ある後継ぎ候補を募集します。自治体によるサポート体制と、relayが培ってきたマッチングのノウハウを組み合わせ、望まない廃業をひとつでも減らすための取り組みを進めます。

PROGRAM 2｜味引き継ぎセッション

現地面談・店舗見学に加え、現オーナーから直接「味・技術・想い」を学ぶ継承プログラムです。双方の理解を深めながら、成約に向けた深いマッチングを支援します。

セッション内容：

・店主による調理実演（匠の技とコツを可視化）

・レシピの共有（分量・手順の共有で味の再現性を担保）

・後継者による調理体験（味の確認と調整）

・店舗運営の共有（店舗文化・営業スタイルも含めた経営のリアルを継承）

※ 双方の承継意向を確認後、成約に向けての段階で行うプログラムです。

PROGRAM 3｜現地見学ツアー（2026年11月以降開催予定）

実際の店舗や地域を訪れ、佐賀での暮らしや事業承継の実態を体感できるツアーを企画しています。現オーナーとの交流や、地域の魅力を肌で感じられる機会を設け、事業承継を「自分ごと」として考えるきっかけを提供します。

relay × 佐賀県「SAGA食のバトンプロジェクト」では、佐賀の食文化に込められた味と想いがこれからも地域で愛され続けるよう、次の担い手へとつなぐ活動を行ってまいります。

自治体 × relay連携プログラムについて

詳細を見る :https://relay.town/local/saga

relayは、社会課題の解決と持続的な成長を両立するモデルとして進化を続けながら、自治体・金融機関・支援機関の皆さまとともに、事業承継という選択肢を社会に広げていきます。

事業承継支援やrelayとの連携にご関心のある自治体の皆さまは、ぜひお気軽にお問い合わせください。

オープンネーム事業承継「relay（リレイ）」について

自治体連携プログラム詳細 :https://relay.town/local/about

オープンネーム事業承継「relay（リレイ）」は、従来社名や企業情報が伏せられてきた事業承継のマッチングをオープンネームで行い、経営者が事業に込めてきた想いをストーリー化し掲載。これに応じる熱意ある後継ぎ候補を広く公募することで、共感をベースにした新しい事業承継の形を打ち出しています。2020年のサービス開始以降、これまでに約890件の後継者募集案件を公開、約180件のマッチングを生み出し、国内の事業承継マッチングプラットフォームにおいて商談率・成約率5年連続No.1（2020～2024年度）※を獲得しています。

※デロイト トーマツ ミック経済研究所株式会社国内ビジネスマッチングプラットフォーム市場の現状と展望【2025年版】（mic-r.co.jp）（2025年11月発刊）

会社概要

詳細を見る :https://relay.town/[表: https://prtimes.jp/data/corp/53134/table/521_1_5a5b8750d799feb45ae989207d759d2c.jpg?v=202606220352 ]