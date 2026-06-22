【Amazon売れ筋ランキング本1位*】ロサンゼルス在住の大人気配信者YOKO、5年ぶり待望の新刊！ 読むだけで眠れる力があふれ出す自己解放エッセイ『鎧を脱いだら、空はこんなに青かった』

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛、以下 KADOKAWA）は、2026年6月22日（月）に『鎧を脱いだら、空はこんなに青かった 私が一番欲しかった「私の心」を取り戻す本』（著者：YOKO）を発売します。

本書は予約開始直後から大変ご好評をいただき、Amazon売れ筋ランキング本「社会心理学」「生活情報一般関連書籍」部門で1位を獲得（2026年6月8日時点）しました。

*Amazon売れ筋ランキング 本 社会心理学部門、生活情報一般関連書籍部門（2026年6月8日調べ）

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あなたは人の顔色をうかがい、相手に合わせて生きていませんか？ 現代社会では、誰かに嫌われることを恐れて分厚い「心の鎧」を着込み、自分の本音を心の奥に閉じ込めている人は少なくありません。

本書の著者であり、LA在住で3児の母でもある大人気配信者YOKO氏。SNSのライブ配信やショート動画を見た人からは、「自分を好きになれた」「人生が変わった」「涙が出た」の声が続出しています。

そんなYOKO氏もかつては、本当の気持ちや素の自分は人に見せてはいけないと考え、激しい自己否定と劣等感に苛まれる“暗黒時代”を過ごしていました。

しかし、誰にも嫌われないように生きると、誰かに強く好かれることもない。本当の「好き」が欲しいなら、素の自分、本心からの言葉、心からの表情、態度、笑顔など「最初から全部自分に備わっていたもの」を出すだけでよかったのだとYOKO氏は言います。

本書は、自分らしい人生を踏み出すためのエッセンスを凝縮した1冊です。心の鎧を脱ぎ捨てたとき、目の前の現実は驚くほど鮮やかにひっくり返ることでしょう。

人は人生を生きながら、生まれ変わることができる。私が経験してきたように、自分の望む世界線に“転生”することができると確信しています。

一体どうやってそれを実現したか。これは非常にシンプルでただただ「気づいた」。

（中略）

この本は、私のそうした「リアルな気づき」と心の変化、そしてあなたへの愛をたくさん詰め込んだものです。読んでいるだけで「こう生きればいいんだ」「こんなことでいいんだ」といった心の鎧が脱げていくような感覚と、「自分には力がある」という内側からあふれるエネルギーをたくさん実感していただけるよう、本質だけを凝縮させました。

あなたの人生を変える気づきが、いとも簡単に起こるように。

（本書「プロローグ」より抜粋）

【本書の主な内容】

【目次】

- 「怖くても心に従い生きる」ということ- 全人類に届けたい「大失敗の力」- 自分らしさとは「ポンコツ」である- 「ちゃんとしないと」の呪縛からの解放- 「やりたいことがない」は大きなギフトである話- コンプレックスが宝に変貌を遂げたとき- 最高の豊かさを引き寄せる仕事のやり方- 鎧を脱いだとき、人生に「無限の可能性」が開かれる- 友達少ない？ 最高じゃないか- 人間を輝かせる「力の源」を得る方法- 「結果を出す」ばかりが素晴らしいわけじゃない- あなたが持つ本当の「力」

第1章 自由になりたくて壊した壁――「いい子」の鎖をほどく日

第2章 傷が宝石に変わるとき――泥の中に咲く蓮の花の強さ

第3章 「存在するだけで最高」の世界――大切な自分への推し活

第4章 運命をも動かす自分の「力」――人生の指揮棒を取り戻す勇気

第5章 嫌われないための鎧を脱ごう――本当の自由へと羽ばたく

第6章 凛として立ち上がる光――強く、美しく、磨かれた未来へ

【書誌情報】

『鎧を脱いだら、空はこんなに青かった 私が一番欲しかった「私の心」を取り戻す本』

著者：YOKO

定価：2,200円（本体2,000円＋税）

発売日：2026年6月22日（月）

判型：四六判

ページ数：288ページ

ISBN：978-4-04-330111-9

発行：株式会社KADOKAWA

KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322603000422/)

【著者プロフィール】

YOKO

LA在住、3児の母。幼少期から劣等感が強く、物心がついた頃から自己啓発や精神世界の情報を読みあさる。10年以上迷いに迷った末、この世界の仕組みを自分なりに理解し、人生はどのタイミングからでも好きに変えられることに気づく。現在も試行錯誤を繰り返しながら真理を追究中。SNS総フォロワーは35万人以上。ショート動画を見るだけで「自分を好きになれた」「人生が変わった」「涙が出た」との声多数。セミナーや講座の参加者数は6000人超。著書に『「全自動」であらゆる願いが叶う方法 潜在意識がみるみる書き換わる』（KADOKAWA）がある。

- Instagram：https://www.instagram.com/yokoscreation/- YouTube：https://www.youtube.com/@YOKOCH- 公式サイト：https://www.yokoscreation.com/