「Blueair（ブルーエア）」、高い脱臭力で注目の空気清浄機シリーズ「Blue Signature(TM)」より新サイズ「Blue Signature(TM) SP3i」が登場

セールス・オンデマンド株式会社

スウェーデン発のエアウェルネルブランド「Blueair」の日本総代理店、セールス・オンデマンド株式会社（本社：東京都品川区 / 代表取締役社長 室崎 肇：以下、セールス・オンデマンド）は、新製品「Blue Signature(TM) SP3i Dark Blue（ブルー シグネチャー）」を、2026年6月26日（金）より、ブルーエア公式サイト（https://blueair.jp(https://blueair.jp)）ならびに一部オンラインショップにて発売予定です。また発売に先駆け、一部オンラインショップにて予約受付を開始します。

■製品特徴

2025年8月に発売した「Blue Signature(TM) SP4i」は、高い脱臭力を誇る*¹最新モデルの空気清浄機です。今回登場する「Blue Signature(TM) SP3i」は、「Blue Signature(TM) SP4i」の高い性能はそのままに*¹、より日常的な空間に適したサイズで登場した新製品です。

特長１. 有害物質99.97% 除去*²、ニオイ除去率約1.5倍、生活臭除去率約4倍を実現

「Blue Signature(TM) SP3i」は、ブルーエアの基幹技術である「HEPASilent(R) テクノロジー」で、空気中の0.1μmまでの有害物質を99.97%除去*²します。

さらに、独自技術「OdorFence(TM) テクノロジー」を組み合わせ、「Blue Max 3350i」と比較してニオイ除去率約1.5倍、生活臭除去率約4倍*²を実現しました。



2つの技術を組み合わせた7 Stepのフィルター構造で、ニオイや生活臭を低減します。オゾンを使用しない設計*³のため、お子様がいるご家庭でも安心してお使いいただけます。

※イメージ図です。密閉された試験空間における結果であり、実使用空間における実証結果ではありません。使用環境、お部屋の条件により効果は異なります。空気中のすべての粒子、ニオイおよびガス状物質を除去できるものではありません。 ※テクノロジー名は予告なく変更する場合があります。特長２. たった7分*⁴で、360°空気をリフレッシュ

全方向へきれいな空気を供給する「Surround Boost システム」で、本体を中心に360°の広角気流を生み出します。全方位に空気が放出されるので、部屋の隅に溜まった汚れた空気までぐるっと攪拌（かくはん）。死角なく、たった7分*⁴でキレイな空気をムラなく届けます。

特長３.インテリアになじむ北欧デザイン

高品質な素材感と洗練されたフォルムが美しい「Blue Signature(TM) SP3i」は、サイドテーブルとしても使えるデザインです。インテリアの一部として自然に空間に溶け込みます。

ダークブルーの本体に合わせ、別売りで6色のプレフィルターも発売します。スウェーデンの空と大地と海にインスパイアされた暖かみのあるカラーで、インテリアやライフスタイルに合わせてカスタマイズ可能です。

さらに、個性を引き立てる2種類のアクセサリーも同時発売（別売り）。ぬくもりのある天然木アッシュ材を贅沢に使った「ウッドレッグ」と重厚感のある「メタルベース」を本体下部に装着することで、コーディネートの楽しみも広がります。

そのほか、直感的な操作を可能にするディスプレイやアプリも備えています。5色のステータスランプや、数値の表示で目に見えない空気の状態をわかりやすくお知らせします。「Blueair アプリ*⁵」ではさらに細かく空気質のモニタリングや、遠隔操作が可能です。

空気環境ステータスランプ数値で空気質を表示Blueair アプリ

*¹ 密閉した試験空間（(株)エフシージー総合研究所・第31249号, 第31309号）における、アンモニア、アセトアルデヒド、酢酸を対象とした測定結果に基づきます。

Blue SignatureTM SP3iをBlue Max 3350iと比較した除去率の倍数について：【試験機関】 (株)エフシージー総合研究所 【試験方法】JEM1467: 2015「家庭用空気清浄機（附属書B 脱臭性能試験）」に基づき Blue SignatureTM SP3i とBlue Max 3350i をそれぞれ最高スピードで測定。【試験結果】 Blue SignatureTM SP3i とBlue Max 3350iの30分後のニオイ除去率とアンモニアの除去率との比較結果（30分後のニオイ除去率Blue SignatureTM SP3iが99.999％以上に対し、 Blue Max 3350iは64.6％。生活臭はトイレ臭の原因となるアンモニアの除去率を想定。アンモニアの30分後のBlue SignatureTM SP3iの除去率99.999％以上に対しBlue Max 3350iは25.0％。）

実使用空間での実証結果ではありません。すべてのニオイを除去できるものではなく、ニオイの種類・発生源、周囲環境（湿度・温度）、運転時間、フィルターの使用期間・劣化状況により効果は異なります。

*² 【試験機関】RISE Research Institute of Sweden AB (ボロース、スウェーデン)【試験方法】欧州フィルター規格EN 1822-5:2009に基づくフィルター粒子捕集率試験 【試験粒子】塩化カリウム【試験結果】0.1～1㎛までの微粒子を99.97%以上除去＊フィルターの除去性能です。部屋全体への除去性能とは異なります。

*³ ゼロ・オゾン認証取得済み（Intertek, ZOZ-90001-2026i）米国モデルで認証を取得しており日本モデルとの違いは定格電圧です。

*⁴ Blue SignatureTM SP3i 「スピード4」運転時の8畳あたりの清浄時間約7分（JEM1467 規格準拠）。家具の配置や量によっては、効果が十分に発揮されない場合があります。

*⁵ Blueair アプリを使用するには、IEEE 802.11b/g/n（2.4GHz帯）のWi-Fiネットワークに接続している必要があります。Blueair アプリはApp StoreまたはGoogle Playからダウンロード可能。

■「Blue Signature(TM) SP3i Dark Blue」製品仕様

[表: https://prtimes.jp/data/corp/862/table/166_1_b8c976747313e688fa53f28b46520802.jpg?v=202606220352 ]

*⁶ 日本電機工業会JEM1467: 2015 規格に基づく数値。

*⁷ 日本電機工業会JEM1467: 2015 規格に基づき算出（「スピード4」運転時）。

*⁸ CADR 値から算出された推奨値。

*⁹ ANSI/ AHAM AC-1に基づく試験結果。各項目の最高値は次の通り。タバコ煙：600cfm / ホコリ：600cfm / 花粉：450cfm

*¹⁰ Blueair アプリを使用するには、IEEE 802.11b/g/n（2.4GHz帯）のWi-Fiネットワークに接続している必要があります。Blueair アプリはApp StoreまたはGoogle Playからダウンロード可能。

※仕様は予告なく変更される可能性があります。



■「Blue Signature(TM) SP3i」交換用フィルター/プレフィルター

■ブルーエア社について

*¹¹ 1日24時間使用の場合の目安。使用環境により異なります。

「人は誰でも、きれいな空気を吸う権利がある。」ブルーエア社は創業者のこの思いをもとに1996年にスウェーデンで設立されて以来、高性能空気清浄技術を追求し、快適で安心できる空気環境を提供し続けています。空気清浄機専業メーカーとして、欧米や中国など世界60カ国以上で支持されています。一般家庭のみならず、病院や高級時計の工房、大手コンピューターメーカーのリペアセンター、大使館など、空気にこだわる組織でも導入されています。ブルーエアに関する詳細は、公式ウェブサイト（URL：https://blueair.jp）をご確認ください。

※Blueair、Blueairロゴ、ブルーエア、HEPASilentはスウェーデンBlueair社の商標または登録商標です。

■セールス・オンデマンド株式会社について

セールス・オンデマンド株式会社は、2004年設立以来、米国アイロボット社の日本総代理店として輸入・販売・サポートを行い、「ロボット掃除機 ルンバ」はロボット掃除機のベストセラー商品になりました（2017年3月末でアイロボットジャパン合同会社にアイロボット事業を譲渡済み）。

2010年よりスウェーデンのブルーエア社「ブルーエア空気清浄機」日本総代理店として、「発見・発創・発動で新たな価値を創造し、人や社会に『これ、いい!』を提供する」をビジョンに掲げ事業に取り組んでおります。