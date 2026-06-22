高広伯彦氏と紐解く、正解よりも「最適」を見出すBtoB組織戦略。7/22日・23日「BtoB Synergy FORUM」開催

株式会社翔泳社

株式会社翔泳社（本社：東京都新宿区舟町5、代表取締役社長：臼井かおる）の運営するマーケター向け専門Webメディア「MarkeZine」と、テクノロジーで営業組織を支援するWebメディア「SalesZine」は、BtoBビジネスリーダーに向けた新イベント「BtoB Synergy FORUM」を開催します（参加費無料／事前登録制）。

「BtoB Synergy FORUM」特設サイト：https://event.shoeisha.jp/mzday/bsforum2026

「BtoB Synergy FORUM」とは

「BtoB Synergy FORUM」は、マーケティング専門Webメディア「MarkeZine」と営業×テクノロジー専門Webメディア「SalesZine」による初の共同開催カンファレンスです。 職種や業種、あるいは売り手と買い手といった既存の枠組みを超え、多角的な「Synergy（相乗効果）」を創出することを目指しています。

本フォーラムでは、組織変革の道標となる「STRATEGY（組織戦略）」、成長を加速させる「TECHNOLOGY（テクノロジー）」、そして現場の熱量を伝える「PRACTICE（実践と対話）」という3つの切り口を柱に、BtoBビジネスの持続的な成長を願うあらゆるプロフェッショナルのためのコンテンツをお届けします。

残席わずか！編集部おすすめセッションを紹介

「BtoB Synergy FORUM」は、アーカイブ配信はなく、会場でのみご聴講いただけます。満席間近のセッションも増えていますので、気になるセッションがある場合は早めの参加登録をおすすめします。

タイムテーブル：https://event.shoeisha.jp/mzday/bsforum2026/timetable

●7月22日（水） 13：00～13：40「正解」を追うのは、もうやめよう。

～BtoB組織の多様性を知り、顧客と向き合うための「営業」と「マーケティング」を再定義しよう～

高広 伯彦氏［同志社ビジネススクール（同志社大学大学院ビジネス研究科）］

セッション詳細：https://event.shoeisha.jp/mzday/bsforum2026/session/6814

分業モデルによる組織の分断や、AIの進化により複雑さを増す顧客理解へのアプローチなど、現場が直面する課題はますます深刻化しています。今、日本のBtoB組織に必要なのは「正解の模倣」ではなく、自らの事業と顧客に向き合う「拠り所」の再発見です。

本セッションでは、高広伯彦氏（同志社ビジネススクール教授）を迎え、組織の変遷や新たな型、日本型組織が見直される理由を紐解きます。

トレンドを追う時代は終わりです。AI時代に、マーケティングと営業が「Unite as One」となるため、自社に最適な組織のあり方を見出すヒントを探ります。

このセッションで学べるポイント

開催概要

- 営業・マーケ組織の変遷と、現代における「組織モデルの多様性」の理解- トレンドやツールに踊らされない、「顧客との誠実な接点」のつくりかた- 自社のビジネスに最適な「組織の型」を自ら選びとり、設計する視点

名称：BtoB Synergy FORUM powered by MarkeZine & SalesZine

日時：2026年7月22日（水）13:00～18:30予定、7月23日（木）13:00～18:30予定

※両日ともに12:30受付開始

懇親会（参加無料）7月23日（木）19:00～予定

会場：コモレ四谷 タワーコンファレンス

〒160-0004 東京都新宿区四谷1-6-1 コモレ四谷 四谷タワー3階

主催：株式会社翔泳社 MarkeZine編集部、SalesZine編集部

参加費：無料（事前登録制）