【大阪マリオット都ホテル】ブランド桃を月替わりで楽しむ、２か月限定スイーツコレクションを発売。ペッシュメルバやタルトなど多彩なアレンジで桃の魅力を堪能

株式会社近鉄・都ホテルズペッシュメルバ

7月と8月でそれぞれ異なるブランドの桃を使用したペッシュメルバとケーキ2種をご用意します。月ごとに替わる桃の個性を食べ比べながら、豊かな香りと甘み、みずみずしい果汁感を存分にお楽しみいただけます。この季節ならではの贅沢を心ゆくまでご堪能ください。

19F LOUNGE PLUS（ラウンジプラス）

ペッシュメルバ 【 7月：山梨県 一宮地区 プレミアムピーチ ／ 8月：山梨県 八代地区 一桃匠 】

月ごとに厳選したブランド桃は、フレッシュとコンポートの両仕立てでご用意しました。グラスにはコンポートした桃、赤桃のジュレ、白桃のムース、ミルキーなパンナコッタを重ね、ラズベリーの果実とソルベがやさしい甘みとほどよい酸味の奥行きを演出します。仕上げにサブレ、フレッシュの桃、マカロン生地をあしらい、立体感のある華やかな一品に仕立てました。別添の「サンデマン ルビーポート」を使用した赤ワインソースを合わせることで、味わいに深みと余韻が加わります。桃の多彩な魅力を味わう、至福のひとときをお楽しみください。

■概要

【提供期間】2026年7月1日（水）～ 8月31日（月）

【提供時間】13：00 ～ 17：00 ※営業時間 10：00 ～20：00

【料 金】3,500円

詳細を見る :https://www.miyakohotels.ne.jp/osaka-m-miyako/restaurant/lounge/menu/473/

19F M-Boutique（エムブティック）

タルト 【 7月：あら川の桃 ／ 8月：長野県産白桃 】

土台には、香ばしく焼き上げたタルト生地となめらかなクリームを合わせ、桃の豊かな風味を引き立てました。サクサクのタルト生地、コクのあるクリーム、みずみずしくとろける桃の果肉が織りなすハーモニーが、旬の桃の魅力を一層際立たせます。

ロールケーキ 【 7月：あら川の桃 ／ 8月：長野県産白桃 】

生地は、しっとりとした口どけと、もっちりとした食感にこだわり、桃の繊細な味わいをやさしく包み込みました。一口頬張ると、生地の心地よい食感に続いて、桃の豊かな果汁と上品な甘み、爽やかな生クリームとカスタードクリームのまろやかなコクが広がります。素材それぞれの持ち味が調和した、シンプルながらも贅沢な逸品です。

■概要

【販売期間】2026年7月1日（水）～ 8月31日（月）

【販売時間】10：00 ～ 20：00

【料 金】タルト（1カット） 1,000円

ロールケーキ 600円

詳細を見る :https://www.miyakohotels.ne.jp/osaka-m-miyako/restaurant/m-boutique/menu/749/

LOUNGE PLUSM-Boutique

【ご予約・お問合せ】

レストラン予約（受付時間 10：00～19：00）

一般：0120-611-147

携帯：06-6628-6187

【大阪マリオット都ホテル】

〒545-0052

大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43

※写真はイメージです。

※表示料金は、消費税およびサービス料（15％）を含みます。

※食材の入荷状況などにより、メニュー内容を変更する場合があります。

※食材によるアレルギーのあるお客様は予め係にお問い合わせください。

公式WEBサイト（都ホテルズ&リゾーツ）

https://www.miyakohotels.ne.jp/osaka-m-miyako/

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