【不動産買取】売却物件の約30%が「築30年以上」と回答。″現状のまま買い取ってもらえる″ことに魅力を感じる人は約81%に

株式会社NEXER

■相続物件や空き家、片付けや修繕の負担は？物件の状態と売却準備、不動産買取の実態を調査

近年、相続した実家や使われなくなった住まいなど、すぐに手をつけにくい不動産を抱える人が増えています。売却を考えても、片付けや清掃、修繕にかかる手間や費用は決して小さくありません。

そうしたなかで注目されているのが「不動産買取」です。

現状のまま手放せるケースが多いとされていますが、実際に利用した人や検討している人は、物件の状態や売却前の準備をどのように捉えているのでしょうか。

ということで今回はタクシエ（TAQSIE）と共同で、事前調査で「不動産買取を利用したことがある、または現在検討している」と回答した全国の男女84名を対象に「不動産買取と物件の状態・準備」についてのアンケートをおこないました。

※本プレスリリースの内容を引用される際は、以下のご対応をお願いいたします。

・引用元が「株式会社NEXERとタクシエ（TAQSIE）による調査」である旨の記載

・タクシエ（TAQSIE）（https://www.mecyes.co.jp/taqsie/）へのリンク設置

「不動産買取と物件の状態・準備に関するアンケート」調査概要

調査手法：インターネットでのアンケート

調査期間：2026年6月8日 ～ 6月15日

調査対象者：事前調査で「不動産買取を利用したことがある、または現在検討している」と回答した全国の男女

有効回答：84サンプル

質問内容：

質問1：売却した（または売却を検討している）物件の種類を教えてください。（複数回答可）

質問2：売却した（または売却を検討している）物件の状態について教えてください。（複数回答可）

質問3：物件の状態は「買取を選んだ理由」に影響しましたか？

質問4：どのような点が影響しましたか？（複数回答可）

質問5：売却前に物件の片付け・清掃・修繕などの準備をしましたか？

質問6：「現状のまま買い取ってもらえる」ことに魅力を感じますか？

質問7：その理由を教えてください。

※原則として小数点以下第2位を四捨五入し表記しているため、合計が100％にならない場合があります。

■売却物件は「戸建て住宅」が46.4％で最多

まず、売却した（または売却を検討している）物件の種類について聞いてみました。

最も多かったのは「戸建て住宅」で46.4％でした。

次いで「マンション」が32.1％、「土地」が27.4％、「その他」が6.0％と続きました。

戸建て住宅が半数近くを占める一方で、マンションや土地も一定数見られました。

不動産買取の対象は特定の物件種別に偏らず、幅広い住まいや土地が候補になっていることがうかがえます。

■物件の状態は「築30年以上」が29.8％で最多

続いて、売却した（または売却を検討している）物件の状態について聞いてみました。

最も多かったのは「築30年以上」で29.8％でした。

次いで「築10～20年未満」が21.4％、「築20～30年未満」が20.2％、「築10年未満」が13.1％と続きます。

そのほか、「空き家だった（である）」は19.0％、「残置物があった（ある）」は9.5％、「リフォーム済み」は3.6％、「雨漏りやシロアリ被害などの瑕疵があった（ある）」は2.4％、「その他」は11.9％でした。

築30年以上の物件が最も多く、空き家や残置物を抱えた物件も一定数見られました。

築古物件や空き家など、仲介で売却するには手間がかかりやすい物件ほど、買取が選択肢に入りやすいのかもしれません。

■52.3％が、物件の状態は「買取を選んだ理由」に影響したと回答

続いて、物件の状態が「買取を選んだ理由」に影響したかどうかを聞いてみました。

「大きく影響した」が20.2％、「やや影響した」が32.1％で、合わせて52.3％の人が物件の状態に影響を受けたと回答しています。一方で、「あまり影響しなかった」は26.2％、「まったく影響しなかった」は21.4％で、合わせて47.6％という結果になりました。

さらに、物件の状態が「買取を選んだ理由」に影響した方に、どのような点が影響したのかを聞いてみました。

最も多かったのは「古い・傷んでいたため」と「早く売却したかったため」で、いずれも31.8％でした。次いで「残置物が多かったため」が29.5％、「相続した物件だったため」が25.0％と続きます。

物件そのものの劣化だけでなく、早く売却したいという時間的な事情も、買取を選ぶ理由になっていることがわかります。また、残置物や相続を挙げる声も多く、片付けや手続きの負担を自分だけで抱えきれない状況が、買取という選択につながっているようです。

■売却前の準備、63.1%は「ある程度・十分に行った」と回答。「あまり手間をかけなかった」層も約4割。

続いて、不動産買取を実際に利用したことがある方に、売却前に物件の片付け・清掃・修繕などの準備をしたかどうかを聞いてみました。

「ある程度行った」が36.9％、「十分に行った」が26.2％で、合わせて63.1％の人が何らかの準備をしたと回答しています。一方で「まったく行わなかった」が21.5％、「ほとんど行わなかった」が15.4％となり、合わせて36.9％は準備をほとんどしなかったようです。

準備をした人が6割を超える一方で、約4割はあまり手をかけずに売却へ進んでいます。

買取であっても最低限の片付けはしておきたいと考える人と、そのまま任せたいと考える人とで、対応が分かれているようです。売却前の準備にどこまで手間をかけるかは、売り手の事情や物件の状態によって判断が分かれることがうかがえます。

■80.9％が「現状のまま買い取ってもらえる」ことに魅力を「感じる」と回答

最後に、「現状のまま買い取ってもらえる」ことに魅力を感じるかどうかを聞いてみました。

「とても感じる」が44.0％、「やや感じる」が36.9％で、合わせて80.9％の人が魅力を感じていることがわかりました。「あまり感じない」は14.3％、「まったく感じない」は4.8％で、合わせて19.1％にとどまっています。

魅力を感じる理由について聞いてみたので、一部を紹介します。

魅力を感じる理由

・早く手放したいから。（20代・女性）

・清掃が大変だから。（30代・男性）

・修繕をしなくていいから。（40代・女性）

・個人ですべての残置物を処分するのは大変だから。（60代・男性）

清掃や修繕、残置物の処分といった手間や費用を避けたいという声が目立ちました。

物件に手を加える負担を減らせる点が、不動産買取の大きな魅力として受け止められているようです。

■まとめ

今回の調査では、物件の状態が買取を選ぶ理由に「影響した（ある程度・非常に）」と回答した人が半数を超える結果となり、買取を検討する上での重要な判断材料となっていることが伺えます。

また、「現状のまま買い取ってもらえる」ことに魅力を感じる人は8割を超えており、売却前の準備負担を抑えたいニーズがうかがえます。背景には、相続物件や空き家、残置物がある物件など、自分だけでは手をかけにくい不動産の存在があるようです。

不動産の売却を進める際は、物件の状態に合った売り方を見極めることが大切です。

現状のまま売却できる買取という選択肢も含めて、複数の方法を比較検討してみるとよいでしょう。

タクシエ（TAQSIE）

https://www.mecyes.co.jp/taqsie/?utm_source=trend-research&utm_medium=news&utm_campaign=20260615release&argument=yz2QZz4S&dmai=a6698c03e7df6d(https://www.mecyes.co.jp/taqsie/?utm_source=trend-research&utm_medium=news&utm_campaign=20260427release&argument=yz2QZz4S&dmai=a6698c03e7df6d)

＜記事等でのご利用にあたって＞

・引用元が「株式会社NEXERとタクシエ（TAQSIE）による調査」である旨の記載

・タクシエ（TAQSIE）（https://www.mecyes.co.jp/taqsie/）へのリンク設置

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