テレビでも話題の自閉症児の母がたどりついた、ポジティブマインドの秘訣を一冊に！ 『大人も子どもも、失敗したってええがん、ええがん』2026年6月22日（月）発売

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛、本社：東京都千代田区、以下KADOKAWA）は、2026年6月22日（月）に『大人も子どもも、失敗したってええがん、ええがん ポンコツ母ちゃんのポジティブ語録』（著者：蓬郷由希絵）を発売いたしました。

講演会やテレビ出演でも話題、蓬郷由希絵さんの最新刊

著者の蓬郷（とまごう）由希絵さんは、知的障がいを伴う自閉症の娘を育てるお母さん。岡山県津山市に家族で暮らし、子育ての様子や家族の日常をインスタグラムで発信しています。きれいごとだけではない育児のリアルを、本音とユーモアを交えながら発信する投稿やライブは大きな共感を呼び、フォロワー数は現在26万人を超えます（2026年6月時点）。

こうした発信がきっかけで全国から講演会のオファーが相次ぎ、全国各地に足を運びながら、子育て世代にパワーとエールを送り続けています。

2025年には、初の著書『どうにかなるっちゃ 知的障がいのある自閉症児ゆいなの母の記録』を刊行。

また、家族を密着取材した『テレメンタリー』（テレビ朝日系列、制作：瀬戸内海放送）の放送や、『あさイチ』（NHK）などのテレビ出演も話題となりました。

本書は、そんな蓬郷さんの2作目の著書となります。

人間関係、子育て、夫婦、職場、家事、生き方……毎日を生きのび、乗り越えるための言葉とヒントがいっぱい！

「小さな家事でもできたらスキップする」

「夜の考えごとはロクなことがない」

さまざまな経験や幾度の失敗を経て生まれた蓬郷さんのポジティブな価値観と確かな言葉は、テレビやSNSを通して多くの反響を呼び、「そのポジティブマインドの秘訣を知りたい」という声が続出しています。

本書は、多くの人が抱える日々の悩みに対する著者ならではのポジティブ格言を、エピソードエッセイとともに一冊にまとめました。

人間関係、夫婦、子育て、職場、家事・暮らし、生き方……。

毎日を生きのび、少しでも楽しく健やかに乗り越えるためのヒントがいっぱい。優しくも力強い言葉で、背中をさすりながらポンと後押ししてくれる、そんな一冊です。

出版記念イベントも開催。チケット好評発売中！

本書の刊行を記念し、2026年7月26日（日）に、出版記念イベントを開催いたします。

■『大人も子どもも、失敗したってええがん、ええがん』出版記念イベント 概要

開催日：2026年7月26日（日）

会場：東京・飯田橋 KADOKAWA富士見ビル1F

内容：トークショー、サイン本お渡し＆2ショット撮影会

特典：クリアしおり



詳細やお申し込み方法、本イベントに関するお問い合わせは、下記のイベントチケット販売ページにてご確認ください。

▼チケット販売ページ

https://livepocket.jp/e/zr9h7

特典：クリアしおり

目次

1章 ポジティブマインドの作り方

2章 それでも落ち込んだら

3章 イライラしたり不安なときは

書誌情報

『大人も子どもも、失敗したってええがん、ええがん ポンコツ母ちゃんのポジティブ語録』

著者：蓬郷由希絵

発売日：2026年6月22日（月）

定価：1,870円（本体1,700円＋税）

仕様：四六判／192ページ

ISBN：978-4-04-660136-0

発行：株式会社KADOKAWA

KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322601001078/)

著者プロフィール

蓬郷由希絵（とまごう・ゆきえ）

1984年生まれ、岡山県津山市在住。知的障がいのある自閉症（自閉スペクトラム症）児の母。長女、次女、釣り大好き夫の4人家族。インスタグラムで家族の日常や子育てのリアルを、ユーモアを交えて発信。多くの共感を呼び、全国から講演会のオファーが絶えない。

2025年に初めての著書『どうにかなるっちゃ 知的障がいのある自閉症児ゆいなの母の記録』を出版。本書が2作目の著書となる。

Instagram：@tomagou.don(https://www.instagram.com/tomagou.don/)

既刊情報

『どうにかなるっちゃ 知的障がいのある自閉症児ゆいなの母の記録』

著者：蓬郷由希絵

発売日：2025年9月18日

定価：1,760円（本体1,600円＋税）

仕様：四六判／224ページ

ISBN：978-4-04-685109-3

発行：株式会社KADOKAWA

KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322504001361/)