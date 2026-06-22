ミラボ、熊本県 御船町で 母子保健DX「mila-e」母子手帳アプリ・オンライン予約の提供を開始

株式会社ミラボ

自治体向けサービスを開発する株式会社ミラボ（本社：東京都千代田区、代表取締役：谷川一也、以下「ミラボ」）は、母子手帳アプリ「mila-e（ミライー） おやこ手帳」、オンライン予約サービス「mila-e 予約」の熊本県 御船町への導入が決定し、2026年6月22日より運用を開始します。

「mila-e おやこ手帳」「mila-e 予約」導入背景

熊本県 御船町では、これまで様々な子育て支援事業に取り組んでまいりましたが、子育て家庭に寄り添う「伴走型相談支援」のより一層の充実を図るため、ミラボが開発する母子手帳アプリ「mila-e おやこ手帳」、オンライン予約サービス「mila-e 予約」の２サービスを導入する運びとなりました。

「mila-e おやこ手帳」では、予防接種の漏れや接種間隔のミスを防ぐ「予防接種スケジューラー」、成長グラフや健診・予防接種の記録を管理できる「電子母子健康手帳 機能」などを提供します。

また、「mila-e おやこ手帳」と「mila-e 予約」を連携することで、利用者は自治体からのお知らせや子育て情報をプッシュ通知で受け取り、母子健康手帳交付のオンライン予約へシームレスに遷移することができます。

情報取得や予約手続きがスマートフォン上で完結することで、窓口の開庁時間に合わせた電話予約の手間を省くことができ、子育て家庭の負担を軽減します。

各サービスについて

■ 母子手帳アプリ「mila-e おやこ手帳」

御船町からのお知らせを月齢・年齢にあわせてタイムリーに受信できる「メール配信・プッシュ通知機能」、予防接種漏れや接種間隔ミスを防ぐことができる「予防接種スケジューラー」、成長グラフや乳幼児健診の記録など母子手帳の内容をマイページに記録できる「電子母子健康手帳 機能」などの機能をご利用いただけます。

【アプリ版】各ストアよりダウンロードしてください

・App Store ：ダウンロードはこちら(https://apps.apple.com/jp/app/%E3%81%8A%E3%82%84%E3%81%93%E6%89%8B%E5%B8%B3/id6476123510)

・Google Play：ダウンロードはこちら(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.mi_labo.oyako_techo&pcampaignid=web_share)

【ブラウザ版】以下URLよりアクセスしてください

https://oyako-techo.jp/

■ オンライン予約サービス「mila-e 予約」

対象項目

母子健康手帳交付

ご利用方法

mila-e おやこ手帳 TOP画面の「mila-e 予約」からアクセス後、お持ちのmila-e 認証アカウントにてログイン、利用者情報を入力し予約を行ってください。

■ 問い合わせ先（御船町にお住まいの方）

御船町 健康づくり保険課 TEL：096-282-1602

地域のミライをつくる自治体DX「mila-e（ミライー）」

■ 公的個人認証・共通ID「mila-e 認証」

mila-e 認証は、公的個人認証・共通ID管理等が可能な公共サービスにおける認証サービスです。電子申請時の基本４情報の入力を省略でき、面倒な情報入力が簡単・便利になります。（2023年 総務省 主務大臣認定取得）

サービスページ：https://mi-labo.co.jp/services/mila-e-id/(https://mi-labo.co.jp/services/mila-e-id/)

■ 自治体窓口DX「mila-e 申請」

mila-e 申請は、自治体窓口DXサービスです。複数手続きをまとめて1回、スマートフォン等で申請できる［出生届ワンスオンリー］や、「mila-e クーポン」と組み合わせて、産後ケア事業でご利用いただいております。

サービスページ：https://mi-labo.co.jp/services/mila-e-focus/(https://mi-labo.co.jp/services/mila-e-focus/)

■ オンライン予約「mila-e 予約」

mila-e 予約は、予約・受付に関する 窓口業務のデジタル化サービスです。 母子健康手帳アプリ「mila-e おやこ手帳」と組み合わせて、面談・相談、教室・イベント予約などを中心にご利用いただいております。

サービスページ：https://mi-labo.co.jp/services/mila-e-reservation/(https://mi-labo.co.jp/services/mila-e-reservation/)

■ 乳幼児予防接種デジタル予診票「mila-e 予防接種」

mila-e 予防接種は、乳幼児予防接種 デジタル予診票サービスです。自治体・医療機関・保護者の三者間連携が可能なため、利便性・業務効率向上のほか、接種間隔ミスなどの事故防止につながります。

サービスページ：https://mi-labo.co.jp/services/mila-e-vaccination/(https://mi-labo.co.jp/services/mila-e-vaccination/)

■ 乳幼児健診デジタル問診票「mila-e 健診」

mila-e 健診は、乳幼児健診デジタル問診票サービスです。自治体・医療機関・保護者の三者間連携ができるほか、個別健診・集団健診のどちらにも対応可能なため、継続的に記録を管理することができます。

サービスページ：https://mi-labo.co.jp/services/mila-e-checkup/(https://mi-labo.co.jp/services/mila-e-checkup/)

■ 母子健康手帳アプリ「mila-e おやこ手帳」

mila-e おやこ手帳は、母子健康手帳機能と子育て支援機能を備えたアプリです。自治体からのお知らせ配信・プッシュ通知、予防接種スケジューラー（特許取得）、健診記録等、豊富な機能で子育て家庭をサポートします。

サービスページ：https://mi-labo.co.jp/services/mila-e-oyakotecho/(https://mi-labo.co.jp/services/mila-e-oyakotecho/)

■ デジタルクーポン「mila-e クーポン」

mila-e クーポンは、デジタルクーポンサービスです。産後ケアなどの デジタルクーポン・回数券を発行し、 利用状況をリアルタイムで確認できます。

サービスページ：https://mi-labo.co.jp/services/mila-e-coupon/(https://mi-labo.co.jp/services/mila-e-coupon/)

株式会社 ミラボ 会社概要

・会社名：株式会社ミラボ

・所在地：東京都千代田区神田駿河台4-1-2 ステラお茶の水ビル8階

・代表者：代表取締役 谷川一也

・設 立：2013年12月

・企業HP：https://mi-labo.co.jp



ミラボの社名は「ミライ × labo（ラボ）」に由来します。「いまここにない未来を創造」し「社会に貢献する」ことを基本理念に、主に電子申請サービスや母子保健・福祉・医療・教育に関するDXサービスを展開しており、全国約300自治体のDX支援を行っております。

また、2022年12月 株式会社 Gakkenと共同で ジョイントベンチャー「hug Labo株式会社」を設立し、子育てクラウドサービス「hugmo」を運営。2023年2月「一般社団法人こどもDX推進協会」の設立に関わり、当社代表が理事を務めております。