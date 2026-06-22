わずか20分で完売した「灯り舟プラン」、追加販売決定！

株式会社ニュー・オータニ

ホテルニューオータニ（東京）

宿泊プラン『灯り舟プラン～皇居千鳥ヶ淵 灯ろう流し 「船上灯ろう」付～』

詳細を見る :https://www.newotani.co.jp/tokyo/stay/plan/akaribune/

ホテルニューオータニ（東京）では、今年も2026年7月22日(水)・23日(木)に、皇居千鳥ヶ淵にて開催される千代田区の夏の風物詩「皇居千鳥ヶ淵 灯ろう流し」に伴い、船上から願いを込めた灯ろうを流す「船上灯ろう」がセットになった『灯り舟プラン』を販売いたしました。本プランは予約受付開始からわずか20分で完売し、大きな反響をいただきました。そこでこの度、お客さまからのご要望にお応えし、追加販売を決定いたしました。

予想を上回る大反響！ご好評につき、確約乗船付きプランの追加販売が決定。

販売開始後わずか20分で完売となるなど、大きな反響をいただいた『灯り舟プラン』。この度、多くのお客さまからのご要望にお応えし、追加販売を決定いたしました。本プランでは「皇居千鳥ヶ淵 灯ろう流し」のボート乗船券と灯ろうをご用意。一般抽選受付終了後も、船上から願いを込めた灯ろう流しを体験いただける宿泊プランです。また、願いやメッセージを手書きで灯ろうに記し、船上から水面へと流す幻想的なひとときをお愉しみいただけます。

さらに、ホテルと会場間を結ぶ送迎バスをご用意。夏の夜のお出かけで気になる暑さや移動の負担を軽減し、浴衣の着崩れやメイク崩れを気にすることなく会場へお越しいただけます。ご家族やご友人、大切な方とともに、プライベートな空間で幻想的なひとときをお過ごしください。

記念日やご褒美旅行に最適。あなたにぴったりな、こだわりの部屋タイプが勢ぞろい。

エグゼクティブハウス禅 ジュニアスイートザ・メイン 新江戸スイートガーデンタワー スイートルーム

特別な夏の記憶にさらなる彩りを添える、極上の滞在空間として、多彩な部屋タイプをご用意いたしました。ヒノキ風呂が特徴の、日本の伝統美と現代の機能性が融合した人気な「新江戸ルーム」をはじめ、フォーブス・トラベルガイド2026年度版にて7年連続で最高評価の5つ星に輝いた、ホテルニューオータニ（東京）が誇る“ホテル・イン・ホテル”「エグゼクティブハウス 禅」まで、多彩な部屋タイプからお好みに合わせてお選びいただけます。水上の幻想的な世界をお愉しみいただいた後は、上質な空間でお寛ぎください。

特別な夜をファインダーに。自然な表情をプロの技で仕立てる撮影オプション。

本年度はさらに限定1室で、プロカメラマンによる撮影付プランを販売いたします。灯ろう流しを心から愉しむ自然な表情や、光の海に包まれる感動の瞬間をプロの技で美しく撮影いたします。

お濠を埋め尽くす光の特等席は、パートナーへのプロポーズや特別な記念日のお祝いなど、ロマンチックなサプライズにもふさわしい至高のシチュエーション。特別な夏の記憶にさらなる彩りを添える非日常空間をお愉しみください。

2,000個の灯ろうが夏の水面を鮮やかに彩る「皇居千鳥ヶ淵 灯ろう流し」とは

春には満開の桜で人々を魅了する皇居・千鳥ヶ淵。今夏も、千代田区観光協会主催のもと、2026年7月22日（水）・23日（木）の2日間限定で「皇居千鳥ヶ淵 灯ろう流し」が開催されます。2日間で約8,000名もの人々が集まる会場では、人々の思いをのせた2,000個の灯ろうの光が願いを託す横顔をそっと照らします。水面に揺らめく光が真夏の夜を幻想的に彩るなか、船上から願いを込めた灯ろうを流す特別なひとときをお過ごしいただけます。

販売概要

ホテルニューオータニ（東京）

宿泊プラン『灯り舟プラン～皇居千鳥ヶ淵 灯ろう流し 「船上灯ろう」付～』

[期間]

2026年7月22日（水）

[予約受付開始]

2026年6月29日（月）14:00より

[料金]

・エグゼクティブハウス 禅 デラックスルーム（45平方メートル ～）

1室2名さま \129,000～

・エグゼクティブハウス 禅 HINOKIデラックス（54平方メートル ）

1室2名さま \190,000

・ザ・メイン 新江戸スタンダード（36平方メートル ）

1室2名さま \84,000

ザ・メイン 新江戸スイート（76平方メートル ）

1室2名さま \249,000

・ガーデンタワー デラックスルーム（50.2平方メートル ～）

1室2名さま \85,000

・ガーデンタワー スイートルーム（74.7平方メートル ）

1室2名さま \153,000

※料金には1泊室料、ボート乗船料、朝食、税金・サービス料が含まれます。

※3名さまの料金や、このほかのお部屋タイプもございます。詳しくはお問い合わせください。

※お子さまも含み、ボートの定員人数は3名さまとなります。

[ご予約・お問合せ]：Tel.03-3234-5678 （客室予約 9:00～18:00）

詳細を見る

詳細を見る :https://www.newotani.co.jp/tokyo/stay/plan/akaribune/

■「皇居千鳥ヶ淵 灯ろう流し」開催概要

[日時]

2026年7月22日(水)・23日(木) 19:00～20:00 (18:00 頃より乗船開始)

※雨天・荒天中止

※ホテルニューオータニ（東京）の宿泊プランは22日（水）のみの開催となります。

[料金]

観覧無料

[場所]

１.千鳥ヶ淵ボート場(三番町2先）～千鳥ヶ淵緑道～

２.九段坂公園(九段南2-2-18）～

３.北の丸公園

[アクセス]

地下鉄「九段下駅」2番出口／地下鉄「半蔵門駅」5番出口

１.徒歩10分 / 徒歩10分

２.徒歩3分 / 徒歩20分

[主催]

一般社団法人千代田区観光協会／千代田区

詳細を見る :https://visit-chiyoda.tokyo/floating.lantern/