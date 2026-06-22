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学校法人中央大学理事長の選任について
学校法人中央大学理事会は、6月20日（土）午後4時に理事会を開催し、学校法人中央大学理事長に大村 雅彦（おおむら まさひこ）名誉教授を選任（再任）いたしましたので、お知らせいたします。
就任日は令和8年6月20日、任期は令和8年6月20日~令和10年度に関する定時評議員会終結時（約３年間）。
理事長大村雅彦の経歴におきましては、以下のとおりお知らせさせていただきます。
氏 名 大村 雅彦（おおむら まさひこ）
生年月日 1954年（昭和29年）3月6日 （72歳）
出 身 地 兵庫県
経歴
1977年（昭和52年）3月 中央大学法学部法律学科卒業
1979年（昭和54年）3月 中央大学大学院法学研究科博士課程前期課程修了
1979年（昭和54年）4月 中央大学法学部助手
1983年（昭和58年）4月 中央大学法学部助教授
1990年（平成2年）4月 中央大学法学部教授
1991年（平成3年）4月 テキサス大学（UT）ロースクール客員研究員
1992年（平成4年）6月 ケンブリッジ大学客員研究員
1998年（平成10年）12月 カンボディア法制度整備支援（JICA）民事訴訟法作業部会委員
1999年（平成11年）1月 法務省旧司法試験第二次試験考査委員
1999年（平成11年）3月 オーストラリア国立大学（ANU）客員教授
2002年（平成14年）4月 文部科学省学校法人運営調査委員
2003年（平成15年）4月 文部科学省大学設置・学校法人審議会大学設置分科会専門委員
2004年（平成16年）4月 中央大学大学院法務研究科教授、中央大学大学院法務研究科長
2005年（平成17年）5月 学校法人中央大学理事
2005年（平成17年）11月 中央大学大学院法務研究科長、学校法人中央大学理事
2006年（平成18年）11月 法務省新司法試験考査委員
2009年（平成21年）5月 学校法人中央大学選任評議員
2010年（平成22年）4月 文部科学省中央教育審議会（法科大学院特別委員会）専門委員
2010年（平成22年）9月 カリフォルニア大学（UC）ヘイスティングス校客員研究員
2012年（平成24年）10月 中央大学国際センター所長
2013年（平成25年）4月 大学基準協会法科大学院認証評価委員会委員長
2013年（平成25年）8月 博士（法学）（中央大学）
2014年（平成26年）5月 学校法人中央大学常任理事
2015年（平成27年）3月 法務省外国法事務弁護士制度に係る検討会委員（座長代理）
2015年（平成27年）5月 International Association of Procedural Law 名誉副会長
2016年（平成28年）4月 文部科学省私立大学等の振興に関する検討会議委員
2016年（平成28年）4月 文部科学省学校法人運営調査委員会委員
2017年（平成29年）3月 学校法人中央大学理事長職務代行
2017年（平成29年）5月 学校法人中央大学理事長
2020年（令和2年）6月 学校法人中央大学理事長
2021年（令和3年）3月 中央大学名誉教授
2023年（令和5年）6月 学校法人中央大学理事長
2025年（令和7年）4月 文部科学省学校法人運営調査委員会主査
2026年（令和8年）6月 学校法人中央大学理事長
以上
＜取材に関するお問い合わせ＞
中央大学広報室
Email：kk-grp［アット］g.chuo-u.ac.jp
※［アット］を［@］に変更してください。
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
就任日は令和8年6月20日、任期は令和8年6月20日~令和10年度に関する定時評議員会終結時（約３年間）。
理事長大村雅彦の経歴におきましては、以下のとおりお知らせさせていただきます。
生年月日 1954年（昭和29年）3月6日 （72歳）
出 身 地 兵庫県
経歴
1977年（昭和52年）3月 中央大学法学部法律学科卒業
1979年（昭和54年）3月 中央大学大学院法学研究科博士課程前期課程修了
1979年（昭和54年）4月 中央大学法学部助手
1983年（昭和58年）4月 中央大学法学部助教授
1990年（平成2年）4月 中央大学法学部教授
1991年（平成3年）4月 テキサス大学（UT）ロースクール客員研究員
1992年（平成4年）6月 ケンブリッジ大学客員研究員
1998年（平成10年）12月 カンボディア法制度整備支援（JICA）民事訴訟法作業部会委員
1999年（平成11年）1月 法務省旧司法試験第二次試験考査委員
1999年（平成11年）3月 オーストラリア国立大学（ANU）客員教授
2002年（平成14年）4月 文部科学省学校法人運営調査委員
2003年（平成15年）4月 文部科学省大学設置・学校法人審議会大学設置分科会専門委員
2004年（平成16年）4月 中央大学大学院法務研究科教授、中央大学大学院法務研究科長
2005年（平成17年）5月 学校法人中央大学理事
2005年（平成17年）11月 中央大学大学院法務研究科長、学校法人中央大学理事
2006年（平成18年）11月 法務省新司法試験考査委員
2009年（平成21年）5月 学校法人中央大学選任評議員
2010年（平成22年）4月 文部科学省中央教育審議会（法科大学院特別委員会）専門委員
2010年（平成22年）9月 カリフォルニア大学（UC）ヘイスティングス校客員研究員
2012年（平成24年）10月 中央大学国際センター所長
2013年（平成25年）4月 大学基準協会法科大学院認証評価委員会委員長
2013年（平成25年）8月 博士（法学）（中央大学）
2014年（平成26年）5月 学校法人中央大学常任理事
2015年（平成27年）3月 法務省外国法事務弁護士制度に係る検討会委員（座長代理）
2015年（平成27年）5月 International Association of Procedural Law 名誉副会長
2016年（平成28年）4月 文部科学省私立大学等の振興に関する検討会議委員
2016年（平成28年）4月 文部科学省学校法人運営調査委員会委員
2017年（平成29年）3月 学校法人中央大学理事長職務代行
2017年（平成29年）5月 学校法人中央大学理事長
2020年（令和2年）6月 学校法人中央大学理事長
2021年（令和3年）3月 中央大学名誉教授
2023年（令和5年）6月 学校法人中央大学理事長
2025年（令和7年）4月 文部科学省学校法人運営調査委員会主査
2026年（令和8年）6月 学校法人中央大学理事長
以上
＜取材に関するお問い合わせ＞
中央大学広報室
Email：kk-grp［アット］g.chuo-u.ac.jp
※［アット］を［@］に変更してください。
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/