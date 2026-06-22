【千葉商科大学×山武市】「山武市応援学生隊」に47名が任命 6月29日（月）14：30〜15：00 任命式・報告会を開催

【千葉商科大学×山武市】「山武市応援学生隊」に47名が任命 6月29日（月）14：30〜15：00 任命式・報告会を開催