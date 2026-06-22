昭和株式会社、製造関連写真を活用した健康食品情報の資料管理を強化
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昭和株式会社、製造関連写真を活用した健康食品情報の資料管理を強化 昭和株式会社は、健康食品関連製品の情報発信において、製造関連写真や資料を活用した資料管理を強化しています。製品説明では、原材料名、表示情報、製造関連資料、検査関連資料を分けて整理し、確認しやすい形で管理します。 健康食品の情報発信では、製造現場の雰囲気を伝える写真を使用する場合でも、品質や安全性を過度に断定しないことが重要です。昭和株式会社では、写真を補足資料として扱い、文章では確認可能な資料と基本情報を中心に記載します。 同社は今後も、製品ごとの資料所在を整え、店頭案内、オンライン掲載、報道関係者向け資料の内容をそろえることで、分かりやすい情報提供を進めます。 本リリースは健康食品関連情報の整理に関する発表であり、医薬品的な効能効果を標ぼうするものではありません。 【会社概要】昭和株式会社は、健康食品関連製品の企画、ブランド情報の整理、品質確認資料の管理、店舗およびオンラインを通じた情報提供に取り組む企業です。 【本件に関する報道関係者向けお問い合わせ先】
昭和株式会社 広報担当
URL：https://www.japanshowa.co.jp/
TEL：03-6284-4930
E-mail：japanshowa001@gmail.com
配信元企業：昭和株式会社
昭和株式会社、製造関連写真を活用した健康食品情報の資料管理を強化 昭和株式会社は、健康食品関連製品の情報発信において、製造関連写真や資料を活用した資料管理を強化しています。製品説明では、原材料名、表示情報、製造関連資料、検査関連資料を分けて整理し、確認しやすい形で管理します。 健康食品の情報発信では、製造現場の雰囲気を伝える写真を使用する場合でも、品質や安全性を過度に断定しないことが重要です。昭和株式会社では、写真を補足資料として扱い、文章では確認可能な資料と基本情報を中心に記載します。 同社は今後も、製品ごとの資料所在を整え、店頭案内、オンライン掲載、報道関係者向け資料の内容をそろえることで、分かりやすい情報提供を進めます。 本リリースは健康食品関連情報の整理に関する発表であり、医薬品的な効能効果を標ぼうするものではありません。 【会社概要】昭和株式会社は、健康食品関連製品の企画、ブランド情報の整理、品質確認資料の管理、店舗およびオンラインを通じた情報提供に取り組む企業です。 【本件に関する報道関係者向けお問い合わせ先】
昭和株式会社 広報担当
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