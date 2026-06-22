京都 SNSマーケティングの新定番が誕生--株式会社キングプロテアが京都エリア向けショート動画運用代行を本格スタート
～～～累計動画制作1,500本超・26アカウント運用のノウハウを京都の店舗ビジネスへ。TikTok・Instagramを起点に「伝わらない」を売上に変える～～～
京都 SNSマーケティングを本格強化したい店舗ビジネス経営者へ向け、株式会社キングプロテア（代表取締役CEO：岸本一翔、本社：北海道札幌市）は2026年5月30日より、京都エリアを対象としたTikTok・Instagramショート動画運用代行サービスの提供を正式に開始した。累計1,500本超の動画制作実績と26アカウントの並行運用から生まれた勝ちパターンを、京都の飲食・美容・観光・小売業へ展開する。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350966/images/bodyimage1】
京都 SNSマーケティングが「今」大きく変わりつつある理由--市場背景と課題の全容
京都 SNSマーケティングの重要性は、ここ数年で急激に高まっている。観光・飲食・伝統工芸・美容サロンなど多様な産業が集積する京都では、インバウンド需要の回復とともにSNS経由での来店・予約が増加傾向にある。しかし、その恩恵を受けられている事業者はまだ一部にとどまっている。
総務省「令和6年版 情報通信白書」によると、国内中小企業のSNS活用率は年々上昇しているものの、「継続的に運用できている」と回答した企業は全体の3割程度にとどまる。特に店舗ビジネスを営む中小企業においては、「投稿してみたが伸びなかった」「担当者が退職して止まった」「撮影・編集のリソースがない」という声が後を絶たない。
京都市内においても同様の構造的課題が存在する。多くの店舗が観光シーズン・桜や紅葉の時期に集客が偏り、オフシーズンの集客をSNSで補完したいと考えながらも、実行できていないケースが多い。「やるべきだとわかっているが、手が回らない」という状態が、京都の地域事業者のSNSマーケティングにおける最大の障壁になっている。
株式会社キングプロテアが現在運用している26アカウントのデータを分析すると、月10本以上のショート動画を6ヶ月以上継続投稿したアカウントは、開始から6ヶ月時点でフォロワーが平均（具体的な数字をクライアントから受領後に挿入）倍に増加する傾向がある。継続性こそが、SNSにおける最大の差別化要因だ。この「継続を仕組み化する」ことが、キングプロテアが京都エリアの事業者に提供する最大の価値である。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350966/images/bodyimage2】
京都 SNSマーケティング支援の全詳細--サービス内容・対象業種・料金体系を一挙公開
京都 SNSマーケティング支援として、株式会社キングプロテアが提供するのは「企画・台本・撮影・編集・投稿・分析」まで一気通貫のショート動画運用代行だ。クライアントが行うのは「撮影時間の確保」のみ。それ以外の作業は全てキングプロテアのクリエイターチームが担う。
**【提供する主なサービス内容】**
- TikTok運用代行（ショート動画 月10本以上）
- Instagram運用代行（リール 月10本＋フィード 月4本以上）
- YouTubeショート連動運用
- アカウント立ち上げ初期設計（コンセプト・プロフィール・初動戦略）
- 月次分析レポート・改善提案
- 撮影同行（店舗密着・社長密着型）
- 台本・絵コンテ制作
- 動画編集（縦型ショート専門・テロップ・SE・音源選定含む）
**【対象業種（京都エリア特有の業種も含む）】**
飲食店／和食・料亭／美容サロン・ヘアサロン／整骨院・整体院／宿泊施設・旅館・町家ゲストハウス／伝統工芸・体験型ショップ／小売店・セレクトショップ／クリニック 他
**【料金プラン（税込表記）】**
- キャストプラン：88,000円／月（月4本投稿・企画～編集～レポート含む）
- 店舗SNS運用プラン：177,000円／月（ショート動画月8本・Meta広告配信・運用含む）
- 法人SNS運用プラン：198,000円／月（ショート動画月10本・Meta広告配信・運用含む）
最低推奨契約期間は6ヶ月。SNSは継続投稿による蓄積がフォロワー増加・エンゲージメント向上に直結するため、短期スポット対応ではなく伴走型の長期支援を基本としている。初回はヒアリングをもとに最適プランを提案する。まずはWebフォーム（https://kingprotea.jp/contact/）または電話（090-3898-9276）からお問い合わせいただきたい。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350966/images/bodyimage3】
京都 SNSマーケティングに「なぜショート動画」なのか--TikTok・Instagramが地方店舗に最も効く理由
京都 SNSマーケティングの手法には、テキスト投稿・画像投稿・ライブ配信・ショート動画など複数の選択肢がある。その中でキングプロテアがショート動画に特化する理由は、データと実務経験の両面から裏付けられている。
Meta社の国内レポート（2025年）によれば、Instagramリールは通常のフィード投稿と比較して平均2～3倍のリーチを獲得しやすいとされる。TikTokにおいても、アルゴリズムがフォロワー数に関わらず良質なコンテンツを拡散する設計になっており、アカウント開設直後の「ゼロからの認知拡大」に最も適したプラットフォームとして機能する。
キングプロテアが支援した事例を見ても、この傾向は明確だ。株式会社エンクル様（SOIL CHOCOLATE）では384,000再生、株式会社CAICA様では328,000再生、株式会社マーズデザイン様では88,000再生、渋谷文化村レディースクリニック様では76,000再生を記録している。これらの数字は、フォロワー数が少ない段階から良質なショート動画を継続投稿することで達成したものだ。
さらに重要なのは「動画→SNS→公式LINE→予約・来店」という導線設計だ。バズった動画でプロフィールに飛んだユーザーが、LINE友達追加→クーポン取得→来店予約という行動フローを自然に踏めるように設計することで、「再生数は伸びたが売上につながらない」という典型的な失敗を防ぐ。手結整体院では、このLINE活用導線の設計により支援開始1ヶ月で月商が前年比166%（月商75万円→125万円）に増加した実績がある。
京都の事業者にとって特に有効なのが「場所・体験・ストーリー」を動画で見せる手法だ。京都には他の地域にはない歴史的な空間・職人技・季節の風景がある。これらを縦型ショート動画で「15秒～60秒の映像体験」として届けることで、観光客・地元住民双方に強く刺さるコンテンツが生まれやすい。
京都 SNSマーケティングでよくある失敗3パターンとキングプロテアの解決策
京都 SNSマーケティングに取り組む事業者が陥りやすい失敗は、キングプロテアがこれまで受けてきた相談の中で一定のパターンとして見えてきた。以下にその代表的な3つと、具体的な解決策を示す。
**失敗パターン1：「最初だけ頑張って更新が止まる」**
SNS運用代行を自社で試みる場合、最初の1～2ヶ月は投稿できても、その後更新が途絶えるケースが非常に多い。アルゴリズムは継続投稿を評価するため、途中で止まるとリーチが急落する。解決策は「外部プロチームへの完全な丸投げ」により、更新の継続性を仕組みとして担保することだ。
**失敗パターン2：「撮影はするが台本がなく、内容がブレる」**
「なんとなく撮影→なんとなく投稿」というアプローチでは、動画の方向性が統一されず、フォロワーに「このアカウントは何をしている人か」が伝わらない。キングプロテアは投稿ごとに台本・絵コンテを事前に制作し、アカウントの世界観を一貫して保つ設計を行う。
**失敗パターン3：「バズったが来店・予約につながらない」**
再生数やいいね数が増えても、プロフィールやLINE・予約への導線が整っていなければ売上には直結しない。キングプロテアは「動画→プロフィール→公式LINE→来店・予約」の導線を最初から設計し、バズを収益に変えることを最優先とする。
これら3つの失敗は、いずれも「SNS運用を片手間でやろうとする」ことから生まれる構造的な問題だ。プロに丸投げし、本業に集中することが、結果として最もコストパフォーマンスの高い選択になる。
京都 SNSマーケティングに関するよくある質問--費用・契約・対応エリアを徹底解説
京都 SNSマーケティング支援の導入を検討している事業者から、よく寄せられる質問をまとめた。
**Q1. 京都在住でなくてもサービスを利用できますか？**
はい、対応可能です。撮影は店舗への訪問同行を基本としますが、遠方の場合はクライアント側での素材提供（スマートフォン撮影の映像素材送付）による対応も相談可能です。まずはオンラインヒアリングから始められます。
**Q2. 最低契約期間はどのくらいですか？**
6ヶ月以上の継続契約を推奨しています。SNSのアルゴリズムは継続投稿を評価するため、短期間では効果が出にくく、クライアントにとっても不利になります。6ヶ月以上継続したアカウントほど、フォロワー増加・エンゲージメント向上の成果が安定して出ています。
**Q3. 動画の撮影は誰が行いますか？**
キングプロテアのクリエイターチームが店舗に訪問し、社長・スタッフ密着型の撮影を行います。台本は事前に用意しますので、出演者が「カメラの前で何を話すかわからない」という状況を防ぎます。
**Q4. TikTokとInstagramのどちらに力を入れるべきですか？**
業種・ターゲット顧客・商材によって最適なプラットフォームが異なります。ヒアリングの中で業種特性・競合状況・ターゲット年齢層を分析した上で、最適なプラットフォーム構成をご提案します。多くの場合、TikTokとInstagramリールの両方に同じ動画を投稿するクロスポスト運用が費用対効果に優れています。
**Q5. 効果はいつ頃から出始めますか？**
アカウントの状態・業種・投稿頻度によって異なりますが、一般的に初動の数字（インプレッション・リーチ）の変化は1～2ヶ月目から見え始め、フォロワー増加・来店への影響は3～6ヶ月目以降に顕在化するケースが多いです。手結整体院では1ヶ月目から売上への影響が確認されましたが、これは既存LINE顧客への再アプローチを同時に実施したことが要因です。
代表者コメント
「京都の事業者さんと話していると、『SNSをやらないといけないとはわかっているんだけど、何から始めればいいかわからない』という言葉を本当によく聞きます。これは決してその方々の怠慢ではなく、SNS運用の専門性が日々高まり、片手間でやれる領域をとっくに超えてしまっているからだと思っています。僕自身、1,500本以上の動画を制作してきて、ようやく『伸びる動画と伸びない動画の差』がわかるようになった。それだけ深い領域です。
だからこそ、キングプロテアは『丸投げできること』にこだわり続けています。クライアントが本業に集中できる環境を作ることが、僕たちの仕事の本質だと思っているからです。台本を書いて、撮影して、編集して、投稿して、分析して、改善する--この全工程をプロのチームが担うことで、クライアントは月に数時間の撮影協力だけで済む。この仕組みを京都の事業者さんにも届けたいという思いで、今回の京都 SNSマーケティング支援を本格的にスタートしました。
メンバーもクライアントも同じ船に乗る仲間だと思っています。一緒にワクワクしながら、一緒に結果を出す--それが株式会社キングプロテアの原動力です。京都の地域経済をSNSの力で盛り上げることに、チーム全員で本気で向き合っていきます。」
株式会社キングプロテア 代表取締役CEO 岸本一翔
今後の展望
株式会社キングプロテアは、2026年内に京都エリアでの運用アカウント数を（具体的な数字をクライアントから受領後に挿入）件以上に拡大することを目指している。特に飲食・宿泊・伝統工芸・美容の4業種に絞った「京都特化の業種別勝ちパターン」を確立し、業種ごとのテンプレート化・スピード立ち上げを実現する体制を整備する。
また、SNS運用代行に加え、Meta広告・公式LINE構築・MEO対策を組み合わせた「集客の一気通貫パッケージ」の京都版提供も検討中だ。動画でバズを生み、広告で刈り取り、LINEで顧客化し、MEOで来店につなぐという全体設計を、京都の地域事業者が手の届くコストで活用できる環境を整えていく。
さらに、代表・岸本一翔が主催する経営者コミュニティの活動を通じて、京都エリアの経営者・事業主との接点を積極的に作り、SNSマーケティングの重要性を広める啓発活動も展開していく予定だ。2026年内には京都エリアでのセミナー・交流会の開催も計画している。
「北海道・札幌で積み上げてきた実績とノウハウを、日本全国の地域事業者に届けること」--それがキングプロテアの次のフェーズだ。京都はその重要な一歩目となる。
会社概要
・会社名: 株式会社キングプロテア（King Protea Inc.）
・代表者: 代表取締役CEO 岸本一翔（Kazuma Kishimoto）
・電話番号: 090-3898-9276（受付：平日9:00～18:00）
・メール: info@kingprotea.jp
・事業内容: SNS運用代行（TikTok／Instagram／YouTubeショート 他）・動画制作・Webマーケティング支援
・URL: https://kingprotea.jp
配信元企業：株式会社キングプロテア
京都 SNSマーケティングを本格強化したい店舗ビジネス経営者へ向け、株式会社キングプロテア（代表取締役CEO：岸本一翔、本社：北海道札幌市）は2026年5月30日より、京都エリアを対象としたTikTok・Instagramショート動画運用代行サービスの提供を正式に開始した。累計1,500本超の動画制作実績と26アカウントの並行運用から生まれた勝ちパターンを、京都の飲食・美容・観光・小売業へ展開する。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350966/images/bodyimage1】
京都 SNSマーケティングが「今」大きく変わりつつある理由--市場背景と課題の全容
京都 SNSマーケティングの重要性は、ここ数年で急激に高まっている。観光・飲食・伝統工芸・美容サロンなど多様な産業が集積する京都では、インバウンド需要の回復とともにSNS経由での来店・予約が増加傾向にある。しかし、その恩恵を受けられている事業者はまだ一部にとどまっている。
総務省「令和6年版 情報通信白書」によると、国内中小企業のSNS活用率は年々上昇しているものの、「継続的に運用できている」と回答した企業は全体の3割程度にとどまる。特に店舗ビジネスを営む中小企業においては、「投稿してみたが伸びなかった」「担当者が退職して止まった」「撮影・編集のリソースがない」という声が後を絶たない。
京都市内においても同様の構造的課題が存在する。多くの店舗が観光シーズン・桜や紅葉の時期に集客が偏り、オフシーズンの集客をSNSで補完したいと考えながらも、実行できていないケースが多い。「やるべきだとわかっているが、手が回らない」という状態が、京都の地域事業者のSNSマーケティングにおける最大の障壁になっている。
株式会社キングプロテアが現在運用している26アカウントのデータを分析すると、月10本以上のショート動画を6ヶ月以上継続投稿したアカウントは、開始から6ヶ月時点でフォロワーが平均（具体的な数字をクライアントから受領後に挿入）倍に増加する傾向がある。継続性こそが、SNSにおける最大の差別化要因だ。この「継続を仕組み化する」ことが、キングプロテアが京都エリアの事業者に提供する最大の価値である。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350966/images/bodyimage2】
京都 SNSマーケティング支援の全詳細--サービス内容・対象業種・料金体系を一挙公開
京都 SNSマーケティング支援として、株式会社キングプロテアが提供するのは「企画・台本・撮影・編集・投稿・分析」まで一気通貫のショート動画運用代行だ。クライアントが行うのは「撮影時間の確保」のみ。それ以外の作業は全てキングプロテアのクリエイターチームが担う。
**【提供する主なサービス内容】**
- TikTok運用代行（ショート動画 月10本以上）
- Instagram運用代行（リール 月10本＋フィード 月4本以上）
- YouTubeショート連動運用
- アカウント立ち上げ初期設計（コンセプト・プロフィール・初動戦略）
- 月次分析レポート・改善提案
- 撮影同行（店舗密着・社長密着型）
- 台本・絵コンテ制作
- 動画編集（縦型ショート専門・テロップ・SE・音源選定含む）
**【対象業種（京都エリア特有の業種も含む）】**
飲食店／和食・料亭／美容サロン・ヘアサロン／整骨院・整体院／宿泊施設・旅館・町家ゲストハウス／伝統工芸・体験型ショップ／小売店・セレクトショップ／クリニック 他
**【料金プラン（税込表記）】**
- キャストプラン：88,000円／月（月4本投稿・企画～編集～レポート含む）
- 店舗SNS運用プラン：177,000円／月（ショート動画月8本・Meta広告配信・運用含む）
- 法人SNS運用プラン：198,000円／月（ショート動画月10本・Meta広告配信・運用含む）
最低推奨契約期間は6ヶ月。SNSは継続投稿による蓄積がフォロワー増加・エンゲージメント向上に直結するため、短期スポット対応ではなく伴走型の長期支援を基本としている。初回はヒアリングをもとに最適プランを提案する。まずはWebフォーム（https://kingprotea.jp/contact/）または電話（090-3898-9276）からお問い合わせいただきたい。
京都 SNSマーケティングに「なぜショート動画」なのか--TikTok・Instagramが地方店舗に最も効く理由
京都 SNSマーケティングの手法には、テキスト投稿・画像投稿・ライブ配信・ショート動画など複数の選択肢がある。その中でキングプロテアがショート動画に特化する理由は、データと実務経験の両面から裏付けられている。
Meta社の国内レポート（2025年）によれば、Instagramリールは通常のフィード投稿と比較して平均2～3倍のリーチを獲得しやすいとされる。TikTokにおいても、アルゴリズムがフォロワー数に関わらず良質なコンテンツを拡散する設計になっており、アカウント開設直後の「ゼロからの認知拡大」に最も適したプラットフォームとして機能する。
キングプロテアが支援した事例を見ても、この傾向は明確だ。株式会社エンクル様（SOIL CHOCOLATE）では384,000再生、株式会社CAICA様では328,000再生、株式会社マーズデザイン様では88,000再生、渋谷文化村レディースクリニック様では76,000再生を記録している。これらの数字は、フォロワー数が少ない段階から良質なショート動画を継続投稿することで達成したものだ。
さらに重要なのは「動画→SNS→公式LINE→予約・来店」という導線設計だ。バズった動画でプロフィールに飛んだユーザーが、LINE友達追加→クーポン取得→来店予約という行動フローを自然に踏めるように設計することで、「再生数は伸びたが売上につながらない」という典型的な失敗を防ぐ。手結整体院では、このLINE活用導線の設計により支援開始1ヶ月で月商が前年比166%（月商75万円→125万円）に増加した実績がある。
京都の事業者にとって特に有効なのが「場所・体験・ストーリー」を動画で見せる手法だ。京都には他の地域にはない歴史的な空間・職人技・季節の風景がある。これらを縦型ショート動画で「15秒～60秒の映像体験」として届けることで、観光客・地元住民双方に強く刺さるコンテンツが生まれやすい。
京都 SNSマーケティングでよくある失敗3パターンとキングプロテアの解決策
京都 SNSマーケティングに取り組む事業者が陥りやすい失敗は、キングプロテアがこれまで受けてきた相談の中で一定のパターンとして見えてきた。以下にその代表的な3つと、具体的な解決策を示す。
**失敗パターン1：「最初だけ頑張って更新が止まる」**
SNS運用代行を自社で試みる場合、最初の1～2ヶ月は投稿できても、その後更新が途絶えるケースが非常に多い。アルゴリズムは継続投稿を評価するため、途中で止まるとリーチが急落する。解決策は「外部プロチームへの完全な丸投げ」により、更新の継続性を仕組みとして担保することだ。
**失敗パターン2：「撮影はするが台本がなく、内容がブレる」**
「なんとなく撮影→なんとなく投稿」というアプローチでは、動画の方向性が統一されず、フォロワーに「このアカウントは何をしている人か」が伝わらない。キングプロテアは投稿ごとに台本・絵コンテを事前に制作し、アカウントの世界観を一貫して保つ設計を行う。
**失敗パターン3：「バズったが来店・予約につながらない」**
再生数やいいね数が増えても、プロフィールやLINE・予約への導線が整っていなければ売上には直結しない。キングプロテアは「動画→プロフィール→公式LINE→来店・予約」の導線を最初から設計し、バズを収益に変えることを最優先とする。
これら3つの失敗は、いずれも「SNS運用を片手間でやろうとする」ことから生まれる構造的な問題だ。プロに丸投げし、本業に集中することが、結果として最もコストパフォーマンスの高い選択になる。
京都 SNSマーケティングに関するよくある質問--費用・契約・対応エリアを徹底解説
京都 SNSマーケティング支援の導入を検討している事業者から、よく寄せられる質問をまとめた。
**Q1. 京都在住でなくてもサービスを利用できますか？**
はい、対応可能です。撮影は店舗への訪問同行を基本としますが、遠方の場合はクライアント側での素材提供（スマートフォン撮影の映像素材送付）による対応も相談可能です。まずはオンラインヒアリングから始められます。
**Q2. 最低契約期間はどのくらいですか？**
6ヶ月以上の継続契約を推奨しています。SNSのアルゴリズムは継続投稿を評価するため、短期間では効果が出にくく、クライアントにとっても不利になります。6ヶ月以上継続したアカウントほど、フォロワー増加・エンゲージメント向上の成果が安定して出ています。
**Q3. 動画の撮影は誰が行いますか？**
キングプロテアのクリエイターチームが店舗に訪問し、社長・スタッフ密着型の撮影を行います。台本は事前に用意しますので、出演者が「カメラの前で何を話すかわからない」という状況を防ぎます。
**Q4. TikTokとInstagramのどちらに力を入れるべきですか？**
業種・ターゲット顧客・商材によって最適なプラットフォームが異なります。ヒアリングの中で業種特性・競合状況・ターゲット年齢層を分析した上で、最適なプラットフォーム構成をご提案します。多くの場合、TikTokとInstagramリールの両方に同じ動画を投稿するクロスポスト運用が費用対効果に優れています。
**Q5. 効果はいつ頃から出始めますか？**
アカウントの状態・業種・投稿頻度によって異なりますが、一般的に初動の数字（インプレッション・リーチ）の変化は1～2ヶ月目から見え始め、フォロワー増加・来店への影響は3～6ヶ月目以降に顕在化するケースが多いです。手結整体院では1ヶ月目から売上への影響が確認されましたが、これは既存LINE顧客への再アプローチを同時に実施したことが要因です。
代表者コメント
「京都の事業者さんと話していると、『SNSをやらないといけないとはわかっているんだけど、何から始めればいいかわからない』という言葉を本当によく聞きます。これは決してその方々の怠慢ではなく、SNS運用の専門性が日々高まり、片手間でやれる領域をとっくに超えてしまっているからだと思っています。僕自身、1,500本以上の動画を制作してきて、ようやく『伸びる動画と伸びない動画の差』がわかるようになった。それだけ深い領域です。
だからこそ、キングプロテアは『丸投げできること』にこだわり続けています。クライアントが本業に集中できる環境を作ることが、僕たちの仕事の本質だと思っているからです。台本を書いて、撮影して、編集して、投稿して、分析して、改善する--この全工程をプロのチームが担うことで、クライアントは月に数時間の撮影協力だけで済む。この仕組みを京都の事業者さんにも届けたいという思いで、今回の京都 SNSマーケティング支援を本格的にスタートしました。
メンバーもクライアントも同じ船に乗る仲間だと思っています。一緒にワクワクしながら、一緒に結果を出す--それが株式会社キングプロテアの原動力です。京都の地域経済をSNSの力で盛り上げることに、チーム全員で本気で向き合っていきます。」
株式会社キングプロテア 代表取締役CEO 岸本一翔
今後の展望
株式会社キングプロテアは、2026年内に京都エリアでの運用アカウント数を（具体的な数字をクライアントから受領後に挿入）件以上に拡大することを目指している。特に飲食・宿泊・伝統工芸・美容の4業種に絞った「京都特化の業種別勝ちパターン」を確立し、業種ごとのテンプレート化・スピード立ち上げを実現する体制を整備する。
また、SNS運用代行に加え、Meta広告・公式LINE構築・MEO対策を組み合わせた「集客の一気通貫パッケージ」の京都版提供も検討中だ。動画でバズを生み、広告で刈り取り、LINEで顧客化し、MEOで来店につなぐという全体設計を、京都の地域事業者が手の届くコストで活用できる環境を整えていく。
さらに、代表・岸本一翔が主催する経営者コミュニティの活動を通じて、京都エリアの経営者・事業主との接点を積極的に作り、SNSマーケティングの重要性を広める啓発活動も展開していく予定だ。2026年内には京都エリアでのセミナー・交流会の開催も計画している。
「北海道・札幌で積み上げてきた実績とノウハウを、日本全国の地域事業者に届けること」--それがキングプロテアの次のフェーズだ。京都はその重要な一歩目となる。
会社概要
・会社名: 株式会社キングプロテア（King Protea Inc.）
・代表者: 代表取締役CEO 岸本一翔（Kazuma Kishimoto）
・電話番号: 090-3898-9276（受付：平日9:00～18:00）
・メール: info@kingprotea.jp
・事業内容: SNS運用代行（TikTok／Instagram／YouTubeショート 他）・動画制作・Webマーケティング支援
・URL: https://kingprotea.jp
配信元企業：株式会社キングプロテア
プレスリリース詳細へ