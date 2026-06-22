2026年7月3日、「ガラディア2026」～ビューティーショー＆ブライダルコレクション～を開催します！【千葉ビューティー＆ブライダル専門学校】
2026年7月3日(金)に本学園 千葉ビューティー＆ブライダル専門学校で、美容・ブライダル業界を目指す学生が2年間学んだ知識技術をビューティーショー＆ブライダルコレクション（ショー形式）で披露いたします。
※千葉ビューティー＆ブライダル専門学校HP：https://www.sanko.ac.jp/chiba-beauty/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353132/images/bodyimage1】
このビューティーショー＆ブライダルコレクションは、学生自身が主体的に考え、計画性や協調性を身につけながら見ている人を魅了するできるよう2年間の学びの集大成として作り上げていくショーです。
今年のテーマは「Art」です。各学科（クラス）による個性豊かなショーをぜひお楽しみください。
衣装はもちろん、ヘアメイクやネイルなど細部にまでこだわり、準備を進めております。
今年度は千葉市民会館大ホールにて、18時より開演いたします。
在校生の保護者様や高校生の皆さまをご招待し、開催いたします。
※高校生の皆さまの参加お申し込みはこちら
https://forms.sanko.ac.jp/3cj75a/chibabeauty/eventdetail.php?GP=755&RDFlag=1
会場案内千葉市民会館 https://www.f-cp.jp/shimin/access/
本件に関する取材問い合わせ先
東房真由 tobo-mayu@sanko.ac.jp
植田晃子 ueta-akiko@sanko.ac.jp
配信元企業：学校法人三幸学園
※千葉ビューティー＆ブライダル専門学校HP：https://www.sanko.ac.jp/chiba-beauty/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353132/images/bodyimage1】
このビューティーショー＆ブライダルコレクションは、学生自身が主体的に考え、計画性や協調性を身につけながら見ている人を魅了するできるよう2年間の学びの集大成として作り上げていくショーです。
今年のテーマは「Art」です。各学科（クラス）による個性豊かなショーをぜひお楽しみください。
衣装はもちろん、ヘアメイクやネイルなど細部にまでこだわり、準備を進めております。
今年度は千葉市民会館大ホールにて、18時より開演いたします。
在校生の保護者様や高校生の皆さまをご招待し、開催いたします。
※高校生の皆さまの参加お申し込みはこちら
https://forms.sanko.ac.jp/3cj75a/chibabeauty/eventdetail.php?GP=755&RDFlag=1
会場案内千葉市民会館 https://www.f-cp.jp/shimin/access/
本件に関する取材問い合わせ先
東房真由 tobo-mayu@sanko.ac.jp
植田晃子 ueta-akiko@sanko.ac.jp
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