エヌ・エイ・シー・ケア、岩手県八幡平市より「特定健康診査受診率向上業務」を受託
ITを活用したヘルスケア事業を展開する、株式会社エヌ・エイ・シー・ケア（所在地：東京都千代田区、代表取締役：山崎 直人）は、岩手県八幡平市が実施する「特定健康診査受診率向上業務」を受託したことを2026年6月22日に発表しました。
【八幡平市の概要】
八幡平市は、岩手県盛岡市の北西約 34 キロメートルに位置し、北東北3県のほぼ中心にあり、古くから秋田県や青森県へ通じる旧鹿角街道が発達しています。市の南側には秀峰・岩手山がそびえ、西部地域 は、八幡平をはじめとする奥羽山脈の山々が南北に連なり、中央部は前森山、七時雨山、田代山などの山々が横断しています。総面積は 862.30 平方キロメートルと東京 23 区よりも広く、岩手県の総面積の約 6 パーセントを占めています。
八幡平市国民健康保険「第3期データヘルス計画及び第4期特定健康診査等実施計画」によると、生活習慣病の医療費が高く、1人あたり医療費も県平均・全国平均と比較して高くなっています。医療費の上位10疾病のうち半分は糖尿病、慢性腎臓病（透析あり）、高血圧症などの生活習慣病であることから、生活習慣病の重症化予防や特定健康診査の受診率向上を目指しています。
令和4年度の特定健康診査受診率は39.6％で、岩手県の45.3％より5.7ポイント下回っています。データヘルス計画期間内に特定健診受診率45％を目指しており、健診未受診者への対策を進めています。
【エヌ・エイ・シー・ケアの健診データを活用した「健康アドバイス」とは】
エヌ・エイ・シー・ケアが提供する「健康アドバイス」は、過去に健診を受けた方を対象に、健診結果をもとにした完全個別のアドバイスを記載したサービスです。アドバイスコメントは、糖尿病専門医の監修のもと独自のノウハウを活用した具体的な内容となっており、個人の健康状態の認識、健康意識の向上、次回の健診受診につながることが期待されます。
【八幡平市の取り組み】
八幡平市国民健康保険では、過去5年間の特定健康診査結果や受診履歴データを突合・分析し、対象者をセグメント化したうえで、一人ひとりの健診結果やその推移に基づいた個別アドバイスを記載した「個別受診勧奨シート」の送付を実施します。この取り組みにより、生活習慣病の早期発見・早期治療の促進と、被保険者の健康に対する意識向上を図ることを目指しています。
また、医療機関で治療中の方を対象に、みなし健診（治療中の方の特定健康診査等情報提供）の情報提供を依頼することで、特定健康診査受診率向上を目指します。
令和8年度はエヌ・エイ・シー・ケアが受託し、八幡平市において当社が受託するのは初となります。
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【エヌ・エイ・シー・ケアについて】
エヌ・エイ・シー・ケアは、ヘルスケア分野におけるITの活用をベースとして、「産業医や保健師等の医療専門職が本来時間をかけるべき業務に注力できるようにする」ことを基本コンセプトとした企業向けソリューションやサービスと、保険者向けサービスを提供しています。
企業向けサービスでは、「健康経営(R)」を目指す企業の増加とともに、健康管理システム「Be Health」や健診実施機関ごとに異なる健診結果データのフォーマットを統一できるツール「Unifier」など、従業員の健康管理に力を入れている企業でエヌ・エイ・シー・ケアのサービスの採用が広がっています。保険者向けサービスでは、健診データやレセプトデータを活用した分析・介入・通知サービスを提供しており、全国での受託実績を増やしています。
※ 「健康経営(R)」はNPO法人健康経営研究会の登録商標です。
「健診データを活用したデータ分析・通知事業」詳細： https://www.nac-care.co.jp/services/service-3/
「レセプトデータを活用した保健事業の推進および介入・通知事業」詳細：https://www.nac-care.co.jp/services/service-7/
岩手県八幡平市 https://www.city.hachimantai.lg.jp/
【会社概要】
社 名： 株式会社エヌ・エイ・シー・ケア
設立年月日： 2024 年 3 月 1 日
本社所在地： 〒102-0094東京都千代田区紀尾井町４番１号 ニューオータニ ガーデンコート7階
代 表 者： 山崎 直人
主要事業内容： ヘルスケア事業、システムインテグレーション事業
Ｕ Ｒ Ｌ： https://www.nac-care.co.jp
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社エヌ・エイ・シー・ケア ヘルスケア事業部 営業部
TEL： 03-6261-0222 FAX： 03-6261-0223
配信元企業：株式会社エヌ・エイ・シー・ケア
【八幡平市の概要】
八幡平市は、岩手県盛岡市の北西約 34 キロメートルに位置し、北東北3県のほぼ中心にあり、古くから秋田県や青森県へ通じる旧鹿角街道が発達しています。市の南側には秀峰・岩手山がそびえ、西部地域 は、八幡平をはじめとする奥羽山脈の山々が南北に連なり、中央部は前森山、七時雨山、田代山などの山々が横断しています。総面積は 862.30 平方キロメートルと東京 23 区よりも広く、岩手県の総面積の約 6 パーセントを占めています。
八幡平市国民健康保険「第3期データヘルス計画及び第4期特定健康診査等実施計画」によると、生活習慣病の医療費が高く、1人あたり医療費も県平均・全国平均と比較して高くなっています。医療費の上位10疾病のうち半分は糖尿病、慢性腎臓病（透析あり）、高血圧症などの生活習慣病であることから、生活習慣病の重症化予防や特定健康診査の受診率向上を目指しています。
令和4年度の特定健康診査受診率は39.6％で、岩手県の45.3％より5.7ポイント下回っています。データヘルス計画期間内に特定健診受診率45％を目指しており、健診未受診者への対策を進めています。
【エヌ・エイ・シー・ケアの健診データを活用した「健康アドバイス」とは】
エヌ・エイ・シー・ケアが提供する「健康アドバイス」は、過去に健診を受けた方を対象に、健診結果をもとにした完全個別のアドバイスを記載したサービスです。アドバイスコメントは、糖尿病専門医の監修のもと独自のノウハウを活用した具体的な内容となっており、個人の健康状態の認識、健康意識の向上、次回の健診受診につながることが期待されます。
【八幡平市の取り組み】
八幡平市国民健康保険では、過去5年間の特定健康診査結果や受診履歴データを突合・分析し、対象者をセグメント化したうえで、一人ひとりの健診結果やその推移に基づいた個別アドバイスを記載した「個別受診勧奨シート」の送付を実施します。この取り組みにより、生活習慣病の早期発見・早期治療の促進と、被保険者の健康に対する意識向上を図ることを目指しています。
また、医療機関で治療中の方を対象に、みなし健診（治療中の方の特定健康診査等情報提供）の情報提供を依頼することで、特定健康診査受診率向上を目指します。
令和8年度はエヌ・エイ・シー・ケアが受託し、八幡平市において当社が受託するのは初となります。
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【エヌ・エイ・シー・ケアについて】
エヌ・エイ・シー・ケアは、ヘルスケア分野におけるITの活用をベースとして、「産業医や保健師等の医療専門職が本来時間をかけるべき業務に注力できるようにする」ことを基本コンセプトとした企業向けソリューションやサービスと、保険者向けサービスを提供しています。
企業向けサービスでは、「健康経営(R)」を目指す企業の増加とともに、健康管理システム「Be Health」や健診実施機関ごとに異なる健診結果データのフォーマットを統一できるツール「Unifier」など、従業員の健康管理に力を入れている企業でエヌ・エイ・シー・ケアのサービスの採用が広がっています。保険者向けサービスでは、健診データやレセプトデータを活用した分析・介入・通知サービスを提供しており、全国での受託実績を増やしています。
※ 「健康経営(R)」はNPO法人健康経営研究会の登録商標です。
「健診データを活用したデータ分析・通知事業」詳細： https://www.nac-care.co.jp/services/service-3/
「レセプトデータを活用した保健事業の推進および介入・通知事業」詳細：https://www.nac-care.co.jp/services/service-7/
岩手県八幡平市 https://www.city.hachimantai.lg.jp/
【会社概要】
社 名： 株式会社エヌ・エイ・シー・ケア
設立年月日： 2024 年 3 月 1 日
本社所在地： 〒102-0094東京都千代田区紀尾井町４番１号 ニューオータニ ガーデンコート7階
代 表 者： 山崎 直人
主要事業内容： ヘルスケア事業、システムインテグレーション事業
Ｕ Ｒ Ｌ： https://www.nac-care.co.jp
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社エヌ・エイ・シー・ケア ヘルスケア事業部 営業部
TEL： 03-6261-0222 FAX： 03-6261-0223
配信元企業：株式会社エヌ・エイ・シー・ケア
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