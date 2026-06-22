日本磁気共鳴画像法（MRI）市場、2035年に12億700万米ドル規模へ｜高性能MRI・AI画像診断の普及を背景にCAGR 5.8％で成長 : レポートオーシャン株式会社プレスリリース
日本磁気共鳴画像法（MRI）市場は、2025年の6億8,680万米ドルから2035年には12億700万米ドルに成長すると予測されており、2026年から2035年のCAGRは5.8％と見込まれています。本市場は、単なる画像診断機器の領域を超え、AIや機械学習の統合による臨床効率の向上、診断精度の強化、患者転帰の改善など、医療全体のイノベーションを牽引する戦略的市場へと進化しています。特に、慢性疾患や腫瘍の早期発見・診断におけるMRIの役割は、非侵襲的診断ニーズの高まりとともに重要性を増しています。
2025年および2026年の注目ポイントを含む最新動向
● 市場規模の拡大：2025年時点で6億8,680万米ドルの市場が、2026年から2035年にかけて堅調に拡大。
● AI統合の加速：AI搭載MRIシステムにより、再検査率が15～20％減少し診断精度向上。
● 外来診療所への導入：高解像度MRIシステムの普及により、都市部を中心に迅速かつ正確な診断サービス提供。
● 技術革新による効率化：動き補正や自動再構成アルゴリズムにより、スキャン時間短縮と高精細画像の取得を実現。
● 腫瘍診断需要の増加：日本国内でのがん有病者増加と研究拡大に伴い、腫瘍学分野でのMRI導入が急増。
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AIがもたらす影響 日本磁気共鳴画像法（MRI）市場
日本磁気共鳴画像法（MRI）市場におけるAI統合は、単なる診断支援に留まらず、医療施設全体のワークフローを革新しています。AIアルゴリズムは、放射線科医の目では検出困難な微細な病変を特定し、誤診リスクを低減。さらに、機械学習による画像再構成技術は、より高解像度のスキャンを短時間で実現し、診断までのリードタイムを大幅に短縮しています。結果として、患者の治療計画の迅速化、効率的なリソース配分、そして医療サービス全体の質の向上が図られ、日本市場におけるAI駆動型MRIの導入は予測期間中に急速に拡大すると考えられます。
市場の制約と課題
MRI装置は高額であり、導入・維持コストが市場成長を制限する要因となっています。特に中小規模の診療所や地方の医療機関では、初期投資負担が重く、新品よりも再生品の導入が進む傾向があります。また、閉鎖型MRIによる患者の不快感や閉所恐怖症は、利用率に影響を与える可能性があります。
主要企業のリスト：
● Siemens AG
● Canon Medical Systems
● GE Healthcare
● Fujifilm Holidngs Corporation
● Koninklijke Philips N.V.
市場を牽引する成長要因
● 高精細・低侵襲診断の需要増：慢性疾患やがん検診における精度要求が高まり、閉鎖型高解像度MRIシステムへの需要が拡大。
● 都市部における外来診療所導入の加速：利便性重視の患者ニーズに応え、診断センターでのMRI導入が増加。
● AI・機械学習の統合：診断精度向上と再撮影削減により、医療施設全体の効率化が進展。
● 政府・医療機関の投資：医療技術革新への投資拡大が、市場拡大の追い風に。
市場機会
外来診療所や診断センターへのMRI導入拡大は、都市部における迅速かつ正確な診断需要を背景に、成長機会を提供しています。AIとデータ自動化により効率的な診断ワークフローが可能となり、医療機関は幅広い患者層に対応。加えて、中磁場強度MRIや閉鎖型高解像度システムの普及により、コストパフォーマンスと診断精度のバランスを実現し、予測期間中の市場成長をさらに押し上げています。
2025年および2026年の注目ポイントを含む最新動向
● 市場規模の拡大：2025年時点で6億8,680万米ドルの市場が、2026年から2035年にかけて堅調に拡大。
● AI統合の加速：AI搭載MRIシステムにより、再検査率が15～20％減少し診断精度向上。
● 外来診療所への導入：高解像度MRIシステムの普及により、都市部を中心に迅速かつ正確な診断サービス提供。
● 技術革新による効率化：動き補正や自動再構成アルゴリズムにより、スキャン時間短縮と高精細画像の取得を実現。
● 腫瘍診断需要の増加：日本国内でのがん有病者増加と研究拡大に伴い、腫瘍学分野でのMRI導入が急増。
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AIがもたらす影響 日本磁気共鳴画像法（MRI）市場
日本磁気共鳴画像法（MRI）市場におけるAI統合は、単なる診断支援に留まらず、医療施設全体のワークフローを革新しています。AIアルゴリズムは、放射線科医の目では検出困難な微細な病変を特定し、誤診リスクを低減。さらに、機械学習による画像再構成技術は、より高解像度のスキャンを短時間で実現し、診断までのリードタイムを大幅に短縮しています。結果として、患者の治療計画の迅速化、効率的なリソース配分、そして医療サービス全体の質の向上が図られ、日本市場におけるAI駆動型MRIの導入は予測期間中に急速に拡大すると考えられます。
市場の制約と課題
MRI装置は高額であり、導入・維持コストが市場成長を制限する要因となっています。特に中小規模の診療所や地方の医療機関では、初期投資負担が重く、新品よりも再生品の導入が進む傾向があります。また、閉鎖型MRIによる患者の不快感や閉所恐怖症は、利用率に影響を与える可能性があります。
主要企業のリスト：
● Siemens AG
● Canon Medical Systems
● GE Healthcare
● Fujifilm Holidngs Corporation
● Koninklijke Philips N.V.
市場を牽引する成長要因
● 高精細・低侵襲診断の需要増：慢性疾患やがん検診における精度要求が高まり、閉鎖型高解像度MRIシステムへの需要が拡大。
● 都市部における外来診療所導入の加速：利便性重視の患者ニーズに応え、診断センターでのMRI導入が増加。
● AI・機械学習の統合：診断精度向上と再撮影削減により、医療施設全体の効率化が進展。
● 政府・医療機関の投資：医療技術革新への投資拡大が、市場拡大の追い風に。
市場機会
外来診療所や診断センターへのMRI導入拡大は、都市部における迅速かつ正確な診断需要を背景に、成長機会を提供しています。AIとデータ自動化により効率的な診断ワークフローが可能となり、医療機関は幅広い患者層に対応。加えて、中磁場強度MRIや閉鎖型高解像度システムの普及により、コストパフォーマンスと診断精度のバランスを実現し、予測期間中の市場成長をさらに押し上げています。