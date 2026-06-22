日本磁気共鳴画像法（MRI）市場、2035年に12億700万米ドル規模へ｜高性能MRI・AI画像診断の普及を背景にCAGR 5.8％で成長 : レポートオーシャン株式会社プレスリリース

日本磁気共鳴画像法（MRI）市場、2035年に12億700万米ドル規模へ｜高性能MRI・AI画像診断の普及を背景にCAGR 5.8％で成長 : レポートオーシャン株式会社プレスリリース