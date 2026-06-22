トラブルネイルの専門家事業が始動【シュペルノーヴァ・ネイルズスタジオ】
トラブルネイルの専門家事業が始動
～岡山でトラブルネイル専門の新しいネイルスタジオ形態がスタート～
シュペルノーヴァ・ネイルズスタジオ（岡山市北区奉還町）は、トラブルネイルの専門家として新たな事業展開を開始いたしました。これまで総合的なネイルサロンとして営業してきた当店ですが、今回、トラブルネイルへのお悩みを専門に対応する新しい事業形態を立ち上げました。
爪のお悩みは、多くの人が抱えながらも、どこに相談すればよいのか分からないという現状があります。当店は、これまでの経験と実績を活かし、深爪、巻爪、陥入爪、剥離、肥厚爪、タコ、魚の目など、様々なトラブルネイルと足の健康に関するお悩みに専門的に対応します。
トラブルネイル＆ヘルスケア 新サービス内容
1. 陥入爪・巻爪補正
特殊なプレートや樹脂を爪に装着し、食い込んだ爪を無理なく持ち上げて痛みを軽減します。専門的な技術で、爪の悩みを根本から改善するお手伝いをいたします。
2. 深爪・噛みグセの爪
ジェルネイル、アクリルでの補強、または育成ケアを通じて、ご自身のピンク色の爪の部分を縦長に育成します。施術期間は約1年～1年半で、早い方であれば約6ヶ月～10ヶ月での改善が期待できます。
※個人差があり異なることもあります。
3. カロスリムーブ（足裏角質除去）
頑固なタコ、魚の目、かかとのひび割れを、痛みなくマシーンでツルツルに仕上げます。足の健康と美しさを両立させるサービスです。
■ サロン情報
店舗名 シュペルノーヴァ・ネイルズスタジオ
所在地 〒700-0026 岡山市北区奉還町３丁目
電話番号 086-254-3533
営業時間 10:00～18:00
定休日 火曜日・金曜日
ウェブサイト https://www.supernova-nail.com
トラブルネイルでお悩みの皆様、足の健康にご関心のある皆様のご来店をお待ちしております。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353096/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353096/images/bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353096/images/bodyimage3】
配信元企業：シュペルノーヴァ・ネイルズスタジオ
～岡山でトラブルネイル専門の新しいネイルスタジオ形態がスタート～
シュペルノーヴァ・ネイルズスタジオ（岡山市北区奉還町）は、トラブルネイルの専門家として新たな事業展開を開始いたしました。これまで総合的なネイルサロンとして営業してきた当店ですが、今回、トラブルネイルへのお悩みを専門に対応する新しい事業形態を立ち上げました。
爪のお悩みは、多くの人が抱えながらも、どこに相談すればよいのか分からないという現状があります。当店は、これまでの経験と実績を活かし、深爪、巻爪、陥入爪、剥離、肥厚爪、タコ、魚の目など、様々なトラブルネイルと足の健康に関するお悩みに専門的に対応します。
トラブルネイル＆ヘルスケア 新サービス内容
1. 陥入爪・巻爪補正
特殊なプレートや樹脂を爪に装着し、食い込んだ爪を無理なく持ち上げて痛みを軽減します。専門的な技術で、爪の悩みを根本から改善するお手伝いをいたします。
2. 深爪・噛みグセの爪
ジェルネイル、アクリルでの補強、または育成ケアを通じて、ご自身のピンク色の爪の部分を縦長に育成します。施術期間は約1年～1年半で、早い方であれば約6ヶ月～10ヶ月での改善が期待できます。
※個人差があり異なることもあります。
3. カロスリムーブ（足裏角質除去）
頑固なタコ、魚の目、かかとのひび割れを、痛みなくマシーンでツルツルに仕上げます。足の健康と美しさを両立させるサービスです。
■ サロン情報
店舗名 シュペルノーヴァ・ネイルズスタジオ
所在地 〒700-0026 岡山市北区奉還町３丁目
電話番号 086-254-3533
営業時間 10:00～18:00
定休日 火曜日・金曜日
ウェブサイト https://www.supernova-nail.com
トラブルネイルでお悩みの皆様、足の健康にご関心のある皆様のご来店をお待ちしております。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353096/images/bodyimage1】
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