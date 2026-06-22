100万円を懸けた“日本最強の大食い王”決定戦、優勝はカワザイル選手「喰王 Unlimited 2026夏」が盛況のうちに終了。美健コーポレーション、日本最高峰のフードファイターたちを口元からサポート
オーラルケアブランド「パールホワイトプロ」シリーズを展開する株式会社美健コーポレーション（本社：東京都豊島区、代表取締役：中島健太郎）は、株式会社KNOCK（本社：東京都、代表取締役：加藤芳郎）が主催する日本最高峰の大食いエンターテインメントイベント「喰王 Unlimited -2026 夏-日本最強決定戦-」に協賛いたしました。
本イベントは、2026年6月20日（土）に品川ザ・グランドホールにて開催され、日本を代表するトップフードファイターたちが集結。「日本最強」の称号と優勝賞金100万円を懸けた究極の戦いが繰り広げられました。数々の激戦を制し、2026年夏の王者に輝いたのは、日本の大食い界を牽引する絶対王者・MAX鈴木選手。会場は大きな熱気に包まれ、配信でも多くの視聴者が見守るなど、日本最高峰のフードエンターテインメントとして大きな盛り上がりを見せました。
トップフードファイターが一堂に集結
今大会には、MAX鈴木選手、ぞうさんパクパク選手、えびまよ。選手、らすかる選手、しのけん選手、ガデュ選手、山本晃也選手、マイケル高橋選手、カワザイル選手、キング山本選手、Ryu選手、けんちゃん選手、ていねい木下選手など、日本を代表する人気大食いYouTuber・フードファイターが集結しました。わんこそば、スピード対決、日本最強決定戦など、各試合では迫力あるバトルが繰り広げられ、会場のファンを魅了しました。
勝負を支えるのは「胃袋」だけではない
大食い競技では、長時間にわたり大量の咀嚼を繰り返します。戦うためには、“歯”のコンディションが欠かせません。さらに、YouTubeやSNSを通じて多くのファンへ発信するフードファイターにとって、笑顔、口元、白い歯は、パフォーマンスの一部でもあります。美味しそうに食べること。最高の笑顔で魅せること。観客を熱狂させること。
競技者であると同時に、エンターテイナーでもあるフードファイターにとって、オーラルケアは“競技を支えるコンディショニング”のひとつと言えます。株式会社美健コーポレーションは、「食を全力で楽しむ人を、口元から支えたい」という想いから、本大会への協賛を決定いたしました。
優勝者および出場者の皆さまへ「パールホワイトプロ」シリーズを贈呈
大会終了後には、優勝したカワザイル選手をはじめ、出場した選手の皆さまへ、自宅で歯のホワイトニングケアができる豪華オーラルケアセットを贈呈いたしました。贈呈商品は、ホワイトニングジェル「薬用パールホワイトプロ EXプラス」、ホワイトニング歯磨き粉「薬用パールホワイトプロシャインPG」、ホワイトニング歯磨き粉「薬用パールホワイトプロシャインBM」の3商品です。
日々、食と向き合うトップフードファイターたちへ、「競技後のセルフケア」「食後のオーラルケア」、そして「人前で輝く白い歯」をサポートするアイテムとしてお届けしました。
大食いは、新しいスポーツエンターテインメントへ
近年、大食いコンテンツはYouTubeやSNSを中心に、国内外で大きな人気を集めています。フードファイターは、単に「たくさん食べる人」ではなく、観客を熱狂させるエンターテイナーであり、自らの身体を最高の状態に保つアスリートでもあります。また、「喰王」は大食いエンターテインメントでありながら、規格外野菜の活用などを通じたフードロス削減にも取り組む社会貢献型イベントです。食の楽しさを届けるだけでなく、「食を大切にする」というメッセージを発信する場としても注目されています。
本イベントは、2026年6月20日（土）に品川ザ・グランドホールにて開催され、日本を代表するトップフードファイターたちが集結。「日本最強」の称号と優勝賞金100万円を懸けた究極の戦いが繰り広げられました。数々の激戦を制し、2026年夏の王者に輝いたのは、日本の大食い界を牽引する絶対王者・MAX鈴木選手。会場は大きな熱気に包まれ、配信でも多くの視聴者が見守るなど、日本最高峰のフードエンターテインメントとして大きな盛り上がりを見せました。
トップフードファイターが一堂に集結
今大会には、MAX鈴木選手、ぞうさんパクパク選手、えびまよ。選手、らすかる選手、しのけん選手、ガデュ選手、山本晃也選手、マイケル高橋選手、カワザイル選手、キング山本選手、Ryu選手、けんちゃん選手、ていねい木下選手など、日本を代表する人気大食いYouTuber・フードファイターが集結しました。わんこそば、スピード対決、日本最強決定戦など、各試合では迫力あるバトルが繰り広げられ、会場のファンを魅了しました。
勝負を支えるのは「胃袋」だけではない
大食い競技では、長時間にわたり大量の咀嚼を繰り返します。戦うためには、“歯”のコンディションが欠かせません。さらに、YouTubeやSNSを通じて多くのファンへ発信するフードファイターにとって、笑顔、口元、白い歯は、パフォーマンスの一部でもあります。美味しそうに食べること。最高の笑顔で魅せること。観客を熱狂させること。
競技者であると同時に、エンターテイナーでもあるフードファイターにとって、オーラルケアは“競技を支えるコンディショニング”のひとつと言えます。株式会社美健コーポレーションは、「食を全力で楽しむ人を、口元から支えたい」という想いから、本大会への協賛を決定いたしました。
優勝者および出場者の皆さまへ「パールホワイトプロ」シリーズを贈呈
大会終了後には、優勝したカワザイル選手をはじめ、出場した選手の皆さまへ、自宅で歯のホワイトニングケアができる豪華オーラルケアセットを贈呈いたしました。贈呈商品は、ホワイトニングジェル「薬用パールホワイトプロ EXプラス」、ホワイトニング歯磨き粉「薬用パールホワイトプロシャインPG」、ホワイトニング歯磨き粉「薬用パールホワイトプロシャインBM」の3商品です。
日々、食と向き合うトップフードファイターたちへ、「競技後のセルフケア」「食後のオーラルケア」、そして「人前で輝く白い歯」をサポートするアイテムとしてお届けしました。
大食いは、新しいスポーツエンターテインメントへ
近年、大食いコンテンツはYouTubeやSNSを中心に、国内外で大きな人気を集めています。フードファイターは、単に「たくさん食べる人」ではなく、観客を熱狂させるエンターテイナーであり、自らの身体を最高の状態に保つアスリートでもあります。また、「喰王」は大食いエンターテインメントでありながら、規格外野菜の活用などを通じたフードロス削減にも取り組む社会貢献型イベントです。食の楽しさを届けるだけでなく、「食を大切にする」というメッセージを発信する場としても注目されています。