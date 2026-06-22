100万円を懸けた“日本最強の大食い王”決定戦、優勝はカワザイル選手「喰王 Unlimited 2026夏」が盛況のうちに終了。美健コーポレーション、日本最高峰のフードファイターたちを口元からサポート

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