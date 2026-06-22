ポップアップ式ホイール選別機の世界市場2026年、グローバル市場規模（90度ポップアップ式、45度ポップアップ式）・分析レポートを発表
2026年6月22日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「ポップアップ式ホイール選別機の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、ポップアップ式ホイール選別機のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
ポップアップ式ホイール選別機市場は、搬入口から流れてくる物品を、回転する案内ホイールの上下動によって指定方向へ分岐させる自動仕分け装置を対象とする市場です。慣性力や遠心力などの物理原理を利用し、複数の細い主ベルトの隙間から案内ホイールが浮上することで、商品や荷物を効率的に仕分けます。
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世界のポップアップ式ホイール選別機市場規模は、2024年に4億700万米ドルと評価され、2031年には5億8200万米ドルへ拡大すると予測されています。2024年から2031年までの年平均成長率は5.3％です。物流自動化、電子商取引の拡大、倉庫作業の省人化、配送効率向上への投資が、市場成長を支える主な要因です。
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本レポートでは、米国の関税制度と各国の政策対応が、競争構造、地域経済、供給網の強靭性に与える影響も評価しています。関税や政策変更は、モーター、制御機器、ベルト、金属部材、センサーなどの調達コストに影響を及ぼす可能性があります。そのため、装置価格、地域別生産体制、販売戦略、顧客の設備投資判断に関わる重要な要素となっています。
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調査では、2020年から2031年までの市場規模、販売数量、平均販売価格を分析しています。また、地域別、国別、種類別、用途別に消費金額と販売数量を整理し、各分野の成長性を示しています。さらに、2020年から2025年までの主要企業の売上、販売数量、価格、粗利益率、市場シェアを評価し、2025年時点の主要企業の競争状況も整理しています。
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種類別では、90度ポップアップ式と45度ポップアップ式に分類されています。90度ポップアップ型は、搬送ラインから直角方向へ荷物を分岐させる用途に適しており、省スペースで明確な仕分け動作が求められる現場で利用されます。45度ポップアップ型は、流れを比較的なめらかに変えられるため、荷物への衝撃を抑えながら高速処理を行う用途に適しています。
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用途別では、食品・飲料、小売、医薬品、その他に分類されています。食品・飲料分野では、梱包済み商品の仕分けや配送先別の振り分けに利用されます。小売分野では、店舗向け配送、電子商取引の出荷処理、返品処理などで需要が高まっています。医薬品分野では、正確な仕分けと追跡管理が求められるため、信頼性の高い自動仕分け設備が重要となります。
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主要企業としては、ATCOLIFT、Axiom GB Ltd、Daifuku Intralogistics America、Falcon Autotech、Honeywell Intelligrated、KPI Solutions、Muvro、Omtech Food Engineering、Suzhou APOLLO、Wynright Corporationなどが挙げられます。これらの企業は、処理速度、仕分け精度、耐久性、保守性、制御技術、用途別カスタマイズ能力を競争力の中心として市場で競っています。
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地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、中南米、中東・アフリカが対象です。北米では米国、カナダ、メキシコ、欧州ではドイツ、フランス、英国、ロシア、イタリアなどが含まれます。アジア太平洋では中国、日本、韓国、インド、東南アジア、オーストラリアが分析対象です。特にアジア太平洋では、製造業、小売、物流施設の自動化需要が拡大しており、市場成長が期待されます。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「ポップアップ式ホイール選別機の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、ポップアップ式ホイール選別機のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
ポップアップ式ホイール選別機市場は、搬入口から流れてくる物品を、回転する案内ホイールの上下動によって指定方向へ分岐させる自動仕分け装置を対象とする市場です。慣性力や遠心力などの物理原理を利用し、複数の細い主ベルトの隙間から案内ホイールが浮上することで、商品や荷物を効率的に仕分けます。
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世界のポップアップ式ホイール選別機市場規模は、2024年に4億700万米ドルと評価され、2031年には5億8200万米ドルへ拡大すると予測されています。2024年から2031年までの年平均成長率は5.3％です。物流自動化、電子商取引の拡大、倉庫作業の省人化、配送効率向上への投資が、市場成長を支える主な要因です。
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本レポートでは、米国の関税制度と各国の政策対応が、競争構造、地域経済、供給網の強靭性に与える影響も評価しています。関税や政策変更は、モーター、制御機器、ベルト、金属部材、センサーなどの調達コストに影響を及ぼす可能性があります。そのため、装置価格、地域別生産体制、販売戦略、顧客の設備投資判断に関わる重要な要素となっています。
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調査では、2020年から2031年までの市場規模、販売数量、平均販売価格を分析しています。また、地域別、国別、種類別、用途別に消費金額と販売数量を整理し、各分野の成長性を示しています。さらに、2020年から2025年までの主要企業の売上、販売数量、価格、粗利益率、市場シェアを評価し、2025年時点の主要企業の競争状況も整理しています。
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種類別では、90度ポップアップ式と45度ポップアップ式に分類されています。90度ポップアップ型は、搬送ラインから直角方向へ荷物を分岐させる用途に適しており、省スペースで明確な仕分け動作が求められる現場で利用されます。45度ポップアップ型は、流れを比較的なめらかに変えられるため、荷物への衝撃を抑えながら高速処理を行う用途に適しています。
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用途別では、食品・飲料、小売、医薬品、その他に分類されています。食品・飲料分野では、梱包済み商品の仕分けや配送先別の振り分けに利用されます。小売分野では、店舗向け配送、電子商取引の出荷処理、返品処理などで需要が高まっています。医薬品分野では、正確な仕分けと追跡管理が求められるため、信頼性の高い自動仕分け設備が重要となります。
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主要企業としては、ATCOLIFT、Axiom GB Ltd、Daifuku Intralogistics America、Falcon Autotech、Honeywell Intelligrated、KPI Solutions、Muvro、Omtech Food Engineering、Suzhou APOLLO、Wynright Corporationなどが挙げられます。これらの企業は、処理速度、仕分け精度、耐久性、保守性、制御技術、用途別カスタマイズ能力を競争力の中心として市場で競っています。
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地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、中南米、中東・アフリカが対象です。北米では米国、カナダ、メキシコ、欧州ではドイツ、フランス、英国、ロシア、イタリアなどが含まれます。アジア太平洋では中国、日本、韓国、インド、東南アジア、オーストラリアが分析対象です。特にアジア太平洋では、製造業、小売、物流施設の自動化需要が拡大しており、市場成長が期待されます。