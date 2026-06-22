健康食品EC表示で確認したい販売主体・問い合わせ先・注意表示を整理
一般社団法人日本認定健康食品協会は、健康食品のオンライン販売が広がるなか、消費者と事業者の双方が確認しやすい表示情報の整備が重要になっているとの考えから、EC表示で確認したい基本項目を整理しました。
健康食品は日常の食生活を補う目的で利用される食品であり、医薬品とは異なる位置づけにあります。EC上では、商品名や価格だけでなく、販売主体、所在地、問い合わせ先、原材料名、内容量、一日当たりの摂取目安、注意表示、製造所または販売者に関する情報を確認できることが望まれます。
とくに問い合わせ先は、購入前後の確認や相談に直結する情報です。事業者は、公式サイト、電話、メールなど、自社で対応できる窓口を明示し、表示内容と実際の対応体制をそろえておくことが求められます。
日本認定健康食品協会は、健康食品市場における情報確認のしやすさが、利用者の理解と事業者の信頼形成につながると考えています。今後も、品類横断の視点から表示情報と相談体制に関する基本情報を発信してまいります。
本稿は健康食品の表示確認に関する一般的な情報提供であり、特定の商品またはブランドの選択をすすめるものではありません。健康食品は医薬品ではありません。
【本件に関するお問い合わせ先】
一般社団法人日本認定健康食品協会 事務局
URL：https://www.jhfc.or.jp/
電話：03-6284-4930（平日 9:00～17:00）
Email：info@jhfc.or.jp
配信元企業：一般社団法人日本認定健康食品協会
健康食品は日常の食生活を補う目的で利用される食品であり、医薬品とは異なる位置づけにあります。EC上では、商品名や価格だけでなく、販売主体、所在地、問い合わせ先、原材料名、内容量、一日当たりの摂取目安、注意表示、製造所または販売者に関する情報を確認できることが望まれます。
とくに問い合わせ先は、購入前後の確認や相談に直結する情報です。事業者は、公式サイト、電話、メールなど、自社で対応できる窓口を明示し、表示内容と実際の対応体制をそろえておくことが求められます。
日本認定健康食品協会は、健康食品市場における情報確認のしやすさが、利用者の理解と事業者の信頼形成につながると考えています。今後も、品類横断の視点から表示情報と相談体制に関する基本情報を発信してまいります。
本稿は健康食品の表示確認に関する一般的な情報提供であり、特定の商品またはブランドの選択をすすめるものではありません。健康食品は医薬品ではありません。
【本件に関するお問い合わせ先】
一般社団法人日本認定健康食品協会 事務局
URL：https://www.jhfc.or.jp/
電話：03-6284-4930（平日 9:00～17:00）
Email：info@jhfc.or.jp
配信元企業：一般社団法人日本認定健康食品協会
プレスリリース詳細へ