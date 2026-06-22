車載二酸化炭素回収システムの世界市場調査レポート:競合分析、予測2026-2032 【GlobalInfoResearch】
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Global Info Research（所在地：東京都中央区）は、このたび「車載二酸化炭素回収システムの世界市場2026年：メーカー、地域別、タイプ、用途別、2032年までの予測」と題した最新市場調査レポートを発表いたしました。世界のカーボンニュートラルへの機運がかつてない高まりを見せる中、運輸セクターにおける排出削減は最終フロンティアとして認識されています。本レポートは、この未開拓かつ急成長が期待される車載CO?回収システム市場の全体像を、売上・販売量・価格推移・主要企業シェアといった定量データと、競争環境や技術ロードマップに関する定性分析の両面から総合的に描き出すものです。2021年から2032年までの長期予測に加え、地域別・国別・製品タイプ別・用途別に細分化された市場の発展傾向を詳細に整理し、業界関係者の皆様が直面する戦略的課題に対する明確な解答を提供します。
▼ 無料サンプル提供中（レポートの詳細内容・お申込みはこちら）▼
https://www.globalinforesearch.jp/reports/1254563/onboard-carbon-capture-system
市場定義と技術的アプローチの多様性
車載二酸化炭素回収システムとは、船舶・航空機・自動車などの移動体において、エンジン排気ガス等からCO?を分離・回収する技術ソリューションの総称です。本レポートでは、技術方式をPre-Combustion（燃焼前回収）、Oxy-Combustion（酸素燃焼）、Post-Combustion（燃焼後回収）の3製品タイプに大別し、それぞれの技術成熟度、導入コスト、エネルギー効率を比較分析しています。特にPost-Combustion方式は、既存インフラへの後付けが可能である点から、現時点で最も実用化が進んでいるセグメントと言えます。例えば、Academic societyである自動車技術会の学術講演会においても、WLTCモード走行時に約50%のCO?を回収可能なシステムが報告されており、技術的実証は確実に前進しています。
業界を牽引する規制・政策的マクロ環境
本市場の成長を最も強く後押しするのは、国際海事機関（IMO）の排出規制や、欧州連合（EU）の厳格なCO?排出基準、そして各国のカーボンニュートラル政策の具体化です。グローバルな脱炭素圧力の高まりを受け、輸送機器メーカーはエンジン効率向上や電動化だけでなく、排出ガスからの直接回収という新たな選択肢に注目し始めています。このような背景から、本レポートでは主要企業と見られるAlfa Laval、MAN Energy Solutions、Wartsila Corporation、Panasia、Aker Carbon Capture、Samsung Heavy Industries、Carbon Engineering、Saudi Arabian Oil、LanzaTech、BASFの各社の戦略を詳細に分析。これらの企業は、自社のコア技術を活用したシステム開発や、大手エンジンメーカーとの協業を積極的に進めており、業界再編の動きも活発化しています。
用途別に見る多様な市場ニーズと成長軸
本システムの用途は、Ship（船舶）、Aircraft（航空機）、Vehicle（車両）、Others（その他）に及びますが、現時点での市場規模と成長期待では船舶分野が先行しています。これは、IMOの戦略が短中期的な規制強化を明確に示しているためです。一方、中長期的な視点では、自動車分野における応用が新たな成長エンジンとなる可能性を秘めています。ここで注目すべきは、物理吸着法を用いたシステム研究の進展です。Academic societyの研究では、ゼオライト等の吸着材を用いることで、エンジン排気からのCO?分離・回収が技術的に成立することが確認されています。
Global Info Research（所在地：東京都中央区）は、このたび「車載二酸化炭素回収システムの世界市場2026年：メーカー、地域別、タイプ、用途別、2032年までの予測」と題した最新市場調査レポートを発表いたしました。世界のカーボンニュートラルへの機運がかつてない高まりを見せる中、運輸セクターにおける排出削減は最終フロンティアとして認識されています。本レポートは、この未開拓かつ急成長が期待される車載CO?回収システム市場の全体像を、売上・販売量・価格推移・主要企業シェアといった定量データと、競争環境や技術ロードマップに関する定性分析の両面から総合的に描き出すものです。2021年から2032年までの長期予測に加え、地域別・国別・製品タイプ別・用途別に細分化された市場の発展傾向を詳細に整理し、業界関係者の皆様が直面する戦略的課題に対する明確な解答を提供します。
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市場定義と技術的アプローチの多様性
車載二酸化炭素回収システムとは、船舶・航空機・自動車などの移動体において、エンジン排気ガス等からCO?を分離・回収する技術ソリューションの総称です。本レポートでは、技術方式をPre-Combustion（燃焼前回収）、Oxy-Combustion（酸素燃焼）、Post-Combustion（燃焼後回収）の3製品タイプに大別し、それぞれの技術成熟度、導入コスト、エネルギー効率を比較分析しています。特にPost-Combustion方式は、既存インフラへの後付けが可能である点から、現時点で最も実用化が進んでいるセグメントと言えます。例えば、Academic societyである自動車技術会の学術講演会においても、WLTCモード走行時に約50%のCO?を回収可能なシステムが報告されており、技術的実証は確実に前進しています。
業界を牽引する規制・政策的マクロ環境
本市場の成長を最も強く後押しするのは、国際海事機関（IMO）の排出規制や、欧州連合（EU）の厳格なCO?排出基準、そして各国のカーボンニュートラル政策の具体化です。グローバルな脱炭素圧力の高まりを受け、輸送機器メーカーはエンジン効率向上や電動化だけでなく、排出ガスからの直接回収という新たな選択肢に注目し始めています。このような背景から、本レポートでは主要企業と見られるAlfa Laval、MAN Energy Solutions、Wartsila Corporation、Panasia、Aker Carbon Capture、Samsung Heavy Industries、Carbon Engineering、Saudi Arabian Oil、LanzaTech、BASFの各社の戦略を詳細に分析。これらの企業は、自社のコア技術を活用したシステム開発や、大手エンジンメーカーとの協業を積極的に進めており、業界再編の動きも活発化しています。
用途別に見る多様な市場ニーズと成長軸
本システムの用途は、Ship（船舶）、Aircraft（航空機）、Vehicle（車両）、Others（その他）に及びますが、現時点での市場規模と成長期待では船舶分野が先行しています。これは、IMOの戦略が短中期的な規制強化を明確に示しているためです。一方、中長期的な視点では、自動車分野における応用が新たな成長エンジンとなる可能性を秘めています。ここで注目すべきは、物理吸着法を用いたシステム研究の進展です。Academic societyの研究では、ゼオライト等の吸着材を用いることで、エンジン排気からのCO?分離・回収が技術的に成立することが確認されています。