米国のキッチン用レンジフード市場、2033年までに44億6,000万ドルへ急拡大の見通し
住宅リノベーションのトレンドと省エネ技術の革新が牽引する堅調な成長
米国のキッチン用レンジフード市場は、2024年に26億6,560万米ドルと評価され、2025年から2033年の予測期間中に年平均成長率（CAGR）6.14%を記録し、2033年には44億5,830万米ドルに達すると予測されています。高度な換気システムや省エネ家電を備えたモダンなキッチンへの投資が増加する中、同市場は堅調な成長を遂げています。
無料サンプルレポートをダウンロード:https://www.astuteanalytica.com/ja/request-sample/us-kitchen-range-hoods-market
モダンなキッチンデザインへの需要拡大
オープンコンセプトや高級感のあるキッチンを好む消費者が増えており、スタイリッシュかつ高性能なレンジフードの採用が進んでいます。住宅所有者は、キッチンのインテリアと調和しつつ、煙、臭い、熱を効率的に除去できる、美観と機能性を兼ね備えた換気ソリューションを重視しています。こうした傾向を受け、メーカー各社は技術革新を進め、多様な製品ラインナップを展開しています。
省エネ性能とスマート技術の導入
省エネ型のキッチン家電が普及する中、スマートセンサー、自動風量調整、静音機能を搭載したレンジフードへの注目が高まっています。IoT対応機器の導入により、ユーザーは換気状況の監視や最適化が可能となり、エネルギー消費の削減にも貢献しています。こうした技術の進化は、予測期間中の市場成長を大きく後押しすると見込まれています。
住宅および商業分野での市場拡大
住宅向けの需要が市場の大部分を占める一方で、レストランやホスピタリティ業界といった商業施設での利用も拡大しています。商業用キッチンでは、衛生管理や安全規制への適合を確保するために、強力な排気ソリューションが求められます。外食産業の成長に伴い、大容量かつ耐久性に優れたレンジフードへの需要が高まっています。
主要市場プレイヤーによる戦略的取り組み
大手メーカーは、市場シェア拡大を目指して研究開発（R&D）への投資や革新的な製品の投入を行っています。スマートホーム・エコシステムを提供する企業との連携や、モジュール式でカスタマイズ可能なレンジフードの開発など、競争力を強化する新たな動きが見られます。デザイン、効率性、スマート技術の統合による製品の差別化は、依然として重要な戦略となっています。
地域別の動向と市場の力学
米国の都市部、特にリノベーション活動が活発な地域では、レンジフードの導入が加速しています。可処分所得の増加、住宅改修プロジェクトの実施、室内空気質への意識の高まりが、主な成長要因となっています。また、メーカー各社は顧客基盤を拡大するため、中堅都市（ティア2・ティア3都市）への展開にも注力しています。
米国のキッチン用レンジフード市場における主要企業
● Broan-NuTone LLC
● Electrolux
● Whirlpool
● Samsung Electronics Co., Ltd.
● Miele, Inc.
● Panasonic Corporation
● Elica S.p.A.
● その他主要企業
このレポートのカスタマイズ: -https://www.astuteanalytica.com/ja/industry-report/us-kitchen-range-hoods-market
市場セグメンテーションの概要
製品タイプ別
● 壁掛け型
● キャビネット下設置型
● アイランド型
● ダウンドラフト型
米国のキッチン用レンジフード市場は、2024年に26億6,560万米ドルと評価され、2025年から2033年の予測期間中に年平均成長率（CAGR）6.14%を記録し、2033年には44億5,830万米ドルに達すると予測されています。高度な換気システムや省エネ家電を備えたモダンなキッチンへの投資が増加する中、同市場は堅調な成長を遂げています。
無料サンプルレポートをダウンロード:https://www.astuteanalytica.com/ja/request-sample/us-kitchen-range-hoods-market
モダンなキッチンデザインへの需要拡大
オープンコンセプトや高級感のあるキッチンを好む消費者が増えており、スタイリッシュかつ高性能なレンジフードの採用が進んでいます。住宅所有者は、キッチンのインテリアと調和しつつ、煙、臭い、熱を効率的に除去できる、美観と機能性を兼ね備えた換気ソリューションを重視しています。こうした傾向を受け、メーカー各社は技術革新を進め、多様な製品ラインナップを展開しています。
省エネ性能とスマート技術の導入
省エネ型のキッチン家電が普及する中、スマートセンサー、自動風量調整、静音機能を搭載したレンジフードへの注目が高まっています。IoT対応機器の導入により、ユーザーは換気状況の監視や最適化が可能となり、エネルギー消費の削減にも貢献しています。こうした技術の進化は、予測期間中の市場成長を大きく後押しすると見込まれています。
住宅および商業分野での市場拡大
住宅向けの需要が市場の大部分を占める一方で、レストランやホスピタリティ業界といった商業施設での利用も拡大しています。商業用キッチンでは、衛生管理や安全規制への適合を確保するために、強力な排気ソリューションが求められます。外食産業の成長に伴い、大容量かつ耐久性に優れたレンジフードへの需要が高まっています。
主要市場プレイヤーによる戦略的取り組み
大手メーカーは、市場シェア拡大を目指して研究開発（R&D）への投資や革新的な製品の投入を行っています。スマートホーム・エコシステムを提供する企業との連携や、モジュール式でカスタマイズ可能なレンジフードの開発など、競争力を強化する新たな動きが見られます。デザイン、効率性、スマート技術の統合による製品の差別化は、依然として重要な戦略となっています。
地域別の動向と市場の力学
米国の都市部、特にリノベーション活動が活発な地域では、レンジフードの導入が加速しています。可処分所得の増加、住宅改修プロジェクトの実施、室内空気質への意識の高まりが、主な成長要因となっています。また、メーカー各社は顧客基盤を拡大するため、中堅都市（ティア2・ティア3都市）への展開にも注力しています。
米国のキッチン用レンジフード市場における主要企業
● Broan-NuTone LLC
● Electrolux
● Whirlpool
● Samsung Electronics Co., Ltd.
● Miele, Inc.
● Panasonic Corporation
● Elica S.p.A.
● その他主要企業
このレポートのカスタマイズ: -https://www.astuteanalytica.com/ja/industry-report/us-kitchen-range-hoods-market
市場セグメンテーションの概要
製品タイプ別
● 壁掛け型
● キャビネット下設置型
● アイランド型
● ダウンドラフト型