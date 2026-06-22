自動車用マイクロ特殊モーターの世界市場：メーカー、地域、タイプ、アプリケーション別、2026-2032年の予測
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353149/images/bodyimage1】
GlobaI Info Research（所在地：東京都中央区）は、このたび「自動車用マイクロ特殊モーターの世界市場2026年：メーカー、地域別、タイプ、用途別、2032年までの予測」と題した最新の市場調査レポートを発表しました。世界的なカーボンニュートラル政策の加速とEVシフトの本格化を背景に、自動車用マイクロ特殊モーター市場は自動車産業の電動化・知能化を支える基幹部品として、かつてない成長フェーズに突入しています。本レポートでは、同市場の市場分析を多角的に展開し、売上・販売量の実績、価格推移の変動要因、主要企業のシェア変遷や競争ランキングを包括的に解析しました。さらに、地域別・国別・製品タイプ別・用途別にセグメント化された市場の発展傾向を詳細に整理し、2021年から2032年までの長期予測を提供。定量データに加え、競合環境の変化や各社の成長戦略を読み解くための定性分析も実施し、自動車部品メーカーや電装サプライヤーの皆様がより戦略的な経営判断を下せるよう支援する内容となっております。
▼ 無料サンプル提供中（レポートの詳細内容・お申込みはこちら）▼
https://www.globalinforesearch.jp/reports/1254561/micro-special-motor-for-automobile
市場を牽引する自動車産業の動向と地域構造
自動車用マイクロ特殊モーター市場は、その下流産業である世界の自動車生産・販売動向に大きな影響を受けます。世界自動車機構（OICA）のデータによれば、世界の自動車生産台数は2017年に過去10年間でピークとなる9,730万台、販売台数は9,589万台を記録しましたが、2018年以降のグローバル経済の変調を受け市場は縮小傾向に転じました。2022年の世界販売台数は約8,160万台にまで落ち込んだものの、現在では世界の自動車生産の90%以上がアジア・欧州・北米の3大陸に集中しており、その内訳はアジアが世界生産の56%、欧州が20%、北米が16%を占めています。主要な自動車生産国としては中国、米国、日本、韓国、ドイツ、インド、メキシコなどが挙げられ、中でも中国は世界最大の自動車生産国として世界シェアの約32%を誇ります。また、日本は世界最大の自動車輸出国としての地位を維持しており、2022年の輸出実績は350万台超に達しています。
電動化がもたらすマイクロ特殊モーター需要の構造変化
自動車の電装化・電子制御化は、搭載されるマイクロ特殊モーターの数量を飛躍的に増加させています。一般的なガソリン車には15台前後のマイクロモーターが搭載されるのに対し、高級車では40～50台、最新のラグジュアリーEVモデルでは60～70台ものマイクロモーターが採用されており、電動パワーウィンドウ、シート調整、冷却ファン、EPS（電動パワーステアリング）、ブレーキ制御など多岐にわたる用途で活用されています。特にEVやハイブリッド車では、バッテリー温度管理システムや熱マネジメント用途が新たな需要を創出しており、従来の内燃機関車には存在しなかったモーター搭載ポイントが増加している点が特筆されます。このような背景から、本レポートでは製品セグメントをPermanent Magnet Synchronous Motor（永久磁石同期モーター）、Asynchronous Motor（誘導モーター）、その他に分類し、用途別にはFuel Vehicle（燃料自動車）とElectric Vehicle（電気自動車）に区分した詳細な市場分析を提供しております。永久磁石同期モーターは、希土類磁石を用いることで高効率・高出力密度を実現し、EV駆動用モーターとしての需要が拡大。一方、誘導モーターは堅牢性とコスト面で優位性を持ち、商用車や一部ハイブリッドシステムで採用が進んでいます。このように、製品タイプごとの特性が異なることから、用途や車種に応じた最適なモーター選択が求められる業界構造が、市場の多様性を生み出していると言えるでしょう。
GlobaI Info Research（所在地：東京都中央区）は、このたび「自動車用マイクロ特殊モーターの世界市場2026年：メーカー、地域別、タイプ、用途別、2032年までの予測」と題した最新の市場調査レポートを発表しました。世界的なカーボンニュートラル政策の加速とEVシフトの本格化を背景に、自動車用マイクロ特殊モーター市場は自動車産業の電動化・知能化を支える基幹部品として、かつてない成長フェーズに突入しています。本レポートでは、同市場の市場分析を多角的に展開し、売上・販売量の実績、価格推移の変動要因、主要企業のシェア変遷や競争ランキングを包括的に解析しました。さらに、地域別・国別・製品タイプ別・用途別にセグメント化された市場の発展傾向を詳細に整理し、2021年から2032年までの長期予測を提供。定量データに加え、競合環境の変化や各社の成長戦略を読み解くための定性分析も実施し、自動車部品メーカーや電装サプライヤーの皆様がより戦略的な経営判断を下せるよう支援する内容となっております。
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市場を牽引する自動車産業の動向と地域構造
自動車用マイクロ特殊モーター市場は、その下流産業である世界の自動車生産・販売動向に大きな影響を受けます。世界自動車機構（OICA）のデータによれば、世界の自動車生産台数は2017年に過去10年間でピークとなる9,730万台、販売台数は9,589万台を記録しましたが、2018年以降のグローバル経済の変調を受け市場は縮小傾向に転じました。2022年の世界販売台数は約8,160万台にまで落ち込んだものの、現在では世界の自動車生産の90%以上がアジア・欧州・北米の3大陸に集中しており、その内訳はアジアが世界生産の56%、欧州が20%、北米が16%を占めています。主要な自動車生産国としては中国、米国、日本、韓国、ドイツ、インド、メキシコなどが挙げられ、中でも中国は世界最大の自動車生産国として世界シェアの約32%を誇ります。また、日本は世界最大の自動車輸出国としての地位を維持しており、2022年の輸出実績は350万台超に達しています。
電動化がもたらすマイクロ特殊モーター需要の構造変化
自動車の電装化・電子制御化は、搭載されるマイクロ特殊モーターの数量を飛躍的に増加させています。一般的なガソリン車には15台前後のマイクロモーターが搭載されるのに対し、高級車では40～50台、最新のラグジュアリーEVモデルでは60～70台ものマイクロモーターが採用されており、電動パワーウィンドウ、シート調整、冷却ファン、EPS（電動パワーステアリング）、ブレーキ制御など多岐にわたる用途で活用されています。特にEVやハイブリッド車では、バッテリー温度管理システムや熱マネジメント用途が新たな需要を創出しており、従来の内燃機関車には存在しなかったモーター搭載ポイントが増加している点が特筆されます。このような背景から、本レポートでは製品セグメントをPermanent Magnet Synchronous Motor（永久磁石同期モーター）、Asynchronous Motor（誘導モーター）、その他に分類し、用途別にはFuel Vehicle（燃料自動車）とElectric Vehicle（電気自動車）に区分した詳細な市場分析を提供しております。永久磁石同期モーターは、希土類磁石を用いることで高効率・高出力密度を実現し、EV駆動用モーターとしての需要が拡大。一方、誘導モーターは堅牢性とコスト面で優位性を持ち、商用車や一部ハイブリッドシステムで採用が進んでいます。このように、製品タイプごとの特性が異なることから、用途や車種に応じた最適なモーター選択が求められる業界構造が、市場の多様性を生み出していると言えるでしょう。