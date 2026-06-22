放射線腫瘍学市場、2035年に207億米ドル規模へ拡大予測｜CAGR 8.02％が示す次世代がん治療技術への投資機会 : レポートオーシャン株式会社プレスリリース
放射線腫瘍学市場は、2025年に約96億ドルに達し、2035年には207億ドル規模に成長すると予測されており、2026年から2035年の予測期間中の年平均成長率（CAGR）は8.02％と見込まれています。放射線腫瘍学は、がん細胞の増殖制御を目的とした放射線治療に特化した医療分野であり、外科手術や化学療法、免疫療法と組み合わせた統合的治療に欠かせない存在です。本市場は、医療従事者の高度な技術採用、治療精度向上への取り組み、そして患者転帰の改善により、今後も堅調な拡大が期待されています。
最新治療技術がもたらす市場変革
近年の技術革新は、放射線治療の精度向上と健康組織へのダメージ最小化に大きく貢献しています。画像誘導放射線治療（IGRT）、強度変調放射線治療（IMRT）、体積変調回転放射線治療（VMAT）、および陽子線治療などの新技術は、がん組織へのピンポイント照射を可能にし、従来治療よりも副作用を軽減しながら治療効果を最大化します。特に外部照射（EBRT）セグメントは、非侵襲で多様ながん種に対応可能であり、世界的にがん患者の50～60％が治療過程で必要とすることから、依然として市場を牽引しています。
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市場を後押しする需要の拡大
放射線治療の採用拡大は、市場成長の重要なドライバーです。低・中所得国において、2035年までに12,000台以上の追加治療機器が必要とされる見込みであり、地域別では中国3,800台、インド1,200台、ブラジル400台が新規導入される予定です。アジア太平洋地域では、2015年のインドにおける放射線治療施設数は363施設でしたが、2019年には545台の遠隔治療機器が稼働しており、治療可能な患者数の増加に伴い、放射線腫瘍学サービスへの需要は引き続き拡大しています。
2025年および2026年の注目ポイントを含む最新動向
● 2025年の世界市場規模は96億ドルに達し、外部照射（EBRT）が市場の主要セグメントとして位置
● アジア太平洋地域が最大の市場シェアを獲得、特に高齢化とがん罹患率上昇が市場を牽引
● 2026年から2035年のCAGRは8.02％で、画像誘導・陽子線治療などの新技術が市場拡大を後押し
● インド・中国・ブラジルなど新興国での治療機器導入が加速し、地域別需要の拡大が顕著
● 放射線治療のスキル不足や専門家不足が一部市場成長の制約要因となる
技術革新による治療効率と安全性の向上
近年の放射線治療技術は、コンピュータ支援による治療計画、常時画像誘導、より正確な線量管理を実現し、従来よりも高線量を安全に照射可能としています。立体定位放射線治療（SRS/SBRT）は、呼吸など患者の動きによる照射誤差を補正し、初期には適応されなかった肺がん治療などにも応用されています。これにより、治療効率の向上と副作用の低減が可能となり、患者満足度と治療成果の改善が期待されています。
主要企業のリスト：
● Varian Medical Systems, Inc. (Siemens Healthineers).
● Elekta AB
● Accuray Incorporated
● IBA (Ion Beam Applications)
● BD (Becton, Dickinson and Company)
● Curium
● Panacea Medical Technologies
● Mevion Medical Systems
● Canon Medical Systems Corporation
● Sumitomo Heavy Industries, Ltd.
AIがもたらす影響
人工知能（AI）の導入により、放射線治療の計画精度と実行速度は格段に向上しています。治療シミュレーションや線量最適化、患者動作補正などの領域でAIが活用されることで、治療時間の短縮と副作用の低減が可能となり、医療従事者の負担軽減にも寄与します。また、AIは画像解析やがん細胞検出精度を向上させるため、新規治療法の迅速な臨床導入を後押ししています。これにより、治療成果の向上と患者アウトカム改善が期待されるため、放射線腫瘍学市場の成長ポテンシャルはさらに高まっています。
最新治療技術がもたらす市場変革
近年の技術革新は、放射線治療の精度向上と健康組織へのダメージ最小化に大きく貢献しています。画像誘導放射線治療（IGRT）、強度変調放射線治療（IMRT）、体積変調回転放射線治療（VMAT）、および陽子線治療などの新技術は、がん組織へのピンポイント照射を可能にし、従来治療よりも副作用を軽減しながら治療効果を最大化します。特に外部照射（EBRT）セグメントは、非侵襲で多様ながん種に対応可能であり、世界的にがん患者の50～60％が治療過程で必要とすることから、依然として市場を牽引しています。
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市場を後押しする需要の拡大
放射線治療の採用拡大は、市場成長の重要なドライバーです。低・中所得国において、2035年までに12,000台以上の追加治療機器が必要とされる見込みであり、地域別では中国3,800台、インド1,200台、ブラジル400台が新規導入される予定です。アジア太平洋地域では、2015年のインドにおける放射線治療施設数は363施設でしたが、2019年には545台の遠隔治療機器が稼働しており、治療可能な患者数の増加に伴い、放射線腫瘍学サービスへの需要は引き続き拡大しています。
2025年および2026年の注目ポイントを含む最新動向
● 2025年の世界市場規模は96億ドルに達し、外部照射（EBRT）が市場の主要セグメントとして位置
● アジア太平洋地域が最大の市場シェアを獲得、特に高齢化とがん罹患率上昇が市場を牽引
● 2026年から2035年のCAGRは8.02％で、画像誘導・陽子線治療などの新技術が市場拡大を後押し
● インド・中国・ブラジルなど新興国での治療機器導入が加速し、地域別需要の拡大が顕著
● 放射線治療のスキル不足や専門家不足が一部市場成長の制約要因となる
技術革新による治療効率と安全性の向上
近年の放射線治療技術は、コンピュータ支援による治療計画、常時画像誘導、より正確な線量管理を実現し、従来よりも高線量を安全に照射可能としています。立体定位放射線治療（SRS/SBRT）は、呼吸など患者の動きによる照射誤差を補正し、初期には適応されなかった肺がん治療などにも応用されています。これにより、治療効率の向上と副作用の低減が可能となり、患者満足度と治療成果の改善が期待されています。
主要企業のリスト：
● Varian Medical Systems, Inc. (Siemens Healthineers).
● Elekta AB
● Accuray Incorporated
● IBA (Ion Beam Applications)
● BD (Becton, Dickinson and Company)
● Curium
● Panacea Medical Technologies
● Mevion Medical Systems
● Canon Medical Systems Corporation
● Sumitomo Heavy Industries, Ltd.
AIがもたらす影響
人工知能（AI）の導入により、放射線治療の計画精度と実行速度は格段に向上しています。治療シミュレーションや線量最適化、患者動作補正などの領域でAIが活用されることで、治療時間の短縮と副作用の低減が可能となり、医療従事者の負担軽減にも寄与します。また、AIは画像解析やがん細胞検出精度を向上させるため、新規治療法の迅速な臨床導入を後押ししています。これにより、治療成果の向上と患者アウトカム改善が期待されるため、放射線腫瘍学市場の成長ポテンシャルはさらに高まっています。