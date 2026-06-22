サカーナ・ジャパン、スポーツシューズ・アパレル市場調査レポート「2025年10月-2026年3月期のサッカーシューズ市場規模は2％減、前年同期比で減少、割引購入の増加が影響」を公表

サカーナ・ジャパン、スポーツシューズ・アパレル市場調査レポート「2025年10月-2026年3月期のサッカーシューズ市場規模は2％減、前年同期比で減少、割引購入の増加が影響」を公表