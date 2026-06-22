サカーナ・ジャパン、スポーツシューズ・アパレル市場調査レポート「2025年10月-2026年3月期のサッカーシューズ市場規模は2％減、前年同期比で減少、割引購入の増加が影響」を公表
スポーツシューズ・アパレル市場情報サービス『Japan Sports Tracker*1』を提供するサカーナ・ジャパン株式会社（エヌピーディー・ジャパン株式会社より社名変更、東京都港区、ケビン・ソー代表）は、サッカーシューズ市場概況分析レポートを2026年6月22日に発表します。
本分析レポートでは大きく以下のことが分かります。日本の2025年10月-2026年3月期のサッカーシューズ市場規模は前年同期比2％減でした。割引購入の増加が影響しました。2025年10月-2026年3月期のサッカーシューズ売上、前年同期比2％減
日本における直近6か月間（2025年10月-2026年3月期）のサッカーシューズ金額市場規模は218億円で、前年同期比2％減でした（図表1）。定価での購入が19％減少し、割引購入が32％増加したことが影響しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352697/images/bodyimage1】
サカーナ・ジャパンのスポーツ事業部シニアマネージャーである、伊藤和正（いとう・かずまさ）は、「サッカーの国際イベントが日本時間の6月13日早朝に開幕し、サッカー界は4年に一度の盛り上がりに沸いています。この商機に各メーカーは新商品を次々と投入しており、その結果、2026年第1四半期までに旧モデルの在庫整理が必要だったという仮説が、割引での購入増加の理由として考えられます。」と話します。
*1 Japan Sports Tracker
スポーツシューズ・アパレル市場における全国の消費者購買行動を時系列で把握できる日本で唯一の消費者パネルデータベースです。市場のトレンドやビジネスチャンスを特定し売上を伸ばすために必要な、製品トレンドと消費者動向について包括的な情報が得られます。カテゴリー、ブランド、アイテムレベルで自社製品、競合他社製品のパフォーマンスを分析できます。
詳細URL: http://www.npdjapan.com/solutions/sports/
■本件に関するお問い合せ先
サカーナ・ジャパン株式会社
担当：伊藤 和正（いとう かずまさ）
〒108-0023 東京都港区芝浦3-6-5 Biz Feel田町 2F
TEL ： 03-5798-7663
Email ： circanajapan.info@circana.com
■会社概要
会社名 サカーナ・ジャパン株式会社（エヌピーディー・ジャパン株式会社より社名変更）
英名 Circana Japan Ltd.
設立年月日 2003年 3月 31日
所在地 〒108-0023 東京都港区芝浦3-6-5 Biz Feel 田町 2F
TEL （03） 5798 - 7663
資本金 80,000,000円
所属団体 一般社団法人日本マーケティング・リサーチ協会
代表者 ケビン・ソー
配信元企業：サカーナ・ジャパン株式会社
本分析レポートでは大きく以下のことが分かります。日本の2025年10月-2026年3月期のサッカーシューズ市場規模は前年同期比2％減でした。割引購入の増加が影響しました。2025年10月-2026年3月期のサッカーシューズ売上、前年同期比2％減
日本における直近6か月間（2025年10月-2026年3月期）のサッカーシューズ金額市場規模は218億円で、前年同期比2％減でした（図表1）。定価での購入が19％減少し、割引購入が32％増加したことが影響しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352697/images/bodyimage1】
サカーナ・ジャパンのスポーツ事業部シニアマネージャーである、伊藤和正（いとう・かずまさ）は、「サッカーの国際イベントが日本時間の6月13日早朝に開幕し、サッカー界は4年に一度の盛り上がりに沸いています。この商機に各メーカーは新商品を次々と投入しており、その結果、2026年第1四半期までに旧モデルの在庫整理が必要だったという仮説が、割引での購入増加の理由として考えられます。」と話します。
スポーツシューズ・アパレル市場における全国の消費者購買行動を時系列で把握できる日本で唯一の消費者パネルデータベースです。市場のトレンドやビジネスチャンスを特定し売上を伸ばすために必要な、製品トレンドと消費者動向について包括的な情報が得られます。カテゴリー、ブランド、アイテムレベルで自社製品、競合他社製品のパフォーマンスを分析できます。
詳細URL: http://www.npdjapan.com/solutions/sports/
■本件に関するお問い合せ先
サカーナ・ジャパン株式会社
担当：伊藤 和正（いとう かずまさ）
〒108-0023 東京都港区芝浦3-6-5 Biz Feel田町 2F
TEL ： 03-5798-7663
Email ： circanajapan.info@circana.com
■会社概要
会社名 サカーナ・ジャパン株式会社（エヌピーディー・ジャパン株式会社より社名変更）
英名 Circana Japan Ltd.
設立年月日 2003年 3月 31日
所在地 〒108-0023 東京都港区芝浦3-6-5 Biz Feel 田町 2F
TEL （03） 5798 - 7663
資本金 80,000,000円
所属団体 一般社団法人日本マーケティング・リサーチ協会
代表者 ケビン・ソー
配信元企業：サカーナ・ジャパン株式会社
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