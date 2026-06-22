電子マネー「ビットキャッシュ」の発行元であるビットキャッシュ株式会社(本社：東京都中央区、代表取締役社長：下條 尚)は、株式会社スクウェア・エニックス(本社：東京都新宿区、代表取締役社長：桐生 隆司)が提供する『ドラゴンクエストX オンライン』の最新追加パッケージ『ドラゴンクエストX 時空の迷い子たち オンライン』の発売を記念し、ゲーム内の特典アイテムがもらえるキャンペーンを2026年6月22日(月)より開催します。





セブン‐イレブン限定！「ドラゴンクエストX オンライン」バージョン8発売記念・ビットキャッシュ キャンペーン





■キャンペーンページ

https://bit.ly/press2881

※詳細な内容や条件につきましては、キャンペーンページを必ずご確認ください。









■キャンペーン概要

名称：セブン‐イレブン限定！「ドラゴンクエストX オンライン」バージョン8発売記念・ビットキャッシュ キャンペーン

開催期間：2026年6月22日(月)0:00～8月31日(月)23:59





【PRESENT 1】特典アイテムが必ずもらえる！

セブン‐イレブンのビットキャッシュカードまたはマルチコピー機のビットキャッシュを一度に5,000円分以上購入後、『ドラゴンクエストX オンライン』をプレイ中の機種に対応した決済システムへチャージし、受取りフォームへ利用したひらがなIDを入力すると『ドラゴンクエストX オンライン』のアイテムコードがもれなくもらえます。





・元気玉 × 8

・ショップポイント 400ポイント





※セブン‐イレブンのマルチコピー機で販売されているビットキャッシュ2,000円、3,000円、特定サイト専用ビットキャッシュ及び他社店舗で購入されたビットキャッシュは対象外となります。

※プレイ中の機種により、金額以外の参加方法が異なります。詳細はキャンペーン特設サイトをご確認ください。





【PRESENT 2】アイテムを受取ったらDQXショップへ！

期間中、「PRESENT 1」に参加後、DQXショップで合計5,000円分(税込)以上お買い物をすると、さらに下記の特典アイテムをプレゼントいたします。





・黒の上錬金石 × 48

・ふくびき券 × 88

・特急メタル招待券 × 8





※期間中にDQXショップでの「プレミアムゴールド」の購入(チャージ)や「DQXショップギフト」の購入も、キャンペーンの対象となります。

※すでに購入済みの「プレミアムゴールド」からのDQXショップ利用、および贈られた「DQXショップギフト」でのDQXショップ利用につきましては、キャンペーンの対象外となります。

※「ジェム」「ブックジェム」の購入はキャンペーンの対象外となります。

※特典アイテムの発送は2026年9月下旬を予定しております。

※詳細はキャンペーン特設サイトをご確認ください。





【PRESENT 3】抽選で豪華賞品プレゼント！

セブン‐イレブンのビットキャッシュカードまたはマルチコピー機のビットキャッシュを一度に5,000円分以上購入し、購入したビットキャッシュで一度に5,000円分以上『ドラゴンクエストX オンライン』をプレイ中の機種に対応した決済システムへチャージして応募すると、『ドラゴンクエストX オンライン』のゲーム内アイテムなど豪華賞品が抽選で当たります。





＜賞品内容＞

●特賞(2点セット) × 8名様

ゲーム内アイテム1種(各2名様)と、オリジナルビットキャッシュカードのセット





【ゲーム内アイテム(いずれか1種)】※各2名様

・ほのおチャーム橙

・花びらチャーム白

・いなずまチャーム赤

・マイタウン権利証・封書





【セット内容(共通)】

・『ドラゴンクエストX オンライン』キャンペーン限定オリジナルビットキャッシュカード3,000クレジット





●以下よりランダム当選

・『ドラゴンクエストX オンライン』キャンペーン限定オリジナルビットキャッシュカード3,000クレジット × 88名様

・スマイルスライム ぬいぐるみ M スライム ドラゴンクエスト40周年記念バージョン × 8名様

・ドラゴンクエスト メタリックアイテムズギャラリースペシャル ロトの剣＆ロトの盾 ～40周年記念バージョン～ × 8名様

・スマイルスライム 円座クッション スライム × 8名様

・スマイルスライム たためる収納箱 ひとくいばこ × 8名様

・ビットキャッシュ5,000クレジット × 8名様





※プレイ中の機種により、金額以外の参加方法が異なります。詳細はキャンペーン特設サイトをご確認ください。

※賞品の抽選および発送は2026年9月下旬を予定しております。









■『ドラゴンクエストX オンライン』について

『ドラゴンクエストX オンライン』は「ドラゴンクエスト」シリーズ初のオンラインRPGです。

インターネットにつなげば、そこにはあなたと同じ、冒険者たちがいる世界。

日本中のプレイヤーとひとつの世界で壮大な冒険を楽しむことができます。

キーボードを使ったチャットはもちろんのこと、カンタンなコマンドを使って、しぐさ付きでプレイヤー同士のコミュニケーションも可能です。

物語の主人公はあなた自身。これまでの「ドラゴンクエスト」のように、町の酒場でAIキャラである「サポートなかま」を雇ってひとりで冒険をすることもできます。

さらに、追加パッケージを導入することで、冒険の舞台はさらに広がります！

そこには新たなストーリーや、誰も見たことのないオドロキの体験があなたを待っています。





『ドラゴンクエストX オンライン』公式プロモーションサイト

https://www.dqx.jp/online/

『ドラゴンクエストX オンライン』公式プレイヤーサイト「目覚めし冒険者の広場」

https://hiroba.dqx.jp/









■株式会社スクウェア・エニックスについて

株式会社スクウェア・エニックスは、エンタテインメント分野において、創造的かつ革新的なコンテンツ／サービスのヒット作品を生み続けるリーディングカンパニーです。当社グループの自社IPの代表作には「ドラゴンクエスト」シリーズ(累計出荷・ダウンロード販売本数9,700万本以上)、「ファイナルファンタジー」シリーズ(同2億1,200万本以上)、「スペースインベーダー」シリーズなどがあります。( https://www.jp.square-enix.com )

※記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。









■ビットキャッシュについて

ビットキャッシュは、コンビニなどで手軽に購入でき、オンラインゲーム、SNS、動画、音楽、電子書籍など幅広いエンタメサービスで使える、プリペイド式電子マネーです。

会員登録をすれば、コンビニだけでなくネットからも簡単にチャージでき、ポイント特典や限定キャンペーンなど、より便利にご利用いただけます。









■ビットキャッシュ株式会社 概要

会社名 ： ビットキャッシュ株式会社

代表者 ： 代表取締役社長 下條 尚

設立 ： 1997年3月27日

所在地 ： 東京都中央区銀座1-6-2 LIFE CARD 銀座ビル7F

事業内容： 電子マネー「ビットキャッシュ」の発行

電子マネー「ビットキャッシュ」を利用した電子決済サービスの提供

URL ： https://bitcash.jp









＜＜＜本キャンペーンに関するお問合せ先＞＞＞

ビットキャッシュサポートセンター

TEL ：0570-00-1674

受付時間：10:00～22:00(年末年始を除く)

※プリペイド式携帯電話、一部のIP電話、海外からの国際電話はご利用になれませんのでご了承ください。