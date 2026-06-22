熱海銀座商店街にあるお濃茶スイーツ専門店「熱海さとり本店」(所在地：静岡県熱海市、運営：株式会社フジノネ)は、熱海駅前に熱海市内で3号店となる『熱海さとり本店 おこいちゃ茶房』を、2026年7月4日(土)にグランドオープンします。熱海銀座商店街「熱海さとり本店」で販売している看板商品、静岡県産のオリジナルブレンド抹茶“さとり”を使用した「お濃茶クレープ」に加え、新店舗限定で販売する「おかもちセット」は、同じ建物2階に併設のイートインスペースでしか食べることができない特別メニューとなっています。ほかにも、同店限定のスイーツやドリンクを豊富に揃え、テイクアウトとイートインの両方に適したラインナップでご提供します。





【公式】 https://www.atami-satori-sabo.com





『熱海さとり本店 おこいちゃ茶房』だけでしか食べられない限定スイーツも新登場！





■観光の合間に立ち寄れる“茶房型”の3号店が熱海駅前に誕生！

熱海銀座商店街にある「熱海さとり本店」は、創業110年以上の老舗「丸七製茶」が、焙煎時間・焙煎温度・産地にこだわり、当店のためだけに調合した静岡県産のオリジナルブレンド抹茶「さとり」を使用する“お濃茶スイーツ”専門店です。

このたび新しく熱海駅前にオープンする『熱海さとり本店 おこいちゃ茶房』は、食べ歩き用のテイクアウト商品だけでなく、観光の合間に腰を落ち着けてゆっくりとお濃茶スイーツを味わえる新店舗となっています。その中でも注目は、昔ながらの『おかもち』を開けて、お客様ご自身が選んだおだんごとお濃茶ラテが登場する「おかもちセット」。『おかもち』とは、料理や食器を入れて持ち運ぶための箱や容器のことを指し、選ぶ・開ける・少しずつ味わうという3つの楽しさを詰め込んだ、茶房ならではの体験型スイーツをご提供します。そのほか、熱海銀座商店街「熱海さとり本店」の看板商品「お濃茶クレープ」にも使われている、お濃茶を使ったもちもちの生地に、抹茶クリームとわらび餅を入れ、上にはあずき富士とお団子をのせた「お濃茶クレープ あずき富士」など、この店舗限定のクレープやお濃茶ラテ、お濃茶ドリンクなどが登場予定です。熱海駅前という立ち寄りやすい立地に、既存店とは異なりイートインスペースを備えることで、さとり抹茶の本格的な美味しさを作りたてのラテなどで、ゆっくりとお愉しみいただき、お抹茶そのものの美味しさを、ぜひご堪能ください。





熱海さとり本店 おこいちゃ茶房 イートイン2階イメージ





■「おこいちゃ茶房」だけの限定メニューを一部ご紹介！

※商品の詳細については、6月26日(金)配信予定の第2弾リリースにてご紹介いたします。





●【おこいちゃ茶房限定】おかもちセット

オリジナルおだんご全4種の中から1種類とお濃茶ラテ(朝)、お濃茶ラテ(黒糖蜜)から選べるおかもちセット。

※2Fイートイン限定メニューです。

＜商品概要＞

・商品名 ： おかもちセット

・価格 ： 950円(税込)

・アレルギー： 以下参照





おかもちセット 950円(税込) ※2Fイートイン限定

【おかもちセット用】オリジナルおだんご





＜オリジナルおだんご(全4種)＞

・みたらしだんごセット(左上)

ざらめをかけたみたらしだんごです。

(アレルギー： 小麦・大豆・乳成分)





・あんこ草だんごセット(右上)

たっぷりあんこの上に草だんごを乗せて抹茶をかけたおだんごです。

(アレルギー： 大豆・乳成分)





・お濃茶だんごセット(左下)

ほろ苦い抹茶あんをのせたおだんごです。

(アレルギー： 大豆・乳成分)





・きなこ麦こがしだんごセット(右下)

きなこに熱海の縁起物、麦こがしを混ぜた熱海ならではの素朴なおだんごです。

(アレルギー： 大豆・乳成分)









～全6種のクレープを展開予定！～

●【おこいちゃ茶房限定】お濃茶クレープ あずき富士

お濃茶を使ったもちもちの生地に抹茶クリームとわらび餅を入れ、みかんのジュレをプラスすることでアクセントをきかせました。麦こがしきなこをまぶし、上にはつるっとした食感のあずき富士とお団子をのせたおこいちゃ茶房のみで食べられるクレープです。

＜商品概要＞

・商品名 ： お濃茶クレープ あずき富士

・価格 ： 1,300円(税込)

・アレルギー： 乳成分・卵・小麦・アーモンド・大豆・ごま





お濃茶クレープ あずき富士 1,300円(税込)





●【おこいちゃ茶房限定】大熱海ぱりぱりクレープ 大だんご

ぱりぱりの大きなクレープ生地が特徴の「大熱海ぱりぱりクレープ」に抹茶クリームとわらび餅を忍ばせて、大きなお団子をドーンと刺した、インパクト抜群のクレープです。

＜商品概要＞

・商品名 ： 大熱海ぱりぱりクレープ 大だんご

・価格 ： 1,200円(税込)

・アレルギー： 乳成分・卵・小麦・アーモンド・ごま・大豆





大熱海ぱりぱりクレープ 大だんご 1,200円(税込)





～全10種のお濃茶ドリンクを展開予定！～

●【おこいちゃ茶房限定】お濃茶ラテ きなこ麦こがし

熱海の縁起物、麦こがしが熱海駅前の店舗でも味わえる！きなこと合わせ、さらにわらび餅まではいったこの店舗だけのお濃茶ラテに仕上げました。

＜商品概要＞

・商品名 ： お濃茶ラテ きなこ麦こがし

・価格 ： 750円(税込)

・アレルギー： 乳成分・大豆





お濃茶ラテ きなこ麦こがし 750円(税込)





※価格はすべて税込になります。









■「熱海さとり本店 おこいちゃ茶房」概要

店舗名 ： 熱海さとり本店 おこいちゃ茶房

所在地 ： 〒413-0011 静岡県熱海市田原本町3-23

営業時間 ： 10時00分～18時00分

オープン日： 2026年7月4日(土)





【熱海さとり本店 おこいちゃ茶房】外観・内観イメージ





店舗・商品の詳細やオープン前日に行うメディア関係者様に向けた内覧会については、6月26日(金)配信予定の第2弾リリースでお知らせいたします。









■「熱海さとり本店」について

一般的に目にする「薄茶(お薄)」の2倍もの量の抹茶を贅沢に使用し、とろりと練り上げた、抹茶本来の爽やかさとまろやかな旨味が味わえる特別な一服「お濃茶」。古くから“大切なおもてなしのお茶”として伝えられてきたお濃茶の魅力を「もっと多くの若い人にも知ってもらいたい」「新しい抹茶スイーツで熱海を盛り上げたい」そんな思いを込めて、お濃茶スイーツ専門店「熱海さとり本店」は、誕生しました。

「熱海さとり本店」は、創業110年以上の歴史をもつ老舗「丸七製茶」が抹茶本来の色・香り・旨みをスイーツにしてもしっかりと味わえるようにと「焙煎時間」「焙煎温度」「産地」にこだわり抜いて、当店のためだけに調合したオリジナルブレンドの静岡県産抹茶「さとり」を贅沢に使用した“お濃茶スイーツ”専門店です。店内で練り上げたお濃茶でつくる、抹茶の美味しさを最大限に引き出したクレープやソフトクリームなどの“お濃茶スイーツ”の数々をお楽しみいただけます。





美しい緑色が特徴。店内で丁寧に練り上げた「お濃茶」を使用しております。





●店舗

名称 ： 熱海さとり本店

所在地 ： 〒413-0013 静岡県熱海市銀座町10-16

アクセス ： JR熱海駅より徒歩12分

TEL ： 0557-29-6295

営業時間 ： 10時00分～18時00分(L.O.17時30分)

※平日は営業時間が変更となる場合がございます。

定休日 ： 不定休

公式サイト： https://www.atami-satori.com/





熱海さとり本店





名称 ： 熱海さとり本店 後楽園店

所在地 ： 〒413-0023 静岡県熱海市和田浜南町10-1

ATAMI BAY RESORT KORAKUEN IZU-ICHI内

アクセス ： JR熱海駅よりシャトルバスで約10分

TEL ： 0557-81-0800

営業時間 ： 10時00分～17時00分

定休日 ： 不定休

公式サイト： https://www.atami-satori.com/





熱海さとり本店 後楽園店 ATAMI BAY RESORT KORAKUEN IZU-ICHI内





■会社概要

商号 ： 株式会社フジノネ

所在地 ： 〒413-0102 静岡県熱海市下多賀777番地

代表者 ： 代表取締役社長 河越 敬仁

設立 ： 2007年10月

事業内容： ブランド商品の企画・開発・卸・販売及び品質管理

ブランド店舗の開発・運営

観光土産品の企画、開発、卸販、販売

資本金 ： 1,500万円

URL ： https://www.fujinone.co.jp/