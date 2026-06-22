株式会社クラブコスメチックス(本社・大阪市 代表取締役：中山ユカリ)は、 DAISY DOLL by MARY QUANTより、高密着チーク「パウダー ブラッシュ ブルーム」の秋新色3色と、ブランド初となるメイクブラシ「シルクタッチ ブラシ」を2026年8月15日(土)より発売いたします。 「パウダー ブラッシュ ブルーム」は、2024年10月の発売以来、“血色感がかわいいチーク”としてSNSを中心に話題を集め、昨年は『LIPSベストコスメ2025 下半期こだわりアワードチーク部門 ツヤ賞 2位』を受賞するなど、高い評価をいただいている人気アイテムです。 今秋は「秋色をまとう、洗練された血色感」をテーマに気分も印象も自在に演出する秋のニュアンスカラーを展開。 素肌に自然になじむニュートラル系の「10 ハツコイシェルピンク」、色気を引き出すローズピンク系の「11 ヒトメボレローズ」、知的で洗練された印象を叶えるモーヴピンク系の「12 ヨアソビベリー」の3色を、秋らしさを感じさせるチェック柄コレクションとしてお届けいたします。 さらに、テクニックレスで仕上がりに差を生む、ブランド初のメイクブラシ「シルクタッチ ブラシ」が新登場。こだわり抜いた極細毛がパウダーを均一に密着させ、ムラのないふんわりとした自然な仕上がりを叶えます。 チークとあわせてお使いいただくことで、磨き上げたようなツヤと透けるような発色が重なり、毎日のメイクがもっと楽しく華やかにアップデートします。 流通形態は全国のロフト、@cosme、ドン・キホーテ、バラエティショップ、Amazon、Qoo10等で販売いたします。

血色感を自在に操るしっとり高密着チーク

DAISY DOLL POWDER BLUSH BLOOM

https://daisydoll.jp/powderblush-bloom/ https://www.instagram.com/daisydoll.jp/

デイジードール パウダー ブラッシュ ブルーム〈全3色〉 価格： 1,650円（税込）

10 ハツコイシェルピンク

ニュートラルなピンクが肌になじみ、自然な血色感と立体感を演出。 ゴールド・レッドの偏光パールが、内側からにじむようなツヤを与え、ナチュラルな仕上がりへ。

11 ヒトメボレローズ

やわらかな赤みを含んだローズピンクが、血色感とツヤをプラス。 ゴールド・レッドの偏光パールが、色気を感じさせる華やかなツヤ肌を演出しながら、サイズの異なるパールを贅沢に配合しワンランク上のツヤ肌が完成します。

12 ヨアソビベリー

青みとほどよいくすみ感のあるモーヴピンクが透明感と深みのある血色感を引き立てます。 ブルーの偏光パールが、肌に澄んだ輝きを与え洗練された印象に導きます。

＜商品特長＞

①ソフトフォーカス効果で美肌見せ

ソフトフォーカスパウダー※1配合で、毛穴などの肌の気になる部分をぼかしながら、自然に肌に溶け込むようなふんわりとした仕上がりに導きます。

②高密着パウダー配合で化粧崩れを防ぐ

板状の高密着パウダー※2配合で、化粧崩れ防止！ 色飛びや毛穴落ちしにくくつけたての美しさを保ちます。

③保湿成分配合でしっとりふんわり質感を叶える

高保湿タイプのトリプル美容オイル※3とうるおい持続パウダー※4配合で、お肌にうるおいを与えます。

※1：タルク、シリカ、アルミナ、酸化チタン(全て粉体基剤) ※2：ポリメチルシルセスキオキサン、アルミナ(全て粉体基剤) ※3：ダマスクバラ花油、カニナバラ果実油、アルガニアスピノサ核油(全て保湿成分) ※4：シリカ(粉体基剤)、ヒアルロン酸Na(保湿成分)

仕上がりに差がつく“キレイ”を叶えるブラシ

DAISY DOLL SILK TOUCH BRUSH

デイジードール シルクタッチ ブラシ 専用カバー付き サイズ：全長/約151㎜ ブラシ/約50㎜ 価格： 1,980円（税込）

〈商品特長〉

①テクニックレスで、ふわっと理想の仕上がり

粉含みのよい設計でパウダーを均一にキャッチし、メイク初心者の方でもムラのない自然な仕上がりを叶えます。

②極上の肌あたりで、肌に溶け込むように密着

厳選した極細毛が、肌をなでるようにやわらかな使い心地を実現。 狙った部分にしっかりと密着し、繊細で上品な仕上がりへ導きます。

③持ち運びにも配慮した、スマート設計

コンパクトなサイズ感と専用カバー付きで携帯性に優れ、外出先でも手軽にメイク直しができます。

④使うたびに気分が高まるデザイン

デイジードールらしいピンクカラーを採用し、実用性だけでなく、持っているだけで心がときめく一本です。

＜開発者の声＞

今回の新色チークは、秋ならではの深みと洗練された血色感をまとえるよう開発しました。 日常使いしやすい絶妙なカラー設計にこだわり、チークに苦手意識がある方でも、自然に取り入れていただける仕上がりを目指しています。 中でも「10 ハツコイシェルピンク」は、肌なじみの良いニュートラルカラーで、パーソナルカラーを問わずお使いいただける万能カラーです！ また、チークの仕上がりを最大限に引き出すために、ブランド初となるメイクブラシを開発しました。 テクニックに頼らず美しく仕上がるよう穂先形状にもこだわり、狙った部分にやさしくフィットしてムラになりにくいため、メイク初心者の方でもふんわりと自然な仕上がりを叶えます。 毛質には特にこだわり、極細毛を採用することで、やわらかく心地よい肌触りを実現しました。 デザインは、デイジードールらしいピンクカラーを採用し、使い心地だけでなく見た目の可愛さにもこだわり、手に取るたびに気分が高まるようなアイテムです。

＜カラー展開（全15種）＞

＜DAISY DOLL by MARY QUANTについて＞

DAISY DOLL by MARY QUANTは、ロンドン発のコスメファッションブランド MARY QUANTが日本上陸50周年を迎えたことを機に、さらに多くの人に自分らしくいきいきと輝いてほしいという願いを込め、新たな解釈で立ち上げられたブランドです。 MARY QUANTの「自由に 自分らしく」というスピリットを受け継ぎ、遊び心にあふれたアイテム (パーツ )を提供することで、お客様自身が自分に合った好きなアイテムを組み合わせて楽しんでもらいたいと考えています。

◆ブランド公式 ブランドサイト：https://daisydoll.jp Instagram：https://www.instagram.com/daisydoll.jp X：https://x.com/daisydolljp ◆会社概要 〇会社名：株式会社クラブコスメチックス 〇本社所在地：大阪市西区西本町2-6-11 〇代表者：代表取締役社長 中山 ユカリ 〇会社HP：https://www.clubcosmetics.co.jp ◆お客様からのお問合せ先 株式会社クラブコスメチックス フリーダイヤル：0120-16-0077